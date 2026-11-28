JawaPos.com – Mauricio Pochettino mengungkapkan kesan positif setelah menjalani lebih dari sepekan pertamanya bersama Manchester United. Meski demikian, dia mengaku masih memiliki pekerjaan besar untuk memulihkan kepercayaan diri para pemain di tengah tekanan akibat hasil pertandingan yang belum memuaskan.

Menurut pelatih asal Argentina itu, seluruh elemen klub memiliki keinginan besar untuk meningkatkan performa tim. Dia juga mengaku mendapat sambutan hangat sejak memulai pekerjaannya di Old Trafford.

"Kami menemukan sekelompok pemain dan seluruh staf di tempat latihan yang sangat ingin tampil dan berkembang. Saya rasa sambutan yang kami terima sangat luar biasa. Sulit mendapatkan sambutan yang lebih baik ketika tiba di sebuah klub sepak bola," kata Pochettino.

Namun, Pochettino menilai para pemain menghadapi tantangan lebih berat dibandingkan dirinya dan jajaran staf pelatih. Pasalnya, mereka harus menghadapi tekanan dan berbagai sorotan yang telah mengiringi perjalanan Manchester United sepanjang musim ini.

Menurut Pochettino, hasil pertandingan yang tidak sesuai harapan dapat memengaruhi kondisi mental pemain. Oleh sebab itu, pendekatan secara individu maupun kolektif menjadi bagian penting dalam proses pemulihan tim.

"Kami datang satu pekan lalu dengan energi penuh dan sikap positif. Namun, bagi para pemain, situasinya jauh lebih sulit karena mereka tidak bisa menghindari berbagai tekanan di sekitar klub," ujarnya dikutip dari situs resmi klub.

Pochettino mengakui penerapan metode latihan dan permainan baru membutuhkan pertimbangan matang. Dia tidak ingin menambah beban para pemain yang saat ini sudah menghadapi tekanan cukup besar.

"Kami tidak bisa mengeluhkan keadaan karena itulah realitas yang harus dihadapi. Kami harus siap bersaing besok. Saya pikir kami memiliki energi yang cukup," tuturnya.

Dua pertandingan pertama Pochettino bersama Manchester United memang belum menghasilkan kemenangan. Setan Merah kalah telak 0-4 dari Liverpool di Premier League, kemudian bermain imbang 2-2 melawan Sporting di Liga Champions.

Dalam dua pertandingan tersebut, sejumlah insiden kontroversial turut menjadi sorotan. Mulai kartu merah Leny Yoro saat menghadapi Liverpool hingga keputusan wasit yang memicu protes dalam pertandingan melawan Sporting.

Meski demikian, Pochettino menilai ada sejumlah perkembangan positif dari penampilan tim. Dia meminta para pemain tidak larut dalam kekecewaan dan tetap melanjutkan proses perbaikan.

Pochettino juga menolak anggapan bahwa Manchester United selalu menjadi pihak yang dirugikan oleh keputusan wasit. Menurutnya, kesalahan dalam pertandingan merupakan bagian dari sepak bola yang bisa dialami klub mana pun.

"Kesalahan besar wasit melawan Liverpool adalah sesuatu yang bisa terjadi. Hal serupa juga terjadi pada Rabu. Namun, kami harus menerimanya. Apa yang akan kami lakukan, mulai menangis? Tidak. Kami harus kuat, percaya, dan terus melangkah," katanya.

Pochettino menegaskan tidak ingin menghabiskan waktu untuk menghakimi berbagai kejadian sebelum kedatangannya. Dia memilih berkonsentrasi pada pekerjaan yang kini menjadi tanggung jawabnya di Manchester United.

Pelatih berusia 54 tahun itu bahkan mengaku bekerja hingga 12 jam sehari untuk membantu memulihkan emosi, mentalitas, dan kepercayaan diri tim. Baginya, membangun kembali hubungan dan suasana positif di dalam skuad menjadi bagian penting dari proses tersebut.

Menariknya, Pochettino mengaku tidak selalu berusaha menjadi sosok yang menyenangkan bagi semua orang. Namun, dia tetap ingin memperlakukan para pemain dan staf dengan baik.