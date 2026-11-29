JawaPos.com — Liverpool berpeluang memangkas jarak dengan Arsenal di puncak klasemen Premier League 2026/2027 saat menghadapi Everton dalam Derby Merseyside di Hill Dickinson Stadium, Minggu (29/11/2026) pukul 19.00 WIB.

Tim asuhan Andoni Iraola datang dengan modal tiga kemenangan beruntun di semua kompetisi, sementara Everton berusaha bangkit setelah dipermalukan Brentford dengan skor 0-4.

Pertandingan ini menjadi ujian emosional bagi kedua kesebelasan yang memiliki rivalitas panjang di sepak bola Inggris.

Liverpool lebih diunggulkan berkat performa menyerang yang semakin tajam, tetapi Everton berpeluang memberikan perlawanan sengit ketika bermain di hadapan pendukung sendiri.

Mengapa Liverpool Lebih Diunggulkan dalam Derby Merseyside?

Liverpool sedang menikmati momentum positif setelah menunjukkan peningkatan performa bersama Andoni Iraola dalam beberapa pertandingan terakhir.

The Reds berhasil mengamankan tiga kemenangan beruntun di semua kompetisi, termasuk dua hasil meyakinkan menghadapi Manchester United dan Club Brugge.

Kemenangan terbesar datang ketika Liverpool menghancurkan Manchester United dengan skor 4-0 di Anfield pada pertandingan Premier League pekan sebelumnya.

Penampilan impresif Rio Ngumoha yang baru berusia 18 tahun menjadi salah satu sorotan setelah mencatatkan gol dan assist bersejarah.

Florian Wirtz juga memperlihatkan kualitasnya sebagai pemain kreatif yang mampu menentukan jalannya pertandingan melalui kontribusi langsung terhadap gol.

Gelandang internasional Jerman tersebut mencatatkan enam gol dan dua assist dalam lima penampilan terakhir bersama klub dan tim nasional.

Ketajaman Wirtz kembali terlihat ketika Liverpool menundukkan Club Brugge dengan skor 3-0 pada pertandingan tengah pekan.

Mantan pemain Bayer Leverkusen itu mencetak gol kedua melalui penyelesaian dari luar kotak penalti yang mempertegas dominasi The Reds.

Liverpool kini menempati peringkat keempat klasemen Premier League dengan koleksi 21 poin, tertinggal tujuh angka dari Arsenal.

Kemenangan atas Everton akan membawa pasukan Iraola mengoleksi 24 poin sekaligus memangkas selisih menjadi empat angka sebelum Arsenal menghadapi Manchester City.

Everton Kehilangan James Tarkowski, Seberapa Besar Pengaruhnya?

Everton menghadapi persoalan serius pada sektor pertahanan setelah James Tarkowski dipastikan absen akibat hukuman kartu merah.

Bek berpengalaman tersebut diusir wasit ketika The Toffees mengalami kekalahan telak 0-4 dari Brentford pada pertandingan sebelumnya.

Kekalahan di Gtech Community Stadium menjadi pukulan bagi tim asuhan David Moyes yang sebelumnya mencatatkan tiga kemenangan berturut-turut.

Everton bahkan sudah kebobolan dua gol melalui tembakan yang berubah arah dalam 25 menit pertama sebelum Tarkowski menerima kartu merah.

Situasi semakin memburuk pada babak kedua ketika Brentford menambahkan dua gol tanpa mampu dibalas oleh Everton.

Hasil tersebut membuat The Toffees tertahan di peringkat kesembilan klasemen Premier League dengan koleksi 16 poin.

Absennya Tarkowski membuka kesempatan bagi Michael Keane untuk mendampingi Jarrad Branthwaite sebagai duet bek tengah.

Namun, perubahan komposisi pertahanan menjelang pertandingan sebesar Derby Merseyside berpotensi mengganggu koordinasi ketika menghadapi tekanan agresif Liverpool.

Meski demikian, Everton tetap memiliki modal positif melalui performa kandang yang cukup menjanjikan sepanjang beberapa pertandingan terakhir. Pasukan David Moyes berhasil memenangi empat dari lima pertandingan terakhir di Hill Dickinson Stadium sehingga peluang memberikan kejutan masih terbuka.

