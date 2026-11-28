JawaPos.com - Atletico Madrid akan berusaha melanjutkan tren positif saat bertandang ke markas Elche pada pekan ke-14 La Liga 2026/2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Estadio Manuel Martinez Valero, Minggu (29/11/2026) pukul 00.30 WIB.

Tim asuhan Diego Simeone memiliki peluang besar untuk membawa pulang tiga poin. Namun, Elche dipastikan tidak ingin kembali kehilangan angka di hadapan pendukungnya sendiri, terutama karena mereka sedang berjuang menjauh dari zona degradasi.

Atletico Madrid datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih dua kemenangan beruntun di semua kompetisi. Performa tersebut menjadi modal penting bagi Los Colchoneros untuk menghadapi Elche yang masih kesulitan menemukan konsistensi sepanjang musim ini.

Hingga pekan ke-13, Atletico menempati peringkat ketiga klasemen sementara dengan koleksi 31 poin. Mereka telah mencatatkan 10 kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan. Produktivitas tim ibu kota Spanyol itu juga cukup mengesankan dengan torehan 26 gol atau rata-rata dua gol per pertandingan.

Catatan tandang Atletico menjadi salah satu kekuatan yang patut diperhitungkan. Mereka mampu meraih enam kemenangan dari tujuh pertandingan tandang di kompetisi domestik musim ini. Statistik tersebut menunjukkan bahwa Atletico tetap efektif meski bermain jauh dari Stadion Metropolitano.

Situasi berbeda dialami Elche. Tim besutan Martin Anselmi masih tertahan di peringkat ke-19 dengan koleksi 11 poin. Dari 13 pertandingan, mereka baru mengamankan dua kemenangan, lima hasil imbang, dan enam kekalahan.

Performa kandang Elche juga belum memberikan banyak alasan untuk optimistis. Mereka masih memburu kemenangan pertama di Estadio Manuel Martinez Valero musim ini. Catatan tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi Anselmi sebelum menghadapi salah satu tim dengan pertahanan dan serangan yang cukup solid di La Liga.

Elche juga sedang melewati periode sulit setelah gagal meraih kemenangan dalam tiga pertandingan liga terakhir. Meski demikian, mereka tetap memiliki peluang memberikan kejutan. Elche pernah mengalahkan Atletico Madrid dengan skor 3-2 pada pertemuan April lalu. Hasil tersebut bisa menjadi tambahan motivasi bagi tuan rumah untuk kembali menyulitkan lawannya.

Pertandingan ini juga mempertemukan dua pelatih asal Argentina, Martin Anselmi dan Diego Simeone. Keduanya memiliki pendekatan permainan berbeda, tetapi sama-sama memahami pentingnya organisasi tim dan kedisiplinan.

Elche diperkirakan akan mencoba mengimbangi kualitas individu pemain Atletico melalui permainan kolektif. Mereka perlu menjaga jarak antarlini agar tidak memberikan banyak ruang kepada Julian Alvarez dan rekan-rekannya.

Di sisi lain, Simeone harus melakukan penyesuaian karena Atletico kehilangan sejumlah pemain. Cristian Romero, Ademola Lookman, dan Alexander Sorloth dipastikan absen akibat cedera. Kondisi tersebut membuat Simeone harus mempertimbangkan kembali komposisi lini belakang dan lini serang.

Jonathan David berpeluang mendapatkan tanggung jawab lebih besar sebagai salah satu pilihan di lini depan. Sementara itu, Julian Alvarez diprediksi tetap menjadi tumpuan utama dalam membangun serangan tim tamu.

Atletico kemungkinan menggunakan formasi 4-5-1 dengan Jan Oblak sebagai penjaga gawang. Lini belakang diprediksi diisi Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, dan Alejandro Grimaldo. Sementara itu, Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Johnny Cardoso, Kang-in Lee, serta Alex Baena berpotensi mengisi sektor tengah.

Elche diprediksi menurunkan formasi 4-4-2 dengan Matias Dituro di bawah mistar. Buba Sangare, Federico Redondo, Victor Chust, dan Roy Revivo berpotensi mengisi pertahanan. Sementara Martim Neto, Javi Morcillo, Gonzalo Villar, German Valera, Lucas Cepeda, dan Fer Nino menjadi pilihan di lini tengah serta depan.

Melihat perbedaan performa kedua tim, Atletico Madrid lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan. Forebet bahkan memberikan peluang kemenangan sebesar 76 persen kepada tim tamu dan memprediksi pertandingan berakhir dengan skor 0-2.

Elche memang berpotensi memberikan perlawanan, tetapi konsistensi Atletico menjadi pembeda. Jika mampu mengontrol permainan sejak awal dan memanfaatkan peluang dengan baik, Los Colchoneros berpeluang mengamankan kemenangan ketiga secara beruntun.