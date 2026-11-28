JawaPos.com — Inter Miami tersingkir dari babak playoff Piala MLS 2026 setelah dikalahkan Columbus Crew dengan skor 0-1 di Stadion ScottsMiracle-Gro Field, Sabtu (28/11/2026) pagi WIB.

Kekalahan tersebut membuat sang juara bertahan tersingkir dengan agregat telak 0-4, sementara Lionel Messi mendapatkan nilai jeblok 4,9 atas penampilannya dalam pertandingan tersebut.

Hasil mengecewakan itu sekaligus menjadi penutup perjalanan Inter Miami pada musim 2026.

Klub berjuluk The Herons tersebut gagal mempertahankan gelar juara meski masih diperkuat salah satu pemain terbaik dalam sejarah sepak bola dunia.

Santiago Rodriguez menjadi sosok yang memastikan berakhirnya perjalanan Inter Miami di babak playoff Piala MLS 2026.

Dia mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut ketika laga memasuki masa injury time, tepatnya pada menit ke-90+2.

Gol tersebut membuat Inter Miami harus menelan kekalahan dalam dua pertemuan beruntun melawan Columbus Crew.

Lebih menyakitkan lagi, mereka sama sekali tidak mampu mencetak gol sepanjang dua pertandingan tersebut.

Inter Miami Tersingkir dengan Agregat Telak 0-4 Inter Miami sebenarnya sudah berada dalam situasi sulit sebelum menjalani pertandingan leg kedua melawan Columbus Crew.

Pasalnya, Lionel Messi dan kawan-kawan dipermalukan dengan skor 0-3 pada pertemuan pertama yang berlangsung di Stadion Nu.

Kekalahan di kandang sendiri membuat Inter Miami membutuhkan kemenangan dengan selisih minimal tiga gol untuk menyamakan kedudukan agregat.

Namun, misi mengejar ketertinggalan tersebut justru berakhir dengan kekalahan tambahan di markas Columbus Crew.

Alih-alih memperkecil ketertinggalan, Inter Miami kembali mengalami kebuntuan dalam membongkar pertahanan lawan.

Columbus Crew bahkan berhasil mempertahankan gawangnya dari kebobolan hingga pertandingan berakhir.

Gol Santiago Rodriguez pada pengujung pertandingan semakin mempertegas keunggulan Columbus Crew atas Inter Miami.

Mereka berhasil menyingkirkan sang juara bertahan dengan agregat empat gol tanpa balas.

Kegagalan tersebut menjadi catatan merah bagi Inter Miami dalam perjalanan mereka sepanjang musim 2026.

Status sebagai juara bertahan ternyata tidak cukup untuk membawa The Herons kembali bersaing memperebutkan trofi Piala MLS.

Dua kekalahan tanpa mencetak gol juga memperlihatkan betapa sulitnya Inter Miami menghadapi Columbus Crew.

Padahal, mereka memiliki Lionel Messi yang sepanjang musim ini masih menunjukkan produktivitas luar biasa dalam urusan mencetak gol.

Lionel Messi Dapat Nilai Jeblok 4,9 Perhatian publik turut tertuju kepada penampilan Lionel Messi ketika Inter Miami menghadapi Columbus Crew pada pertandingan leg kedua.

Megabintang asal Argentina tersebut tampil sebagai starter, tetapi gagal memberikan kontribusi yang mampu mengubah hasil pertandingan.

Messi terlihat kurang menggigit dibandingkan dengan penampilan terbaiknya sepanjang musim 2026.

Berbagai aksi pemain berusia 39 tahun tersebut mampu diantisipasi dengan baik oleh para pemain Columbus Crew.

Situasi tersebut membuat Inter Miami kesulitan mendapatkan gol yang sangat mereka butuhkan untuk mengejar ketertinggalan agregat.

Kehadiran Messi sejak menit awal pertandingan pun belum mampu menjadi solusi atas kebuntuan timnya.

Seusai pertandingan, sejumlah penyedia statistik sepak bola memberikan penilaian buruk terhadap performa sang megabintang.

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Pemain berjuluk La Pulga tersebut mendapatkan rating 4,9 setelah gagal membantu Inter Miami meraih kemenangan.

Nilai tersebut menjadi gambaran kontras antara produktivitas Messi sepanjang musim dan penampilannya dalam pertandingan penentuan melawan Columbus Crew.

Sang megabintang harus mengakhiri perjalanan musim 2026 bersama Inter Miami dengan hasil yang jauh dari harapan.

Meski demikian, kegagalan Inter Miami tentu tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada Messi seorang.

Ketidakmampuan mencetak gol dalam dua pertandingan beruntun menjadi persoalan kolektif yang membuat The Herons kehilangan kesempatan mempertahankan gelar.

Inter Miami Hanya Meraih Satu Trofi pada Musim 2026 Tersingkirnya Inter Miami dari babak playoff Piala MLS membuat mereka mengakhiri musim 2026 dengan koleksi satu gelar juara.

Satu-satunya trofi yang berhasil direngkuh Lionel Messi dan kawan-kawan adalah Campeones Cup.

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Campeones Cup merupakan ajang yang mempertemukan klub-klub berstatus juara dari kompetisi sepak bola Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Keberhasilan menjuarai turnamen tersebut menjadi pencapaian Inter Miami di tengah kegagalan mempertahankan supremasi di Piala MLS.

Inter Miami sebelumnya memiliki kesempatan untuk menutup musim dengan pencapaian yang lebih manis melalui babak playoff.

Sayangnya, dua kekalahan beruntun melawan Columbus Crew membuat kesempatan tersebut sirna.

Kegagalan mempertahankan gelar juga menjadi bahan evaluasi bagi Inter Miami dalam mempersiapkan diri menghadapi musim berikutnya.

Terlebih, mereka masih memiliki Messi yang mampu memberikan kontribusi besar dalam urusan produktivitas gol meski usianya tidak lagi muda.

Lionel Messi Tetap Tajam dengan Koleksi 30 Gol

Terlepas dari penampilan mengecewakannya melawan Columbus Crew, Lionel Messi masih memperlihatkan ketajaman luar biasa sepanjang musim 2026.

Pemain berusia 39 tahun tersebut berhasil membukukan 30 gol dari total 37 pertandingan.

Catatan tersebut membuat Messi memiliki rata-rata produktivitas sekitar 0,81 gol per pertandingan sepanjang musim ini.

Angka itu menunjukkan sang megabintang masih mampu menjadi mesin gol yang diandalkan Inter Miami.

Produktivitas Messi pada musim 2026 bahkan lebih baik dibandingkan dengan dua musim awalnya bersama Inter Miami.

Pada musim 2023, mantan pemain Barcelona tersebut membukukan 11 gol sebelum meningkatkan koleksinya menjadi 23 gol pada musim 2024.

Messi kemudian mencapai produktivitas yang lebih tinggi pada musim 2025 dengan torehan 43 gol.

Meski mengalami penurunan sebanyak 13 gol pada musim 2026, kontribusinya tetap menjadi salah satu catatan positif bagi Inter Miami.

Pertandingan melawan Columbus Crew juga menambah panjang perjalanan profesional Messi sebagai pesepak bola.

Sepanjang karier profesionalnya, La Pulga tercatat telah mengoleksi 822 gol.

Namun, ketajaman individu tersebut ternyata belum cukup untuk membawa Inter Miami mempertahankan gelar Piala MLS 2026.