Everton juga hanya tertinggal dua poin dari Bournemouth yang berada di posisi kelima klasemen sementara Premier League. Tambahan tiga angka akan sangat penting untuk menjaga ambisi The Toffees bersaing memperebutkan tiket kompetisi Eropa musim depan.

Bagaimana Kondisi Pemain dan Prediksi Susunan Pemain Kedua Tim?

Liverpool diperkirakan tetap mengandalkan Alexander Isak sebagai ujung tombak dengan dukungan Florian Wirtz di belakang penyerang utama.

Rio Ngumoha berpeluang menempati sayap kiri, sedangkan Bradley Barcola akan memberikan ancaman melalui sisi kanan serangan.

Namun, Iraola harus menghadapi sejumlah persoalan kebugaran karena Cody Gakpo masih mengalami cedera betis.

Victor Munoz juga diragukan tampil setelah mendapatkan masalah pada lutut ketika Liverpool menghadapi Club Brugge.

Ryan Gravenberch turut masuk daftar pemain yang kondisinya belum sepenuhnya dipastikan akibat gangguan pada bagian tumit.

Situasi tersebut membuka peluang Alexis Mac Allister dan Dominik Szoboszlai menjadi pasangan gelandang tengah dalam skema permainan Iraola.

Sementara itu, Conor Bradley dan Giovanni Leoni mulai mengikuti latihan bersama tim setelah menjalani pemulihan cedera lutut berkepanjangan.

Hugo Ekitike masih menjalani proses pemulihan cedera Achilles dan diperkirakan baru dapat kembali pada Januari mendatang.

Di kubu Everton, Thierno Barry diproyeksikan menjadi tumpuan utama lini depan untuk menguji pertahanan Liverpool.

Penyerang tersebut akan mendapatkan dukungan dari Merlin Rohl, Kiernan Dewsbury-Hall, serta Tyrique George yang bertugas menciptakan peluang dari lini kedua.

Prediksi susunan pemain Everton (4-2-3-1): Jordan Pickford; Jake O'Brien, Michael Keane, Jarrad Branthwaite, Vitaliy Mykolenko; James Garner, Harrison Armstrong; Merlin Rohl, Kiernan Dewsbury-Hall, Tyrique George; Thierno Barry.

Prediksi susunan pemain Liverpool (4-2-3-1): Alisson Becker; Araujo, Jacquet, Virgil van Dijk, Milos Kerkez; Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister; Bradley Barcola, Florian Wirtz, Rio Ngumoha; Alexander Isak.

Prediksi Skor Everton vs Liverpool, Siapa Bakal Memenangi Derby Merseyside?

Liverpool memiliki peluang lebih besar memenangi Derby Merseyside berkat produktivitas serangan dan meningkatnya kepercayaan diri para pemain.

Kombinasi kreativitas Wirtz, kecepatan Ngumoha, serta kemampuan penyelesaian akhir Isak diperkirakan menjadi ancaman utama bagi pertahanan Everton.

Catatan pertemuan kandang juga belum sepenuhnya berpihak kepada Everton karena mereka hanya sekali mengalahkan Liverpool di kandang sejak Oktober 2010.

Rekor tersebut menunjukkan besarnya tantangan yang harus dihadapi David Moyes meskipun timnya memiliki dukungan penuh dari suporter.

Everton kemungkinan berusaha menjaga organisasi pertahanan dan memanfaatkan serangan balik untuk mengimbangi dominasi penguasaan bola Liverpool.

Akan tetapi, kehilangan Tarkowski bisa membuat pertahanan tuan rumah lebih rentan menghadapi pergerakan cepat para penyerang The Reds.

Liverpool diprediksi mampu menciptakan lebih banyak peluang sekaligus memaksimalkan kelemahan koordinasi lini belakang Everton sepanjang pertandingan.

Meski tuan rumah berpotensi mencetak gol melalui serangan balik atau situasi bola mati, kualitas individu Liverpool membuat tim tamu lebih berpeluang membawa pulang tiga poin.