JawaPos.com - Leeds United akan berusaha melanjutkan tren positif saat menjamu Coventry City pada pekan ke-12 Liga Inggris 2026/2027.

Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Elland Road, Sabtu (28/11) pukul 22.00 WIB.

Tuan rumah memiliki modal bagus setelah meraih dua kemenangan beruntun atas Tottenham Hotspur dan Chelsea.

Hasil tersebut menjadi angin segar bagi pasukan Daniel Farke setelah sebelumnya melewati lima pertandingan tanpa kemenangan.

Performa Okafor menjadi modal penting bagi Leeds menjelang pertandingan melawan Coventry. Dia sedang berada dalam kepercayaan diri tinggi setelah mencetak tiga gol dalam dua penampilan terakhirnya.

Leeds saat ini menempati peringkat ketujuh dengan koleksi 17 poin dari 11 pertandingan. Sementara itu, Coventry yang ditangani Frank Lampard berada di posisi ke-15 dengan raihan 12 poin.

Meski demikian, Coventry bukan lawan yang bisa dianggap enteng.

Coventry berpotensi menempatkan Sidiki Cherif sebagai ujung tombak dengan dukungan Tatsuhiro Sakamoto, Jack Rudoni, dan Romain Esse Gboho.

Leeds diperkirakan tetap mengandalkan duet Noah Okafor dan Dominic Calvert-Lewin di lini depan.

Melihat performa kedua tim, Leeds memiliki sejumlah keuntungan untuk memenangkan pertandingan ini.

Selain bermain di kandang sendiri, ketajaman Okafor dan momentum dua kemenangan beruntun bisa menjadi pembeda.

Sports Mole dan Football Whispers sama-sama memprediksi Leeds menang 3-1. Sementara Forebet memperkirakan tuan rumah mampu mengamankan kemenangan 2-0.

Coventry tetap berpeluang memberikan perlawanan, terutama setelah kemenangan atas Crystal Palace.