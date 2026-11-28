JawaPos.com - Inter Milan akan menjamu Genoa pada pekan ke-13 Liga Italia 2026/2027 di Stadion Giuseppe Meazza atau San Siro, Minggu (29/11) pukul 02.45 WIB.

Laga ini menjadi kesempatan penting bagi Inter untuk kembali meraih tiga poin sekaligus menjaga persaingan di papan atas klasemen.

Nerazzurri saat ini menempati peringkat ketiga dengan koleksi 29 poin. Mereka membutuhkan kemenangan agar tidak semakin tertinggal dari para pesaingnya, termasuk AS Roma dan Lazio.

Inter memiliki modal positif setelah mengalahkan Stuttgart dengan skor 2-0 dalam pertandingan Liga Champions.

Hasil tersebut diharapkan bisa meningkatkan kepercayaan diri tim setelah sempat kehilangan sejumlah poin dalam kompetisi domestik.

Dalam tiga pertandingan terakhir Serie A, Inter hanya mampu mengumpulkan empat poin. Situasi tersebut membuat kemenangan atas Genoa menjadi cukup penting bagi tim asuhan Cristian Chivu.

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Inter tetap mempunyai modal kuat ketika bermain di hadapan pendukung sendiri.

Mereka tercatat memenangkan 12 pertandingan kandang terakhir melawan Genoa di Serie A. Bahkan, 10 dari kemenangan tersebut diraih tanpa kebobolan.

Selain itu, Inter juga tidak terkalahkan dalam 14 pertemuan terakhir melawan Genoa di kompetisi kasta tertinggi Italia tersebut.

Catatan ini menjadi alasan mengapa tuan rumah lebih diunggulkan dalam pertandingan mendatang.

Di lini depan, Lautaro Martinez diperkirakan kembali menjadi pemain penting untuk membongkar pertahanan lawan.

Penyerang asal Argentina tersebut memiliki pengalaman dan kualitas untuk memanfaatkan peluang di area berbahaya.

Namun, Genoa tidak datang ke Milan hanya untuk menjadi pelengkap. Tim berjuluk Grifone tersebut sedang menunjukkan perkembangan positif sejak ditangani Daniele De Rossi.

Genoa kini menempati peringkat ke-10 klasemen sementara dengan koleksi 16 poin. Mereka juga mencatatkan empat kemenangan dalam lima pertandingan terakhir Serie A.

Genoa juga menghadapi persoalan di sektor depan setelah Lorenzo Colombo mengalami cedera lutut serius.

Kehilangan penyerang tersebut berpotensi memengaruhi pilihan De Rossi dalam menyusun komposisi lini serang.

Melihat perbandingan kualitas pemain, pengalaman, serta catatan pertemuan kedua tim, Inter tetap memiliki peluang lebih besar untuk mengamankan kemenangan.

Keuntungan bermain di San Siro juga menjadi faktor penting bagi Nerazzurri.

Inter diprediksi mampu memanfaatkan kualitas lini serangnya untuk mengamankan tiga poin.

Meski Genoa berpotensi memberikan perlawanan, Nerazzurri diperkirakan bisa menyelesaikan pertandingan dengan kemenangan.