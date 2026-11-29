JawaPos.com — Brighton & Hove Albion diprediksi mengalahkan Newcastle United dengan skor 2-0 dalam pertandingan Premier League 2026/2027 di American Express Stadium, Minggu (29/11/2026) pukul 21.05 WIB.

Keunggulan performa kandang, produktivitas serangan, dan kondisi Newcastle United yang belum stabil menjadi alasan utama The Seagulls lebih diunggulkan untuk mengamankan tiga poin sekaligus menjaga persaingan papan atas klasemen.

Brighton & Hove Albion sedang menikmati salah satu periode paling menjanjikan bersama pelatih Fabian Hurzeler. Mereka menempati peringkat kedua klasemen Premier League dengan selisih enam poin dari Arsenal yang berada di puncak.

Sebaliknya, Newcastle United masih kesulitan menemukan konsistensi sepanjang musim ini. Pasukan Matthias Jaissle tertahan di posisi ke-13 dan hanya memiliki keunggulan empat poin atas zona degradasi.

Perbedaan situasi kedua tim membuat pertandingan ini menarik untuk disaksikan. Brighton ingin mempertahankan tekanan terhadap Arsenal, sedangkan Newcastle berusaha menjauh dari ancaman papan bawah.

Brighton & Hove Albion Punya Modal Kandang yang Mengerikan

Brighton & Hove Albion memiliki rekor kandang mengesankan menjelang pertandingan menghadapi Newcastle United.

Dari lima pertandingan Premier League di American Express Stadium, The Seagulls mencatatkan empat kemenangan dan satu hasil imbang.

Catatan tersebut semakin istimewa karena Brighton mampu mencetak 15 gol dan hanya kebobolan sekali.

Statistik ini memperlihatkan keseimbangan permainan antara ketajaman lini depan dan soliditas pertahanan ketika tampil di hadapan pendukung sendiri.

Secara keseluruhan, Brighton sudah menghasilkan 26 gol di Premier League musim ini. Jumlah tersebut menjadikan mereka tim paling produktif di kompetisi dan memperlihatkan efektivitas pendekatan menyerang Fabian Hurzeler.

Namun, Brighton sebenarnya baru saja mengalami hasil mengecewakan dalam pertandingan liga sebelumnya.

Mereka secara mengejutkan dikalahkan Hull City dengan skor 0-2 sehingga gagal memangkas jarak terhadap Arsenal menjadi tiga poin.

Kekalahan tersebut menjadi yang ketiga bagi Brighton sepanjang musim Premier League berjalan.

Meski demikian, respons positif langsung diperlihatkan ketika mereka menghadapi Universitatea Craiova dalam ajang UEFA Conference League.

Brighton berhasil menghancurkan Universitatea Craiova dengan skor telak 4-0 pada Kamis lalu. Kemenangan tersebut menjadi modal penting untuk mengembalikan kepercayaan diri sebelum menghadapi Newcastle United.

Newcastle United Masih Kesulitan Menemukan Konsistensi

Newcastle United datang ke American Express Stadium dengan kondisi yang jauh berbeda dibandingkan Brighton & Hove Albion.

Tim asuhan Matthias Jaissle baru mengoleksi tiga kemenangan Premier League musim ini dan sudah menelan empat kekalahan.

Dalam tiga pertandingan liga terakhir, Newcastle belum mampu meraih kemenangan. Tren negatif tersebut bahkan berlanjut menjadi empat pertandingan tanpa kemenangan di seluruh kompetisi.

Salah satu hasil mengecewakan terjadi ketika Newcastle tersingkir dari EFL Cup setelah dikalahkan Everton dengan skor 1-3.

Kekalahan itu semakin memperbesar tekanan terhadap Jaissle untuk segera memperbaiki performa timnya.

Catatan Newcastle dalam enam pertandingan Premier League terakhir juga belum meyakinkan.

Mereka hanya mampu mengamankan satu kemenangan meskipun sebelumnya sempat menunjukkan perkembangan permainan yang menjanjikan. Harapan Newcastle muncul setelah mereka berhasil menahan Arsenal dengan skor 2-2 pada pertandingan terakhir.

