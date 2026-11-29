JawaPos.com - Manchester United (MU) belum berhasil meraih kemenangan setelah dihancurkan Brentford 0-4 dalam matchday ke-12 Liga Inggris 2026/2027 di Stadion Old Trafford pada Sabtu (28/11), dikutip dari ANTARA.

Callum Wilson menjadi bintang kemenangan Brentford setelah mencetak dua gol pada menit ke-19 dan ke-32. Dua gol lainnya disumbangkan Kristoffer Ajer (82') dan Kevin Schade (90+2').

Hasil ini membuat Mauricio Pochettino masih belum mampu mempersembahkan kemenangan perdana bagi MU.

Setan Merah juga belum beranjak dari zona degradasi dengan koleksi delapan poin dari 12 pertandingan dan menempati peringkat ke-19.

Sebaliknya, Brentford mendapatkan tambahan tiga poin penting yang mengangkat posisi mereka ke peringkat kelima klasemen sementara dengan raihan 20 poin, demikian laman resmi Liga Premier Inggris.

Brentford langsung memberikan tekanan kepada tuan rumah sejak awal pertandingan. Upaya tim tamu membuahkan hasil pada menit ke-19 melalui Callum Wilson.

Gol tersebut berawal dari kombinasi serangan Damsgaard dan Dango Ouattara. Bola kemudian diberikan kepada Wilson yang berhasil memanfaatkan celah di pertahanan MU untuk menaklukkan Senne Lammens.

Brentford menggandakan keunggulan pada menit ke-32 melalui skema serangan balik cepat. Wilson lebih dulu mengontrol bola hasil tendangan jauh Kelleher sebelum mengalirkannya kepada Damsgaard.

Serangan berlanjut ke Ouattara yang melakukan penetrasi ke area pertahanan MU Setelah melewati Lisandro Martinez, Ouattara melepaskan umpan mendatar yang melewati celah di antara kaki Harry Maguire.

Wilson berada di posisi tepat untuk menyambut umpan tersebut dan mencetak gol keduanya. Brentford pun menutup babak pertama dengan keunggulan 2-0.

Memasuki babak kedua, MU berusaha bangkit dengan meningkatkan intensitas serangan. Peluang didapat melalui Patrick Dorgu pada menit ke-54 setelah menerima operan Bruno Fernandes. Namun, tembakan langsung Dorgu masih mampu ditepis Kelleher.

Setan Merah kembali mengancam melalui Youri Tielemans. Gelandang asal Belgia itu melepaskan tembakan melengkung dari luar kotak penalti setelah menerima operan Kobbie Mainoo. Sayangnya, bola hanya membentur bagian atas mistar gawang Brentford.

Peluang berikutnya hadir melalui skema sepak pojok pendek. Bryan Mbeumo mengirimkan bola kepada pemain muda Lacey yang kemudian melepaskan tembakan keras dari sudut sempit. Namun, Kelleher kembali tampil sigap dengan menepis bola ke atas mistar.

Di tengah upaya MU mengejar ketertinggalan, Brentford justru berhasil memperlebar jarak pada menit ke-82. Kristoffer Ajer memanfaatkan situasi sepak pojok untuk mencetak gol ketiga tim tamu.

Pesta gol Brentford kemudian ditutup oleh Kevin Schade pada masa injury time, tepatnya menit ke-90+2. Schade sukses menaklukkan Lammens dari jarak dekat sekaligus memastikan kemenangan telak 4-0 bagi The Bees.