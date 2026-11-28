JawaPos.com – SC Cambuur akan menjamu Sparta Rotterdam pada pekan ke-14 Eredivisie 2026/2027. Pertandingan di Kooi Stadion, Leeuwarden, tersebut dijadwalkan berlangsung Minggu (29/11/2026) pukul 03.00 WIB.

Kedua tim memiliki kepentingan berbeda dalam pertandingan ini. Cambuur ingin melanjutkan tren positif sekaligus memperbaiki posisi di papan tengah. Sementara itu, Sparta Rotterdam membutuhkan kemenangan untuk menjauh dari ancaman zona degradasi.

Cambuur datang dengan modal cukup baik setelah meraih kemenangan 3-2 atas FC Utrecht dalam pertandingan sebelumnya. Hasil tersebut memperlihatkan kemampuan tim promosi itu bersaing dengan klub-klub yang lebih berpengalaman di kasta tertinggi sepak bola Belanda.

Hingga pekan ke-13, Cambuur menempati peringkat kedelapan dengan koleksi 18 poin. Mereka telah mencetak 28 gol dan kebobolan 29 kali. Produktivitas tersebut menjadi salah satu kekuatan tim asuhan Johan Plat sepanjang musim ini.

Meski demikian, performa kandang Cambuur belum sepenuhnya meyakinkan. Mereka baru mengumpulkan tujuh poin dari pertandingan di Kooi Stadion. Bahkan, empat dari tujuh laga kandang berakhir dengan kekalahan.

Lini belakang juga masih menjadi pekerjaan rumah bagi tuan rumah. Cambuur sudah kebobolan 29 gol dalam 13 pertandingan. Mereka harus memperbaiki koordinasi pertahanan agar tidak memberikan terlalu banyak ruang kepada penyerang lawan.

Di sisi lain, Sparta Rotterdam justru datang dengan situasi kurang menguntungkan. Mereka baru saja menelan kekalahan telak 1-5 dari AZ Alkmaar. Hasil tersebut membuat tekanan terhadap tim asuhan Rogier Meijer semakin besar.

Sparta kini menempati peringkat ke-14 dengan 12 poin dari 13 pertandingan. Mereka mencatatkan tiga kemenangan, tiga hasil imbang, dan tujuh kekalahan.

Masalah terbesar Sparta terletak pada sektor pertahanan. Mereka sudah kebobolan 34 gol atau rata-rata lebih dari dua gol per pertandingan. Bahkan, tim tamu selalu kemasukan setidaknya dua gol dalam 11 pertandingan liga terakhir.

Kondisi tersebut semakin menyulitkan karena Sparta juga kehilangan sejumlah pemain. Michael Brouwer, Teo Quintero, dan Nick Verschuren masuk dalam daftar pemain yang absen. Bruno Martins Indi juga tidak bisa tampil setelah mendapat kartu merah saat menghadapi AZ Alkmaar.

Meski demikian, Sparta tetap mempunyai ancaman di lini depan. Milan Zonneveld menjadi salah satu pemain yang patut diwaspadai. Kemampuan memanfaatkan umpan silang dan situasi bola udara bisa menjadi senjata untuk membongkar pertahanan Cambuur.

Secara rekor pertemuan, Sparta Rotterdam masih memiliki keunggulan. Dalam empat pertemuan terakhir yang tercatat, Sparta meraih dua kemenangan, sedangkan Cambuur hanya sekali menang dan satu pertandingan lainnya berakhir imbang.

Namun, catatan tersebut tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi kedua tim saat ini. Cambuur memiliki momentum lebih baik setelah meraih sejumlah hasil positif. Sementara itu, rapuhnya pertahanan Sparta bisa menjadi celah yang dimanfaatkan tuan rumah.

Pertandingan diperkirakan berjalan terbuka dengan peluang terciptanya gol dari kedua kubu. Cambuur memiliki keuntungan dari momentum kemenangan atas Utrecht, tetapi mereka tetap harus mewaspadai efektivitas serangan balik Sparta.