JawaPos.com - Rayo Vallecano menghadapi tantangan berat saat bertandang ke markas Real Betis dalam lanjutan pekan ke-14 La Liga 2026/2027.

Kiper Timnas Indonesia, Emil Audero, diperkirakan kembali menjadi andalan di bawah mistar gawang Rayo dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion La Cartuja, Sabtu (28/11) pukul 20.00 WIB.

Laga ini menjadi kesempatan bagi Rayo Vallecano untuk mengakhiri catatan dua kekalahan beruntun.

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Namun, misi tersebut tidak akan mudah karena mereka harus menghadapi Real Betis yang sedang bersaing di papan atas klasemen.

Real Betis memiliki modal lebih baik menjelang pertandingan. Tim asuhan Manuel Pellegrini itu menempati peringkat keempat dengan koleksi 27 poin dari 13 pertandingan.

Sementara itu, Rayo Vallecano masih tertahan di posisi ke-16 dengan 12 poin dari 12 laga.

Tuan rumah juga datang dengan kepercayaan diri setelah meraih kemenangan 2-0 atas Slovan Bratislava di kompetisi Eropa.

Namun, Real Betis sebelumnya hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Sevilla dalam derbi Andalusia.

Hasil itu menunjukkan bahwa mereka masih perlu menjaga konsistensi apabila ingin terus bersaing di papan atas.

Di sisi lain, Rayo Vallecano sedang berada dalam situasi kurang ideal. Mereka baru saja menelan kekalahan 0-1 dari Real Sociedad dan Valencia dalam dua pertandingan terakhir La Liga.

Emil Audero dan rekan-rekannya harus bekerja lebih keras jika ingin mencuri poin di kandang Real Betis.

Penampilan penjaga gawang Timnas Indonesia itu berpotensi menjadi salah satu faktor penting dalam upaya Rayo menjaga peluang mendapatkan hasil positif.

Namun, Rayo masih memiliki modal dari catatan pertemuan kedua tim. Mereka tidak terkalahkan dalam empat duel terakhir melawan Real Betis.

Menariknya, seluruh pertandingan tersebut berakhir dengan skor imbang. Catatan itu tentu bisa menjadi tambahan kepercayaan diri bagi tim tamu.

Meski demikian, mereka tetap harus mewaspadai kualitas permainan Real Betis yang memiliki sejumlah pemain berpengalaman di setiap lini.

Real Betis diperkirakan mengandalkan formasi 4-2-3-1. Álvaro Vallés berpeluang mengisi posisi penjaga gawang, dengan Héctor Bellerín, Marc Bartra, Natan, dan Fran García di lini belakang.

Sementara itu, Pablo Fornals dan Marc Roca diprediksi mengisi sektor tengah. Antony, Isco, serta Abdessamad Ezzalzouli akan mendukung Cucho Hernández yang beroperasi sebagai penyerang utama.

Rayo Vallecano kemungkinan menggunakan skema 4-4-2 dengan Emil Audero sebagai penjaga gawang. Lini pertahanan diperkirakan diisi Andrei Rațiu, Florian Lejeune, Mujaid Sadick, dan Giorgi Tsitaishvili.

Adapun Isi Palazón, Pathé Ciss, Unai López, serta Jorge de Frutos diprediksi mengisi lini tengah. Randy Nteka dan Sergio Camello berpeluang menjadi duet di lini depan.

Sports Mole dan Forebet sama-sama memprediksi kemenangan 2-0 untuk Real Betis. Sementara itu, Football Whispers memperkirakan tuan rumah menang dengan skor lebih tipis, yakni 1-0.

Rayo Vallecano tetap berpeluang memberikan kejutan apabila mampu memperbaiki permainan tandang dan menjaga kedisiplinan lini belakang.

Emil Audero juga dituntut tampil maksimal untuk meredam tekanan para pemain tuan rumah.