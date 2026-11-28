JawaPos.com – Torino akan menghadapi tantangan berat saat menjamu Lazio pada pekan ke-13 Serie A 2026/2027.

Pertandingan yang berlangsung di Stadion Olimpico Grande Torino, Minggu (29/11) pukul 00.00 WIB tersebut menjadi kesempatan bagi tuan rumah untuk menghentikan laju positif tim tamu.

Lazio datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah melewati 12 pertandingan liga tanpa kekalahan.

Sementara itu, Torino justru sedang mengalami periode sulit karena hanya mampu mengamankan satu poin dari empat pertandingan terakhir.

Laga ini juga memiliki arti khusus bagi Torino. Klub berjuluk Il Toro tersebut akan merayakan hari jadi ke-120 dengan mengenakan seragam edisi spesial yang diproduksi secara terbatas sebanyak 1.906 potong.

Meski memiliki motivasi tambahan, Torino tetap harus bekerja keras jika ingin mengamankan poin di hadapan pendukung sendiri.

Pasalnya, Lazio saat ini menjadi salah satu tim paling konsisten di kompetisi kasta tertinggi Italia.

Skuad asuhan Gennaro Gattuso menempati puncak klasemen dengan koleksi 32 poin dari 12 pertandingan. Mereka unggul tiga angka atas Inter Milan yang berada di posisi kedua.

Kemenangan atas Lecce pada pertandingan sebelumnya semakin memperkuat posisi Biancocelesti. Hasil tersebut juga memperpanjang catatan positif Lazio yang baru kehilangan empat poin di Serie A.

Torino kini berada di peringkat ke-13 dengan 14 poin. Selain hasil pertandingan yang belum memuaskan, lini pertahanan mereka juga menjadi pekerjaan rumah karena belum mampu mencatatkan clean sheet dalam 11 pertandingan kandang terakhir di Serie A.

Abate membutuhkan respons berbeda dari anak asuhnya, terutama dalam memanfaatkan peluang di area pertahanan lawan.

Torino tidak bisa hanya mengandalkan penguasaan bola jika ingin menyulitkan Lazio.

Torino diperkirakan menggunakan formasi 3-5-2 dengan Lucas Perri sebagai penjaga gawang.

Lini belakang diisi Pietro Comuzzo, Saúl Coco, dan Eray Cömert. Sementara Che Adams dan Giovanni Simeone menjadi pilihan di lini depan.

Lazio kemungkinan turun dengan skema 4-3-3. Christos Mandas diprediksi mengawal gawang, dengan Gustav Isaksen, Tijjani Noslin, dan Mattia Zaccagni sebagai trio penyerang.

Melihat perbedaan performa kedua tim, Lazio lebih diunggulkan untuk membawa pulang tiga poin.

Sports Mole memperkirakan kemenangan 2-0, sedangkan Football Whispers memprediksi Biancocelesti menang 2-1.

Forebet bahkan memperkirakan Lazio mampu mengamankan kemenangan dengan skor 3-1.

Meski demikian, Torino tetap memiliki peluang memberikan perlawanan. Dukungan suporter dan momentum perayaan hari jadi klub bisa menjadi tambahan motivasi bagi Che Adams dkk.