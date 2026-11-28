JawaPos.com – PSV Eindhoven akan menjamu Go Ahead Eagles pada pekan ke-14 Eredivisie 2026/2027. Pertandingan di Philips Stadion, Eindhoven, tersebut dijadwalkan berlangsung Minggu (29/11/2026) pukul 00.45 WIB.

PSV membutuhkan kemenangan untuk menjaga posisi di puncak klasemen sekaligus mengembalikan kepercayaan diri setelah mengalami kekalahan telak 1-5 dari Real Madrid di Liga Champions. Sementara itu, Go Ahead Eagles datang dengan kondisi kurang meyakinkan setelah kalah dari Fortuna Sittard pada pertandingan terakhir.

Saat ini, PSV masih memimpin klasemen sementara Eredivisie dengan koleksi 29 poin dari 13 pertandingan. Tim asuhan Peter Bosz mencatatkan sembilan kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan.

Produktivitas PSV menjadi salah satu yang terbaik di kompetisi. Mereka sudah mencetak 44 gol dan hanya kebobolan 16 kali. Bahkan, dalam tiga pertandingan liga terakhir, PSV mampu membukukan 16 gol.

Catatan tersebut memperlihatkan betapa berbahayanya lini serang tuan rumah ketika tampil di kompetisi domestik. Sven Mijnans menjadi salah satu pemain yang patut mendapat perhatian. Gelandang serang tersebut sudah mengoleksi sembilan gol dan tiga assist, sedangkan Guus Til mencatatkan tujuh gol.

Ruben van Bommel juga menjadi ancaman bagi pertahanan lawan. Pemain tersebut telah menyumbangkan lima gol dan tiga assist di Eredivisie musim ini. Kecepatan serta pergerakannya bisa menjadi masalah bagi Go Ahead Eagles.

Di sisi lain, Go Ahead Eagles menempati peringkat kesembilan dengan 17 poin dari 13 pertandingan. Mereka telah mengoleksi empat kemenangan, lima hasil imbang, dan empat kekalahan. Produktivitas gol tim tamu juga masih tertinggal dari PSV dengan catatan 24 gol.

Kondisi tersebut terlihat dari hasil tiga pertandingan Eredivisie terakhir. Go Ahead Eagles hanya mampu mencetak satu gol dalam periode tersebut dan baru saja kalah 0-1 ketika menjamu Fortuna Sittard.

Peluang tim tamu untuk mencuri poin juga tidak mudah. PSV memiliki catatan pertemuan yang jauh lebih baik. Dalam lima duel terakhir, PSV memenangi tiga pertandingan, sedangkan Go Ahead Eagles meraih dua kemenangan. Pada pertemuan terakhir, Mei 2026, PSV bahkan menang dengan skor 4-1.

Namun, PSV tetap harus memperhatikan kondisi kebugaran pemain. Sejumlah nama seperti Jerdy Schouten, Mauro Junior, Adamo Nagalo, Alassane Plea, dan Sami Ouaissa dilaporkan masih mengalami cedera. Ivan Perisic juga diragukan tampil setelah mengalami masalah kebugaran ketika menghadapi Real Madrid.

Go Ahead Eagles juga kehilangan beberapa pemain. Pim Saathof dan Nick Marsman dipastikan absen, sedangkan Dean James serta Evert Linthorst masih harus menjalani pemeriksaan lebih lanjut menjelang pertandingan.

Dengan perbedaan kualitas skuad, produktivitas gol, dan catatan pertemuan, PSV lebih diunggulkan dalam pertandingan ini. Peter Bosz diperkirakan tetap mengandalkan permainan menyerang untuk menekan pertahanan lawan sejak awal.

Go Ahead Eagles kemungkinan akan mencoba bermain lebih rapat dan mengandalkan serangan balik. Namun, menghadapi PSV di Philips Stadion bukan pekerjaan mudah. Tuan rumah memiliki modal kuat berupa tiga kemenangan beruntun di Eredivisie dengan produktivitas 16 gol.