JawaPos.com — Prediksi skor Fulham vs Bournemouth mengarah pada kemenangan tipis tim tamu dengan skor 1-2 dalam pertandingan pekan ke-12 Premier League 2026/2027 di Craven Cottage, Minggu (29/11/2026) pukul 21.05 WIB.

Bournemouth datang membawa sepuluh kemenangan beruntun di semua kompetisi, sedangkan Fulham berusaha mempertahankan rekor lima pertandingan tanpa kekalahan di liga.

Pertandingan ini mempertemukan dua tim yang sama-sama menunjukkan perkembangan positif, meskipun memiliki posisi berbeda di klasemen sementara.

Fulham mulai menemukan kestabilan bersama Alvaro Arbeloa, sementara Bournemouth tampil luar biasa sejak ditangani Marco Rose.

The Cottagers kini menempati peringkat ke-15 setelah mengalami awal musim yang mengecewakan dengan hanya mengumpulkan dua poin dari enam pertandingan pertama.

Sebaliknya, Bournemouth melesat ke posisi kelima berkat lima kemenangan beruntun di Premier League.

Fulham Mulai Bangkit, tetapi Mengapa Masih Sulit Menang?

Fulham menunjukkan perkembangan signifikan setelah mengumpulkan sembilan poin dari lima pertandingan terakhir Premier League tanpa tersentuh kekalahan.

Perubahan tersebut menjadi sinyal positif bagi Alvaro Arbeloa yang sempat menghadapi tekanan akibat buruknya performa tim pada awal musim.

Dari enam pertandingan pembuka, Fulham hanya mendapatkan dua poin dari kemungkinan 18 angka yang tersedia.

Empat kekalahan dalam periode tersebut memang terjadi dengan selisih tipis, tetapi hasilnya tetap membuat mereka terpuruk di papan bawah.

Kebangkitan Fulham terlihat melalui dua kemenangan dan tiga hasil imbang dalam lima pertandingan liga berikutnya.

Namun, konsistensi mendapatkan tiga poin masih menjadi persoalan yang belum sepenuhnya diselesaikan pelatih asal Spanyol tersebut.

Salah satu masalah terbesar Fulham terletak pada rendahnya produktivitas lini serang yang kesulitan menciptakan banyak gol.

Mereka bahkan hanya mampu mencetak tepat satu gol dalam tujuh pertandingan beruntun, sebuah catatan yang menghambat peluang meraih kemenangan.

Persoalan lain muncul ketika Fulham gagal mempertahankan keunggulan meskipun sempat berada dalam posisi menguntungkan.

Sepanjang musim ini, mereka sudah kehilangan sepuluh poin dari situasi unggul, hanya lebih baik daripada Brentford yang kehilangan sebelas poin.

Bournemouth Sedang Menggila, Bisakah Mencatat Kemenangan Ke-11?

Bournemouth datang ke Craven Cottage dengan kepercayaan diri luar biasa setelah membukukan sepuluh kemenangan berturut-turut di semua kompetisi.

Pasukan Marco Rose juga berhasil memenangi lima pertandingan terakhir Premier League sekaligus memperbaiki posisi mereka di papan atas.

Momentum positif tersebut semakin kuat setelah Bournemouth mengalahkan Celta Vigo dalam pertandingan Liga Europa, Kamis (26/11/2026).

Kemenangan itu mempertahankan rekor sempurna The Cherries setelah menjalani lima pertandingan fase liga kompetisi Eropa tersebut.

Perubahan performa Bournemouth terbilang mengesankan apabila melihat perjalanan mereka pada awal musim bersama Marco Rose.

Mereka sempat dihajar Chelsea dengan skor 1-5 di Stamford Bridge sebelum menemukan keseimbangan permainan yang jauh lebih baik.

Perbaikan paling mencolok terlihat pada organisasi pertahanan yang kini semakin sulit ditembus lawan.

Setelah selalu kebobolan dalam enam pertandingan liga pertama, Bournemouth mampu mencatatkan empat clean sheet dari lima laga berikutnya.

Lima kemenangan beruntun menghasilkan tambahan 15 poin yang mengantarkan Bournemouth menempati peringkat kelima klasemen sementara.

Mereka memang belum bisa melewati Liverpool di posisi keempat pada pekan ini, tetapi berpeluang memperkokoh posisi jika pesaing kehilangan angka.

