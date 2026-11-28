JawaPos.com - Aston Villa berusaha kembali ke jalur kemenangan saat bertandang ke markas Ipswich Town pada pekan ke-12 Premier League 2026/2027. Kedua tim dijadwalkan bertemu di Stadion Portman Road, Minggu (29/11/2026) pukul 00.30 WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan penting bagi Aston Villa untuk mengakhiri periode sulit yang sedang mereka alami. Sebaliknya, Ipswich Town juga membutuhkan tambahan poin demi menjauh dari persaingan di papan bawah klasemen.

Aston Villa datang dengan modal kurang meyakinkan. Tim asuhan Unai Emery belum meraih kemenangan dalam enam pertandingan terakhir di seluruh kompetisi. Tiga di antaranya berakhir imbang dalam lanjutan Premier League.

Catatan tersebut membuat The Villans membutuhkan kemenangan untuk mengembalikan kepercayaan diri sekaligus memperbaiki posisi di klasemen. Hingga pekan ke-11, Aston Villa berada di peringkat ke-12 dengan koleksi 14 poin.

Persoalan terbesar Villa saat ini berada di sektor penyerangan. Mereka gagal mencetak gol dalam empat dari enam pertandingan terakhir. Bahkan, ketika menghadapi Galatasaray di Liga Champions, Villa tidak mampu menghasilkan satu pun tembakan tepat sasaran dan harus menerima kekalahan 0-1.

Pelatih Unai Emery juga mengakui bahwa produktivitas di sepertiga akhir lapangan masih harus ditingkatkan. Menurutnya, para pemain perlu lebih efektif dalam menciptakan peluang dan menyelesaikannya menjadi gol.

Nicolas Jackson diperkirakan kembali menjadi andalan di lini depan. Penyerang tersebut sudah mencetak enam gol dalam 10 penampilan Premier League musim ini dan diharapkan bisa memberikan solusi terhadap masalah produktivitas gol tim tamu.

Selain Jackson, John McGinn juga memiliki peran penting dalam membangun serangan. Dukungan dari lini tengah serta pergerakan pemain seperti Alysson dan Johan Manzambi bisa menjadi alternatif untuk membongkar pertahanan lawan.

Meski demikian, Aston Villa tidak boleh menganggap remeh Ipswich Town. Tim tuan rumah memang sedang mengalami periode sulit, tetapi bermain di Portman Road bisa memberikan keuntungan tersendiri.

Ipswich saat ini menempati peringkat ke-17 klasemen sementara dengan koleksi 11 poin. Mereka belum meraih kemenangan dalam lima pertandingan terakhir di Premier League, dengan catatan dua hasil imbang dan tiga kekalahan.

Masalah pertahanan menjadi salah satu penyebab sulitnya Ipswich mendapatkan hasil positif. Dari 11 pertandingan Premier League yang sudah dimainkan, mereka telah kebobolan 22 gol atau rata-rata dua gol per pertandingan.

Pelatih Gary O'Neil perlu memperbaiki koordinasi lini belakang apabila tidak ingin kembali kehilangan poin. Menghadapi Aston Villa yang memiliki sejumlah pemain berbahaya tentu membutuhkan konsentrasi sepanjang pertandingan.

Ipswich diperkirakan menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan Christian Walton sebagai penjaga gawang. Dara O'Shea, Issa Diop, Jacob Greaves, dan Leif Davis diprediksi mengisi barisan pertahanan. Sementara itu, Saša Lukic dan Exequiel Palacios bertugas menjaga keseimbangan lini tengah.

Di kubu Aston Villa, Emery juga diprediksi menggunakan skema 4-2-3-1. Zion Suzuki akan berada di bawah mistar, didukung Matty Cash, Victor Lindelof, Pau Torres, dan Ian Maatsen di lini belakang. Boubacar Kamara serta Leon Goretzka diperkirakan mengisi posisi gelandang bertahan.

Pertandingan ini diprediksi berlangsung cukup ketat. Ipswich memiliki keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri, sedangkan Aston Villa membawa kualitas pemain yang secara individu lebih merata.

Sports Mole memperkirakan Aston Villa mampu membawa pulang kemenangan dengan skor 2-1. Prediksi tersebut juga sejalan dengan perkiraan hasil pertandingan yang menempatkan The Villans sebagai pemenang tipis.

Melihat kondisi kedua tim, Aston Villa tetap memiliki peluang lebih besar untuk mengamankan tiga poin. Namun, masalah penyelesaian akhir bisa membuat pertandingan berjalan lebih sulit dari perkiraan.