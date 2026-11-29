JawaPos.com — Prediksi skor Crystal Palace vs Hull City mengarah pada kemenangan tipis tim tamu dengan skor 0-1 dalam pertandingan pekan ke-13 Premier League 2026/2027 di Selhurst Park, Minggu (29/11/2026) pukul 21.05 WIB.

Crystal Palace berusaha mengakhiri lima kekalahan beruntun di liga, sedangkan Hull City datang dengan kepercayaan diri setelah menaklukkan Brighton & Hove Albion.

Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi Thomas Frank yang baru merasakan kemenangan pertamanya sebagai pelatih Crystal Palace pada Kamis lalu.

Namun, keberhasilan di kompetisi Eropa belum menjamin kebangkitan The Eagles yang masih terpuruk di dasar klasemen Premier League. Crystal Palace menghadapi persoalan serius karena pertahanan mereka terus menunjukkan kelemahan dalam beberapa pertandingan terakhir.

Situasi semakin rumit setelah sejumlah pemain andalan dipastikan absen, termasuk Jean-Philippe Mateta dan Yeremy Pino. Sebaliknya, Hull City mulai menemukan momentum positif setelah melewati periode panjang tanpa kemenangan di Premier League.

Tim asuhan Sergej Jakirovic bahkan memiliki peluang menembus papan atas apabila mampu membawa pulang tiga poin dari London.

Crystal Palace Terpuruk, Thomas Frank Belum Menemukan Solusi?

Crystal Palace memasuki pertandingan melawan Hull City dengan catatan lima kekalahan beruntun di Premier League.

Rentetan hasil buruk tersebut membuat The Eagles terjebak di posisi terbawah klasemen dan semakin membutuhkan kemenangan untuk keluar dari zona degradasi.

Thomas Frank sebenarnya mendapatkan suntikan moral setelah timnya meraih kemenangan di Liga Europa melalui gol Dwight McNeil pada menit ke-81.

Hasil tersebut menjadi kemenangan pertama Crystal Palace sejak mengalahkan Fulham dalam ajang EFL Cup sekitar satu bulan sebelumnya.

Namun, persoalan pertahanan masih menjadi pekerjaan rumah terbesar pelatih asal Denmark tersebut.

Crystal Palace sudah kebobolan dalam lima pertandingan berturut-turut, termasuk ketika Mamadou Sarr mencetak gol pada menit ke-66 dalam pertandingan Eropa terakhir mereka.

Lebih mengkhawatirkan lagi, Crystal Palace hanya mampu mencatatkan satu clean sheet dalam 11 pertandingan terakhir di seluruh kompetisi.

Statistik tersebut memperlihatkan betapa rapuhnya organisasi pertahanan The Eagles ketika menghadapi tekanan lawan.

Kekalahan 2-3 dari Coventry City pada pertandingan liga sebelumnya menjadi gambaran nyata persoalan tersebut.

Crystal Palace kembali gagal mempertahankan keseimbangan permainan meskipun memiliki kesempatan untuk mendapatkan hasil positif.

Hull City Bangkit, Oli McBurnie Jadi Ancaman Utama

Hull City datang ke Selhurst Park dengan modal kemenangan dramatis atas Brighton & Hove Albion pada pertandingan sebelumnya.

Dua gol Oli McBurnie pada masa tambahan waktu babak kedua memastikan The Tigers mengakhiri penantian tiga bulan untuk kembali meraih kemenangan Premier League.

Keberhasilan tersebut membawa Hull City naik ke peringkat ke-11 klasemen sementara dengan koleksi 14 poin.

Mereka hanya terpaut tiga angka dari Brentford yang menempati posisi keenam sehingga peluang memperbaiki posisi masih terbuka.

Sebagai tim promosi yang memenangkan playoff Championship musim sebelumnya, Hull City menunjukkan kemampuan bersaing meskipun belum sepenuhnya konsisten.

Pasukan Sergej Jakirovic bahkan cukup sulit dikalahkan sepanjang periode tanpa kemenangan mereka.

Produktivitas serangan Hull City memang belum terlalu mengesankan karena baru menghasilkan 13 gol dalam 11 pertandingan liga.