Rekor pertemuan juga memberikan keuntungan psikologis kepada Bournemouth menjelang lawatan ke London Barat.

The Cherries berhasil memenangkan lima dari delapan pertemuan terakhir menghadapi Fulham di kompetisi Premier League.

Evanilson Jadi Ancaman, Bagaimana Kondisi Kedua Tim?

Evanilson menjadi ancaman utama bagi pertahanan Fulham setelah mencetak enam gol dalam sebelas penampilan Premier League musim ini.

Penyerang asal Brasil tersebut juga menyumbangkan empat assist, memperlihatkan kontribusinya tidak terbatas pada penyelesaian akhir.

Produktivitas Bournemouth semakin berbahaya berkat Marcus Tavernier yang menjadi pasangan penting Evanilson dalam membangun serangan.

Kedua pemain tersebut secara keseluruhan sudah menghasilkan sebelas gol atau sekitar 61 persen dari total 18 gol Bournemouth di liga.

Justin Kluivert turut memberikan dimensi berbeda melalui kreativitasnya dalam menghubungkan lini tengah dengan sektor penyerangan.

Dengan dukungan Tyler Adams dan Ryan Christie, Bournemouth memiliki keseimbangan yang memungkinkan mereka menyerang tanpa mengabaikan pertahanan.

Sementara itu, Fulham mengandalkan Joshua King yang sejauh ini menjadi satu-satunya pemain dengan koleksi lebih dari satu gol.

King sudah mencetak dua gol, sedangkan Rodrigo Muniz, Alex Iwobi, Cesar Palacios, Gonzalo Garcia, Oscar Bobb, dan Ryan Sessegnon masing-masing menyumbangkan satu gol.

Dari sisi kebugaran, Fulham masih harus menunggu perkembangan kondisi Emile Smith Rowe yang mengalami masalah pinggul.

Joachim Andersen diperkirakan absen, sedangkan Benjamin Lecomte harus menepi hingga akhir musim akibat cedera Achilles.

Bournemouth juga menghadapi beberapa persoalan kebugaran meskipun sebagian besar pemain utamanya tersedia untuk pertandingan ini.

Juanlu Sanchez dan Alex Toth dipastikan absen, sementara Julian Araujo serta Junior Kroupi masih membutuhkan pemeriksaan sebelum pertandingan.

Prediksi Susunan Pemain dan Skor Fulham vs Bournemouth

Fulham diperkirakan menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan Bernd Leno sebagai penjaga gawang utama.

Sander Berge dan Charles berpotensi menjaga keseimbangan lini tengah, sedangkan Oscar Bobb, Joshua King, serta Alex Iwobi mendukung Rodrigo Muniz.

Bournemouth juga berpeluang memainkan formasi 4-2-3-1 dengan Evanilson sebagai ujung tombak serangan.

Marcus Tavernier, Justin Kluivert, dan Rayan diproyeksikan menjadi tiga pemain yang memberikan dukungan langsung dari lini kedua.

Prediksi susunan pemain Fulham (4-2-3-1): Leno; Tete, Affengruber, Bassey, Robinson; Berge, Charles; Bobb, King, Iwobi; Muniz.

Arbeloa kemungkinan mengutamakan keseimbangan permainan untuk mengurangi ancaman serangan balik cepat Bournemouth.

Prediksi susunan pemain Bournemouth (4-2-3-1): Petrovic; Smith, Hill, Silva, Truffert; Adams, Christie; Rayan, Kluivert, Tavernier; Evanilson.

Marco Rose diperkirakan tetap mempertahankan kerangka tim yang berhasil mengantarkan Bournemouth meraih sepuluh kemenangan beruntun.

Pertandingan diprediksi berjalan ketat karena Fulham memiliki modal lima laga tanpa kekalahan dan keuntungan bermain di kandang.

Namun, kesulitan mencetak gol serta kebiasaan kehilangan keunggulan dapat menjadi celah yang dimanfaatkan Bournemouth.

Dengan ketajaman Evanilson dan Tavernier, Bournemouth lebih diunggulkan untuk menciptakan peluang menentukan sekaligus membawa pulang tiga poin.

Hasil ini sekaligus membuka peluang The Cherries memperpanjang catatan kemenangan menjadi sebelas pertandingan berturut-turut di semua kompetisi.