JawaPos.com – Final Copa Libertadores 2026 akan mempertemukan dua klub besar Amerika Selatan, Palmeiras dan Estudiantes de La Plata. Pertandingan perebutan gelar juara tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Centenario, Montevideo, Uruguay, Minggu (29/11/2026) pukul 03.00 WIB.

Kedua tim memiliki motivasi besar untuk mengangkat trofi paling bergengsi antarklub Amerika Selatan tersebut. Palmeiras memburu gelar keempat sepanjang sejarah klub, sedangkan Estudiantes mengincar trofi kelima.

Perjalanan kedua kesebelasan menuju final tidak berjalan mudah. Palmeiras harus melewati adu penalti saat menghadapi Fluminense di semifinal. Sementara itu, Estudiantes menyingkirkan Flamengo melalui drama serupa setelah kedua pertandingan berakhir tanpa pemenang.

Menariknya, pertemuan ini juga mengingatkan pada final Libertadores 1968. Saat itu, Estudiantes berhasil mengalahkan Palmeiras 2-0 dalam pertandingan penentuan yang berlangsung di Stadion Centenario. Kenangan tersebut bisa menjadi tambahan motivasi bagi wakil Argentina untuk kembali mencatatkan sejarah.

Palmeiras datang dengan performa yang belum sepenuhnya meyakinkan. Dalam enam pertandingan terakhir di semua kompetisi, tim asuhan Abel Ferreira mencatatkan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan. Mereka bahkan baru saja menelan kekalahan 0-3 dari Chapecoense setelah menurunkan sejumlah pemain pelapis.

Meski demikian, kekuatan lini serang Palmeiras tetap patut diperhitungkan. Kehadiran Andreas Pereira dan Jhon Arias memberikan variasi serangan yang bisa merepotkan pertahanan lawan. Flaco Lopez juga berpeluang menjadi tumpuan untuk menyelesaikan peluang di depan gawang, dengan Vitor Roque sebagai opsi lain di lini depan.

Palmeiras diperkirakan menggunakan pendekatan permainan yang mengandalkan penguasaan bola dan pergerakan pemain dari lini kedua. Mereka kemungkinan mencoba mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan.

Di sisi lain, Estudiantes justru memiliki pendekatan permainan yang lebih pragmatis. Tim asal Argentina tersebut mencatatkan empat hasil imbang dan dua kekalahan dalam enam pertandingan terakhir di semua kompetisi.

Catatan produktivitas mereka di Copa Libertadores juga menunjukkan kecenderungan bermain dengan skor rendah. Dalam sembilan dari 10 pertandingan terakhir di kompetisi ini, Estudiantes tidak pernah mencetak lebih dari satu gol.

Kekuatan utama Estudiantes terletak pada organisasi pertahanan dan kedisiplinan antarlini. Fernando Muslera diperkirakan menjadi sosok penting di bawah mistar, sementara Marcos Rojo dan Santiago Nunez akan berusaha menjaga pertahanan tetap solid.

Untuk urusan serangan, Edwuin Cetré dan Guido Carrillo bisa menjadi pilihan untuk membangun peluang melalui transisi cepat. Estudiantes juga memiliki pengalaman menghadapi tekanan pertandingan besar, sebagaimana terlihat ketika mereka menyingkirkan Flamengo di semifinal.

Kedua tim memiliki sejumlah persoalan pemain menjelang final. Palmeiras masih menunggu perkembangan kondisi Paulinho yang mengalami masalah pada betis. Jefte juga berstatus terkena sanksi sementara, sedangkan kondisi Murilo sempat menjadi perhatian akibat cedera paha.

Di kubu Estudiantes, Baltasar Rodriguez dipastikan absen karena hukuman kartu merah pada semifinal melawan Flamengo. Gabriel Neves juga masih dalam proses pemulihan cedera patah tulang lengan. Sementara itu, Marcos Rojo tetap tersedia setelah persoalan kelayakan pendaftarannya belum diputuskan secara final oleh Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS).

Melihat karakter permainan kedua kesebelasan, final ini berpeluang berlangsung ketat. Palmeiras mungkin lebih banyak menguasai bola, tetapi Estudiantes memiliki kemampuan untuk meredam tekanan dan mencari celah melalui serangan balik.

Pertandingan juga berpotensi ditentukan oleh penampilan kedua penjaga gawang apabila peluang yang tercipta tidak banyak. Carlos Miguel tampil menentukan saat Palmeiras melewati semifinal melalui adu penalti. Sementara itu, Muslera juga menjadi pahlawan Estudiantes setelah menggagalkan tiga tendangan penalti pemain Flamengo.

Palmeiras memang memiliki kualitas individu dan kedalaman skuad yang cukup untuk memenangkan pertandingan. Namun, Estudiantes bukan lawan yang mudah ditaklukkan, terutama dalam pertandingan dengan tekanan sebesar final Libertadores.