Penampilan impresif pada babak kedua memperlihatkan kemampuan The Magpies memberikan perlawanan terhadap tim papan atas. Namun, mempertahankan intensitas permainan selama 90 menit masih menjadi tantangan besar bagi Newcastle.

Mereka harus memperbaiki organisasi pertahanan untuk menghadapi Brighton yang mempunyai produktivitas gol tertinggi di Premier League.

Kondisi Pemain Brighton dan Newcastle Jelang Pertandingan

Brighton & Hove Albion dipastikan kehilangan Costinha akibat hukuman kartu merah yang diterimanya pada pertandingan melawan Hull City.

Fabian Hurzeler berpeluang memasang Mats Wieffer sebagai bek kanan untuk mengisi posisi yang ditinggalkan pemain tersebut.

Sementara itu, Olivier Boscagli berpeluang kembali mengisi sektor bek kiri setelah pulih dari sakit.

Kehadirannya dapat memberikan tambahan pilihan bagi Hurzeler untuk menjaga keseimbangan pertahanan menghadapi serangan balik Newcastle.

Brighton juga menghadapi persoalan cedera yang cukup panjang menjelang pertandingan ini.

Jaouen Hadjam, Stefanos Tzimas, Evan Ferguson, Kaoru Mitoma, Malick Yalcouye, dan Zadok Yohanna masih harus menepi, sedangkan Femi Azeez diragukan tampil.

Pada sektor penyerangan, Charalampos Kostoulas berpeluang kembali mendapatkan kesempatan bermain sejak menit pertama.

Hurzeler dapat melakukan perubahan dengan mencadangkan Georginio Rutter setelah hasil mengecewakan menghadapi Hull City.

Newcastle United juga belum bisa menurunkan penjaga gawang Ewen Jaouen akibat cedera hamstring. Sang kiper diperkirakan baru bisa kembali bermain pada pertengahan Desember mendatang.

Selain itu, Joelinton masih menjalani pemulihan cedera paha dan berpotensi kembali pada awal bulan depan. Absennya gelandang asal Brasil tersebut mengurangi pilihan Newcastle dalam menjaga kekuatan lini tengah.

Prediksi Susunan Pemain dan Skor Brighton vs Newcastle

Brighton & Hove Albion diperkirakan tetap mengandalkan formasi yang memungkinkan mereka mendominasi penguasaan bola dan membangun serangan secara agresif.

Sementara itu, Newcastle United kemungkinan mengutamakan kedisiplinan pertahanan sambil mencari peluang melalui transisi cepat.

Prediksi susunan pemain Brighton & Hove Albion: Verbruggen; Wieffer, Vuskovic, Dunk, Boscagli; Andres, Gross; Gomez, Ayari, De Cuyper; Kostoulas.

Komposisi tersebut memberi Hurzeler pilihan untuk mempertahankan karakter menyerang meskipun sejumlah pemain utama harus absen.

Prediksi susunan pemain Newcastle United: Hornicek; Hall, Burn, Thiaw, Dedic; Steur, Miley; Barnes, Willock, Murphy; Osula.

Matthias Jaissle diharapkan mampu memaksimalkan kecepatan pemain sayap untuk mengeksploitasi ruang ketika Brighton kehilangan penguasaan bola. Rekor pertemuan di markas Brighton juga memberikan keuntungan psikologis bagi tuan rumah.

Newcastle belum pernah menang dalam pertandingan tandang menghadapi Brighton sejak kemenangan 2-1 di Championship pada Februari 2017. Dengan mempertimbangkan produktivitas 26 gol dan rekor kandang yang belum terkalahkan, Brighton mempunyai peluang lebih besar untuk mengendalikan pertandingan.

Newcastle tetap berpotensi memberikan kejutan, tetapi inkonsistensi performa mereka membuat peluang mencuri kemenangan terlihat lebih kecil.

The Seagulls diperkirakan mampu memanfaatkan keunggulan kandang untuk kembali meraih kemenangan Premier League sekaligus mempertahankan tekanan terhadap Arsenal dalam persaingan papan atas.