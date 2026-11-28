JawaPos.com – VfB Stuttgart akan menjamu Eintracht Frankfurt pada pekan ke-11 Bundesliga 2026/2027. Pertandingan di MHPArena tersebut dijadwalkan berlangsung Minggu (29/11/2026) pukul 00.30 WIB. Kedua tim membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi dalam persaingan menuju zona kompetisi Eropa.

Stuttgart memiliki keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri. Namun, Eintracht Frankfurt bukan lawan yang mudah dihadapi. Kedua tim sama-sama sedang berada dalam tren positif setelah melewati tiga pertandingan terakhir Bundesliga tanpa kekalahan.

Berdasarkan klasemen sementara, Frankfurt menempati peringkat ketujuh dengan koleksi 15 poin dari 10 pertandingan. Mereka mencatatkan empat kemenangan, tiga hasil imbang, dan tiga kekalahan.

Sementara itu, Stuttgart berada satu tingkat di bawahnya dengan 13 poin. Tim besutan Sebastian Hoeneß telah mengemas empat kemenangan, satu hasil imbang, dan lima kekalahan.

Stuttgart memiliki modal cukup baik menjelang pertandingan ini. Mereka tidak terkalahkan dalam tiga laga terakhir Bundesliga dengan catatan dua kemenangan dan satu hasil imbang.

Meski demikian, Stuttgart baru saja menelan kekalahan 0-2 dari Inter Milan dalam pertandingan Liga Champions. Hasil tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi Hoeneß, terutama dalam menjaga kebugaran pemain setelah menjalani jadwal pertandingan yang cukup padat.

Dari sisi permainan, Stuttgart memiliki kemampuan menciptakan peluang yang cukup baik. Rata-rata expected goals (xG) mereka mencapai sekitar 1,94 per pertandingan berdasarkan data yang tersedia. Angka tersebut menunjukkan potensi ancaman tuan rumah di area pertahanan lawan.

Ermedin Demirović diperkirakan kembali menjadi andalan di lini depan. Penyerang tersebut telah mengoleksi lima gol di Bundesliga musim ini. Sementara itu, Deniz Undav berpeluang mendukung pergerakan Demirović, sedangkan Angelo Stiller memiliki peran penting dalam mengatur aliran bola dan membangun serangan.

Di kubu lawan, Frankfurt datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengalahkan Hoffenheim dengan skor 1-0 pada pertandingan sebelumnya. Hasil tersebut membuat mereka mengoleksi tujuh poin dari tiga pertandingan terakhir Bundesliga.

Jonathan Burkardt menjadi salah satu pemain yang patut diperhatikan. Penyerang Frankfurt itu telah mencetak enam gol di Bundesliga hingga pekan ke-10. Younes Ebnoutalib juga berpotensi menjadi ancaman bagi pertahanan Stuttgart melalui pergerakan dan penyelesaian akhirnya.

Meski memiliki lini depan produktif, Frankfurt masih menyimpan persoalan di sektor pertahanan. Mereka telah kebobolan 20 gol dalam 10 pertandingan atau rata-rata dua gol per laga. Catatan tersebut bisa dimanfaatkan Stuttgart yang memiliki kemampuan menciptakan peluang di kandang.

Rekor pertemuan kedua tim juga memperlihatkan persaingan ketat. Stuttgart dan Frankfurt telah beberapa kali saling mengalahkan dalam pertemuan terakhir. Duel terakhir pada Mei 2026 bahkan berakhir imbang 2-2.

Melihat performa, kualitas skuad, dan keuntungan bermain di kandang, Stuttgart sedikit lebih diunggulkan. Namun, kondisi Frankfurt yang lebih bugar setelah tidak menjalani pertandingan tengah pekan bisa menjadi faktor penting.