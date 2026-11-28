JawaPos.com – Pelatih Manchester City Enzo Maresca tidak mengkhawatirkan kondisi Erling Haaland di tengah penurunan performa timnya. Maresca menilai ekspresi frustrasi yang ditunjukkan penyerang asal Norwegia tersebut merupakan hal wajar bagi pemain yang selalu mengincar kemenangan dan gol.

Maresca juga menegaskan Manchester City memiliki kemampuan untuk mengalahkan Arsenal dalam pertandingan pekan ke-12 Premier League, Minggu (29/11). Meski sedang melewati periode sulit, dia tidak melihat alasan bagi timnya untuk gentar menghadapi sang pemuncak klasemen.

"Kami sudah menunjukkan musim ini bahwa kami mampu memenangkan pertandingan penting dan meraih kemenangan tandang. Saya tidak melihat alasan mengapa kami tidak bisa menang di sana," beber Maresca.

Manchester City sedang menghadapi periode kurang meyakinkan. Mereka hanya meraih dua kemenangan dalam tujuh pertandingan terakhir di seluruh kompetisi.

Penurunan performa itu turut menjadi sorotan setelah Erling Haaland gagal mencetak gol dalam tiga penampilan terakhirnya bersama The Citizens.

Situasi tersebut semakin terlihat setelah Manchester City bermain imbang 2-2 melawan Napoli di Liga Champions. Haaland bahkan memberikan penilaian blak-blakan terhadap penampilan timnya dan beberapa kali menunjukkan ekspresi frustrasi selama pertandingan.

Namun, Maresca menegaskan tidak memiliki masalah dengan sikap maupun kondisi penyerang berusia 26 tahun itu. Menurut dia, Haaland merupakan pemain dengan ambisi besar untuk meraih kemenangan. Karena itu, kekecewaan sang striker merupakan sesuatu yang wajar ketika tim gagal mendapatkan hasil sesuai harapan.

"Erling adalah pemain yang selalu ingin menang. Wajar jika dia tidak senang ketika kami tidak memenangkan pertandingan. Namun, jangan lupa bahwa beberapa minggu lalu dia masih menari-nari di lapangan," kata Maresca.

Maresca memahami bahwa seorang penyerang tengah seperti Haaland memiliki tuntutan tersendiri. Target mencetak gol dan membawa tim meraih kemenangan membuat posisi tersebut memiliki tekanan yang berbeda.

"Erling kesal, sama seperti saya yang juga merasa kesal. Ini bukan lari cepat, melainkan maraton. Kami sedang membangun sesuatu untuk masa depan," ujar Maresca.

"Saya rasa dia menunjukkan gestur yang sama ketika kami memenangkan pertandingan, tetapi dia tidak mendapatkan umpan. Erling adalah seorang penyerang nomor sembilan. Pemain dengan posisi tersebut menjalani hari demi hari dengan target mencetak gol dan memenangkan pertandingan. Jika mereka tidak mencetak gol atau tidak menang, mereka akan merasa kecewa," lanjutnya.

Maresca juga menegaskan bahwa kondisi emosional tersebut tidak akan memengaruhi permainan Haaland. Dia bahkan mengaku sama sekali tidak melihat adanya persoalan dengan sikap sang striker.

"Saya tidak berpikir hal itu memengaruhi permainannya. Saya sama sekali tidak melihat masalah dengan Erling," tegas Maresca.

Pelatih yang menggantikan Pep Guardiola pada musim panas tersebut juga meminta publik memberikan waktu kepada Manchester City untuk melewati masa transisi. Menurut Maresca, rentetan kemenangan pada awal musim tidak berarti proses perubahan di dalam tim sudah selesai.