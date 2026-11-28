JawaPos.com - Real Madrid menjamu Alaves di pekan ke-14 Liga Spanyol. Kedua tim tersebut akan saling mengalahkan di Bernabeu, Minggu (29/11) pukul 03.00 WIB.

Jose Mourinho memastikan kondisi fisik para pemainnya tidak mengalami masalah setelah menjalani laga melawan PSV.

Dia merasa jeda pertandingan tiga hari sudah cukup untuk memulihkan para pemainnya.

"Saya selalu mengatakan bahwa dua hari antara pertandingan terlalu singkat dan tiga hari sudah cukup," terang Jose Mourinho.

"Ini berarti saya pikir kita tidak akan mengalami masalah dalam memulihkan pemain yang bermain di pertandingan terakhir," kata Jose Mourinho yang dikutip laman resmi Real Madrid, Sabtu (28/11).

Melawan Alaves dipandang Mourinho sebagai laga yang bakal berjalan sulit. Meskipun demikian, pelatih asal Portugal tersebut menargetkan kemenangan dari tim asuhan Quique tersebut.

"Saya menyukai pekerjaan yang dilakukan Quique dengan Alaves, ketenangan di klasemen, dan tim dengan identitas dan tujuan yang sangat jelas," tutur Jose Mourinho.

"Kita menghadapi pertandingan sulit lainnya. Ini adalah pertandingan kandang ketiga. Kita memiliki kebutuhan dan tujuan untuk memenangkan ketiga pertandingan," ujar dia.

"Karena setiap poin yang tidak dimenangkan adalah poin yang hilang dan itu bisa menentukan. Kita harus bermain dan mencoba untuk mengamankan tiga poin," lanjut Mourinho.

Mengenai pilihan pemain, Mourinho tidak bisa memastikan akan memainkan Vinicius Junior sebagai starter atau tidak.

Menurut dia, pemain timnas Brasil tersebut tetap memberikan kontribusi terbaiknya.

“Saya kesulitan menjawab beberapa pertanyaan Anda karena, sebagai pelatih, segalanya tidak sesederhana bagi saya seperti halnya bagi Anda. Susunan pemain ideal tidak ada," tandas Jose Mourinho.

"Dua minggu lalu, dia harus pergi, dan sekarang dia tidak perlu pergi, dan dia sudah cocok dengan Diomande, dan keduanya harus bermain bersama. Fans Arda mengatakan dia harus bermain. Fans lain mengatakan Vini Jr. telah meningkat," jelas Mourinho.

Mourinho menambahkan, hal tersulit bagi tim adalah mendukung pemain terlepas dari performanya. Itulah fondasi pemain seperti Vini Jr. ketika dikritik para penggemar.

"Fondasinya dibangun rekan-rekan setimnya, dan mereka ada di sana untuk saling mendukung. Dia mencintai Real Madrid dan rekan-rekan setimnya dan ingin membantu. Apakah dia bermain atau berada di bangku cadangan adalah hal sekunder bagi saya," ujar pelatih 63 tahun tersebut.

Bagi Mourinho, Vinicius dan Diomande bukanlah pesaing meski mereka bermain di posisi yang sama sebagai pemain sayap kiri.

Dia melihat kedua pemain sangat penting bagi Real Madrid.

Menurut Mourinho Vini dan Diomande bukan saingan. Semua menginginkan tujuan yang sama, membutuhkan banyak usaha untuk membangun dan memenangkan Real Madrid.

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"Ini adalah salah satu hal yang paling tidak dihargai namun paling penting dalam lima bulan terakhir: membuat grup ini bekerja sebagai sebuah tim," papar Mourinho.

"Sekarang setelah kami memiliki tingkat stabilitas, tampaknya godaan Anda adalah menciptakan situasi seperti ini. Jika seseorang mencetak gol, itu adalah gol Real Madrid. Itulah yang kami inginkan," tandas Jose Mourinho.

Prediksi susunan pemain Real Madrid vs Alaves Jose Mourinho diprediksi akan memilih Vinicius Junior sebagai starter.

Melansir Sports Mole, Jude Bellingham dan Kylian Mbappe akan menambah ketajaman Real Madrid.

Sementara Alaves juga menurunkan pemain terbaiknya. Salah satunya adalah Lucas Boye yang bakal memberikan ancaman untuk pertahanan Real Madrid.

Real Madrid: Courtois; Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella; Valverde, Tchouameni; Guler, Bellingham, Vinicius; Mbappe