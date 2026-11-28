JawaPos.com – Real Madrid berpeluang melanjutkan tren positif saat menjamu Deportivo Alaves pada pekan ke-14 La Liga 2026/2027. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Santiago Bernabeu, Minggu (29/11/2026) pukul 03.00 WIB.

Los Blancos memiliki modal kuat untuk mengamankan tiga poin. Tim asuhan Jose Mourinho sedang berada dalam performa impresif setelah meraih 10 kemenangan beruntun di semua kompetisi. Mereka kini memburu kemenangan ke-11 untuk terus menempel Barcelona di puncak klasemen.

Selain itu, Real Madrid juga memiliki catatan pertemuan yang sangat baik ketika menghadapi Alaves. Mereka berhasil memenangi sembilan pertemuan terakhir melawan klub asal Vitoria-Gasteiz tersebut.

Rekor kandang juga menjadi modal tambahan bagi Madrid. Dari enam pertandingan La Liga yang sudah dimainkan di Santiago Bernabeu musim ini, mereka selalu berhasil meraih kemenangan.

Hingga pekan ke-13, Madrid menempati peringkat kedua klasemen sementara dengan koleksi 33 poin. Mereka tertinggal tiga angka dari Barcelona dan berpeluang menyamai perolehan poin rivalnya tersebut jika berhasil mengamankan kemenangan.

Meski demikian, Mourinho tetap harus memperhatikan kondisi pemainnya. Trent Alexander-Arnold dan Rodrygo Goes dipastikan tidak bisa tampil karena masalah kesehatan dan cedera. Raul Asencio serta Endrick juga masuk daftar pemain yang absen.

Kondisi tersebut membuat Mourinho perlu mempertimbangkan komposisi terbaik untuk menjaga keseimbangan permainan. Terlebih, Madrid masih memiliki sejumlah pertandingan penting yang membutuhkan kesiapan seluruh anggota skuad.

Salah satu pemain yang menarik perhatian adalah Vinicius Junior. Penyerang asal Brasil itu sempat kehilangan tempat di susunan pemain utama La Liga. Situasi tersebut membuat perannya dalam skema permainan Mourinho menjadi bahan pembicaraan.

Mourinho dikenal sebagai pelatih yang tidak ragu mengambil keputusan tegas, termasuk mencadangkan pemain bintang apabila dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan tim.

Bagi pelatih asal Portugal tersebut, nama besar seorang pemain tidak menjamin tempat di starting XI. Kylian Mbappe dan Jude Bellingham pun harus tetap menunjukkan kontribusi maksimal untuk mendapatkan kepercayaan.

Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa Mourinho ingin membangun persaingan sehat di dalam tim. Setiap pemain dituntut memberikan kontribusi tanpa bergantung pada status maupun reputasi.

Di tengah situasi tersebut, Mbappe masih menjadi tumpuan utama Real Madrid. Penyerang asal Prancis itu sudah mengemas 19 gol dari 18 penampilan di semua kompetisi musim ini. Produktivitas tersebut membuatnya menjadi ancaman terbesar bagi pertahanan Alaves.

Madrid juga mendapatkan tambahan pilihan di lini belakang setelah Ferland Mendy kembali pulih dan masuk dalam skuad. Kehadirannya memberikan lebih banyak alternatif bagi Mourinho dalam mengatur komposisi pertahanan.

Sementara itu, Deportivo Alaves datang ke Santiago Bernabeu dengan kepercayaan diri yang mulai membaik. Kemenangan 3-1 atas Deportivo La Coruna pada pertandingan sebelumnya menjadi hasil penting setelah mereka melewati delapan laga tanpa kemenangan.

Hasil tersebut membawa Alaves menempati posisi kesembilan klasemen sementara dengan koleksi 16 poin. Mereka tentu ingin mempertahankan momentum positif ketika menghadapi salah satu tim terkuat di kompetisi musim ini.

Pelatih Quique Sanchez Flores diperkirakan akan meminta anak asuhnya bermain agresif, tetapi tetap disiplin ketika kehilangan penguasaan bola. Alaves harus mampu menjaga jarak antarpemain agar tidak memberikan terlalu banyak ruang kepada Mbappe dan rekan-rekannya.

Menghadapi Madrid di Bernabeu bukan pekerjaan mudah. Tekanan tuan rumah sejak awal pertandingan berpotensi membuat Alaves kesulitan mengembangkan permainan.

Karena itu, kemampuan merebut bola dengan cepat dan menjaga intensitas permainan akan menjadi faktor penting bagi tim tamu. Jika terlalu banyak memberikan ruang, lini pertahanan Alaves bisa berada dalam situasi berbahaya.

Melihat perbedaan kualitas skuad, rekor pertemuan, serta performa kandang, Real Madrid lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan ini. Alaves memang memiliki modal kebangkitan, tetapi menjaga konsistensi selama 90 menit di Bernabeu menjadi tantangan tersendiri.

Mbappe berpeluang kembali menjadi pembeda, sementara Vinicius Junior juga memiliki kesempatan membuktikan kontribusinya apabila mendapatkan menit bermain.

Real Madrid diprediksi mampu memanfaatkan keunggulan bermain di kandang untuk mengamankan tiga poin. Alaves berpotensi memberikan perlawanan, tetapi kualitas lini serang Los Blancos bisa menjadi pembeda.