JawaPos.com - Manchester United menghadapi Brentford pada pekan ke-12 Liga Inggris 2026/2027.

Pertandingan di Stadion Old Trafford, Sabtu (28/11) pukul 22.00 WIB, menjadi kesempatan penting bagi tuan rumah untuk mengakhiri periode sulit sekaligus memburu kemenangan kandang pertama bersama Mauricio Pochettino.

Setelah menjalani 11 pertandingan, Manchester United masih tertahan di peringkat ke-19 klasemen dengan koleksi delapan poin.

Catatan satu kemenangan, lima hasil imbang, dan lima kekalahan membuat posisi The Red Devils belum aman. Kondisi tersebut tentu menjadi perhatian Pochettino.

Pelatih asal Argentina itu dituntut segera membawa perubahan setelah mengawali kiprahnya di Liga Inggris bersama Manchester United dengan kekalahan telak 0-4 dari Liverpool.

Hasil imbang 2-2 melawan Sporting CP di Liga Champions juga belum sepenuhnya menjawab persoalan tim.

Laga melawan Brentford pun menjadi ujian berikutnya bagi Pochettino.

Bermain di hadapan pendukung sendiri, Manchester United diharapkan mampu menunjukkan permainan lebih meyakinkan dan mengamankan tiga poin.

Namun, lawan yang dihadapi bukan tim sembarangan. Brentford justru datang dengan modal positif setelah menghajar Everton dengan skor 4-0 pada pertandingan sebelumnya.

Hingga pekan ke-11, Brentford telah mengoleksi 17 poin dan menempati peringkat keenam klasemen.

Produktivitas 20 gol menunjukkan bahwa lini serang tim asuhan Keith Andrews cukup berbahaya.

Meski demikian, Brentford masih memiliki kelemahan ketika bermain di luar kandang.

Mereka belum meraih kemenangan dalam 10 pertandingan tandang terakhir di Liga Inggris, dengan catatan tujuh kali imbang dan tiga kekalahan.

Situasi tersebut bisa dimanfaatkan Manchester United. Apalagi, Setan Merah memiliki catatan bagus ketika menjamu Brentford.

Mereka berhasil memenangi seluruh lima pertemuan kandang melawan The Bees sejak kedua klub berada di Premier League.

Manchester United diperkirakan menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan Senne Lammens sebagai penjaga gawang.

Lini belakang kemungkinan diisi Diogo Dalot, Leny Yoro, Harry Maguire, dan Lisandro Martinez.

Kobbie Mainoo serta Youri Tielemans berpeluang mengisi sektor tengah, sementara Bryan Mbeumo, Bruno Fernandes, dan Matheus Cunha mendukung Joshua Zirkzee di lini depan.

Brentford diprediksi menggunakan formasi serupa. Caoimhín Kelleher akan mengawal gawang dengan dukungan Michael Kayode, Sepp van den Berg, Kristoffer Ajer, dan Keane Lewis-Potter.

Yehor Yarmoliuk serta Vitaly Janelt diperkirakan mengisi lini tengah.

Pertandingan ini diperkirakan berjalan ketat. Manchester United memiliki keuntungan bermain di Old Trafford, tetapi Brentford datang dengan produktivitas gol yang lebih baik.

Sejumlah prediksi memberikan hasil berbeda. Sports Mole memperkirakan pertandingan berakhir 2-2, sedangkan Football Whispers menjagokan Manchester United menang 2-1.

Forebet justru memprediksi Brentford mampu membawa pulang kemenangan 3-1.

Melihat keuntungan bermain di kandang dan rekor positif dalam pertemuan sebelumnya, Manchester United memiliki peluang untuk mengamankan tiga poin.