Namun, angka tersebut tetap menjadi ancaman bagi Crystal Palace yang memiliki pertahanan paling rapuh di kompetisi.

Oli McBurnie menjadi pemain yang patut mendapatkan perhatian khusus setelah mencetak dua gol penentu kemenangan atas Brighton.

Bersama Mohamed Belloumi, penyerang tersebut sudah terlibat dalam enam gol masing-masing sepanjang musim ini.

Belloumi juga memberikan satu assist dalam kemenangan terakhir Hull City sehingga kontribusinya semakin penting bagi organisasi serangan tim.

Kombinasi keduanya berpotensi menjadi pembeda ketika menghadapi pertahanan Crystal Palace yang kerap kehilangan konsentrasi.

Crystal Palace Kehilangan Tiga Pemain Penting, Siapa Penggantinya?

Crystal Palace dipastikan kehilangan Jean-Philippe Mateta yang masih harus menjalani pertandingan terakhir masa hukumannya.

Yeremy Pino juga absen akibat akumulasi lima kartu kuning setelah menerima peringatan dalam kekalahan melawan Coventry City.

Situasi semakin sulit karena Ismaila Sarr belum tersedia akibat mengalami masalah pada pangkal paha. Absennya ketiga pemain tersebut mengurangi pilihan Thomas Frank untuk membangun serangan yang efektif.

Dwight McNeil kemungkinan kembali mendapatkan tanggung jawab besar setelah menjadi penentu kemenangan Crystal Palace di kompetisi Eropa.

Sementara itu, Jorgen Strand Larsen diharapkan meningkatkan ketajaman setelah mencatatkan satu gol dan dua assist sejak kedatangan Frank.

Di sektor pertahanan, Takehiro Tomiyasu masih menepi akibat cedera betis, sedangkan Chadi Riad mengalami masalah lutut.

Kondisi tersebut membuat Crystal Palace harus mengoptimalkan pemain yang tersedia untuk menghadapi ancaman serangan balik Hull City.

Tim tamu juga belum sepenuhnya terbebas dari persoalan cedera menjelang pertandingan di London selatan.

Charlie Hughes masih membutuhkan pemeriksaan kebugaran, sementara Hidemasa Morita, Ilyas Ansah, Joe Gelhardt, Matt Targett, Eliot Matazo, dan Tim Iroegbunam mengalami masalah fisik.

Prediksi Skor Crystal Palace vs Hull City: Tim Tamu Lebih Berpeluang Menang?

Crystal Palace kemungkinan berusaha mengambil inisiatif serangan sejak awal untuk memanfaatkan keuntungan bermain di Selhurst Park.

Namun, absennya Mateta, Pino, dan Sarr membuat efektivitas penyelesaian akhir mereka berpotensi menurun.

Hull City diperkirakan memilih pendekatan lebih disiplin dengan menjaga organisasi pertahanan dan memaksimalkan transisi menyerang.

Ketajaman McBurnie serta kreativitas Belloumi dapat menjadi senjata utama untuk mengeksploitasi kelemahan lini belakang tuan rumah.

Keterbatasan waktu pemulihan setelah pertandingan Kamis juga menjadi tantangan tersendiri bagi Thomas Frank dalam mempersiapkan timnya.

Sebaliknya, Hull City memiliki modal psikologis positif setelah kemenangan dramatis yang dapat meningkatkan keberanian pemain.

Dengan mempertimbangkan performa terbaru, kondisi skuad, dan kelemahan pertahanan tuan rumah, Hull City memiliki peluang mencuri kemenangan tipis.

Oli McBurnie berpotensi kembali menjadi penentu hasil pertandingan.

Prediksi Susunan Pemain Crystal Palace (4-2-3-1): Henderson; Khalaili, Richards, Disasi, Mitchell; Timber, Wharton; McNeil, Kamada, Guessand; Strand Larsen.

Prediksi Susunan Pemain Hull City (4-2-3-1): Tzolakis; Coyle, Ajayi, Mendy, Stroud; Slater, Gourna-Douath; Belloumi, Crooks, Thomas; McBurnie.