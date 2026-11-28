JawaPos.com - Frosinone dan Parma akan berusaha mengakhiri tren negatif saat bertemu pada pekan ke-13 Serie A 2026/2027 di Stadion Benito Stirpe, Sabtu (28/11) pukul 21.00 WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi kedua kesebelasan untuk kembali ke jalur kemenangan setelah sama-sama menelan kekalahan telak 1-5 pada laga sebelumnya.

Frosinone dipermalukan AC Milan di San Siro, sedangkan Parma harus mengakui keunggulan AS Roma.

Meski datang dengan modal kurang baik, Frosinone memiliki keuntungan karena akan bermain di hadapan pendukung sendiri.

Tim tuan rumah juga mempunyai catatan kandang yang cukup menjanjikan sepanjang musim ini.

Frosinone tercatat mampu meraih lima kemenangan kandang secara beruntun setelah sempat kalah dari Juventus pada pertandingan pertama di hadapan pendukung sendiri musim ini.

Produktivitas pada awal pertandingan juga menjadi modal penting. Frosinone sudah mengoleksi 11 gol dalam 30 menit pertama pertandingan Serie A musim ini.

Catatan tersebut memperlihatkan kemampuan mereka memberikan tekanan sejak awal laga.

Di sisi lain, Parma datang dengan situasi yang tidak jauh berbeda. Kekalahan 1-5 dari AS Roma semakin memperlihatkan sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pelatih Alberto Gilardino.

Parma sudah menelan delapan kekalahan dari 12 pertandingan liga musim ini. Konsistensi menjadi persoalan yang belum berhasil diatasi, terutama menghadapi tim dengan tekanan permainan tinggi.

Gilardino diperkirakan akan meminta anak asuhnya tampil lebih disiplin dalam bertahan.

Parma juga perlu meningkatkan keberanian ketika menguasai bola agar tidak terus berada dalam tekanan tuan rumah.

Frosinone diperkirakan menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan Lorenzo Palmisani di bawah mistar.

Lini belakang diisi Anthony Oyono, Ilario Monterisi, Gabriele Calvani, dan Gabriele Bracaglia. Patrizio Masini serta Giacomo Calò akan menjadi penyeimbang di lini tengah.

Sementara itu, Parma berpeluang menggunakan skema 3-5-2 dengan Giovanni Daffara sebagai penjaga gawang.

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Enrico Del Prato, Mariano Troilo, dan Abdoulaye Ndiaye diprediksi mengisi barisan pertahanan.

Sejumlah prediksi juga lebih mengunggulkan Frosinone dalam pertandingan ini.

Sports Mole memperkirakan tuan rumah menang 2-1, sedangkan Football Whispers memprediksi kemenangan 3-1.

Forebet memperkirakan laga berjalan lebih terbuka dengan skor 3-2.

Melihat catatan lima kemenangan kandang beruntun serta kondisi Parma yang belum konsisten, Frosinone memiliki peluang lebih besar untuk mengamankan tiga poin.