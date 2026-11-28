JawaPos.com - Insiden mengejutkan terjadi setelah pertandingan final Piala Bolivia antara Real Potosi dan Always Ready pada 25 November. Wasit Jordy Aleman diduga memukul kiper Real Potosi, Christian Martinez, setelah dikerumuni sejumlah pemain yang memprotes keputusannya sepanjang pertandingan.

Bermain di kandang sendiri, Real Potosi gagal membalikkan ketertinggalan agregat 1-3 dari pertemuan pertama. Real Potosi hanya mampu bermain imbang tanpa gol melawan Always Ready. Hasil itu membuat Real Potosi harus merelakan gelar juara kepada lawannya.

Pertandingan pada leg kedua itu pun berlangsung dengan tensi tinggi. Real Potosi harus menyelesaikan laga dengan 10 pemain setelah Kevin Villegas menerima kartu merah pada masa injury time. Situasi semakin memanas setelah wasit Jordy Aleman meniup peluit panjang.

Sejumlah pemain Real Potosi langsung mengerumuni wasit untuk memprotes beberapa keputusan yang diambil sepanjang pertandingan. Dalam rekaman video yang beredar, Aleman terlihat berada di tengah kerumunan pemain. Wasit asal Bolivia itu lalu tampak melayangkan pukulan ke arah kiper Real Potosi, Christian Martinez.

Menurut laporan Marca, Aleman juga tidak berhenti mengeluarkan kartu merah setelah insiden itu. Aleman dilaporkan memberikan empat kartu merah tambahan kepada pemain Real Potosi serta mengusir tiga anggota staf kepelatihan klub. Rekaman lain menunjukkan Aleman berada dalam pengawalan petugas keamanan setelah situasi di lapangan semakin tidak terkendali.

Usai pertandingan, Christian Martinez pun mengungkapkan bahwa dirinya sempat melontarkan kata-kata kasar kepada wasit sebelum insiden pemukulan terjadi. Kiper asal Argentina itu mengaku mengatakan kepada Aleman untuk pergi ke neraka dan berharap ibu sang wasit meninggal dunia.

Ucapan itu diduga menjadi pemicu Aleman melayangkan pukulan kepadanya. Martinez juga mengungkapkan bahwa mulutnya mengalami luka hingga berdarah akibat pukulan. Meskipun demikian, Christian Martinez memutuskan untuk tidak menempuh jalur hukum maupun mengajukan pengaduan kepada otoritas olahraga.

“Setelah apa yang terjadi pada akhir leg kedua final Piala Pacena (Piala Bolivia) melawan Always Ready, ketika saya dipukul oleh wasit Jordy Aleman Peralta, saya memutuskan untuk tidak memulai proses hukum atau mengajukan pengaduan kepada otoritas olahraga,” tulis Christian Martinez di Instagram pribadinya.

Christian Martinez menjelaskan keputusannya diambil agar insiden itu tidak terus berlanjut dan memicu konflik baru. “Tujuan saya ialah mengakhiri episode ini dan mencegah situasi itu terus menimbulkan konflik, sembari tetap bersedia sepenuhnya bekerja sama dengan pihak berwenang untuk memberikan klarifikasi jika diperlukan,” lanjutnya.

Sang kiper juga menegaskan bahwa keributan itu tidak seharusnya menutupi pencapaian Real Potosi sepanjang musim ini. “Tidak ada yang boleh menutupi musim luar biasa yang telah kami jalani. Kami berjuang hingga menit terakhir dan memberikan segalanya di lapangan untuk seragam ini,” tulisnya.

Sementara itu, Federasi Sepak Bola Bolivia belum mengumumkan sanksi yang akan dijatuhkan kepada Aleman menyusul insiden tersebut.