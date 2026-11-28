JawaPos.com – Pelatih Aston Villa Unai Emery memberikan pembelaan kepada Alejandro Garnacho yang belakangan kesulitan mendapatkan kesempatan bermain. Emery menegaskan tidak ada masalah pribadi di antara mereka dan justru memuji sikap profesional pemain asal Argentina tersebut.

Garnacho belum mendapatkan banyak kesempatan sejak bergabung dengan Aston Villa pada bursa transfer musim panas 2026. Didatangkan dengan status pinjaman dari Chelsea, pemain berusia 22 tahun itu baru mencatatkan 34 menit penampilan di kompetisi Premier League.

Sorotan terhadap Garnacho semakin meningkat setelah Emery memutuskan tidak membawanya dalam pertandingan Liga Champions melawan Galatasaray. Dalam laga yang berakhir dengan kekalahan 0-2 tersebut, Emery hanya memasukkan 11 pemain ke daftar cadangan, termasuk dua penjaga gawang, dari total 12 slot yang tersedia.

Keputusan itu membuat Garnacho tidak masuk dalam rombongan tim ke Turki. Situasi tersebut kemudian memunculkan spekulasi mengenai hubungan sang pemain dengan pelatih asal Spanyol itu.

Namun, Emery membantah adanya persoalan pribadi dengan Garnacho. Dia menjelaskan bahwa keputusan tersebut lebih berkaitan dengan kebutuhan tim dan persaingan antarpemain untuk mendapatkan tempat dalam skuad.

"Ketika dia tidak masuk skuad, itu karena saya juga harus memilih pemain lain," kata Emery.

Pelatih berusia 54 tahun itu menegaskan bahwa tidak masuknya Garnacho dalam skuad bukan berarti dirinya memiliki masalah dengan sang pemain.

"Pertama, saya menghormatinya sebagai pribadi dan kedua sebagai pemain. Namun, dia tidak masuk skuad karena alasan tersebut," ujar Emery.

Emery juga membuka peluang bagi Garnacho untuk kembali mendapatkan kesempatan bermain. Menurutnya, situasi dalam sepak bola bisa berubah seiring kebutuhan tim dan padatnya jadwal pertandingan.

Dia bahkan memberikan penilaian positif terhadap perkembangan Garnacho selama menjalani latihan.

"Alejandro Garnacho berlatih dengan sangat baik. Sikapnya luar biasa, sangat baik," tutur Emery.

Emery kemudian menjelaskan bahwa salah satu faktor yang membuat Garnacho kesulitan mendapatkan kesempatan bermain pada awal musim adalah kondisi kebugarannya. Saat itu, sang pemain dinilai belum cukup siap untuk tampil secara konsisten sesuai standar permainan yang dibutuhkan tim.

Namun, persoalan kebugaran tersebut disebut sudah teratasi. Emery menilai Garnacho kini berada dalam kondisi lebih baik dan mampu menjalani latihan dengan intensitas yang diharapkan.

"Dia mengalami kesulitan pada awal musim karena belum bugar. Sekarang kondisinya sudah bugar dan dia berlatih pada level yang bagus," jelas Emery.

Emery menambahkan bahwa Garnacho bukan satu-satunya pemain yang sedang berusaha meningkatkan performa. Sejumlah pemain lain juga menunjukkan perkembangan positif dan mulai memahami cara tim membangun permainan serta komposisi skuad.

"Tentu saja, saat ini dia dan para pemain lainnya tampil dengan baik. Mereka bekerja dengan baik dan memahami bagaimana kami membangun skuad ini. Situasinya sekarang berbeda dengan dua bulan lalu ketika dia belum cukup bugar untuk bermain secara konsisten seperti yang kami butuhkan," lanjutnya.

Oleh karena itu, Emery meminta Garnacho untuk terus bekerja keras dan mempertahankan performanya. Meski demikian, dia tidak memberikan kepastian mengenai kapan sang pemain akan kembali masuk skuad.