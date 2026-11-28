JawaPos.com - West Ham United akan menghadapi ujian berat dengan menjamu Stoke City dalam lanjutan Championship 2026/2027 di London Stadium, London, Inggris, Sabtu (28/11/2026) pukul 22.00 WIB.

The Hammers - julukan West Ham United - dalam tren negatif. Tim asuhan Scott Parker itu belum meraih kemenangan dalam enam pertandingan terakhirnya.

Dari enam laga terakhir, West Ham United hanya meraih dua poin dari hasil imbang melawan Queens Park Ranger dan Cardiff City. The Hammers saat ini menempati posisi ke-13 dengan koleksi 24 poin dari 17 pertandingan.

Jarak dengan Middlesbrough yang menempati posisi teratas pun sudah mencapai 11 poin. Situasi tersebut membuat West Ham United membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi sekaligus mengembalikan kepercayaan diri para pemain.

Sayangnya, keuntungan bermain di kandang belum tentu menjadi jaminan bagi West Ham United. Mereka justru memiliki catatan buruk di London Stadium setelah gagal meraih kemenangan dalam lima pertandingan terakhir, dengan dua hasil imbang dan tiga kekalahan.

Di sisi lain, Stoke City datang dengan kepercayaan diri tinggi. Tim berjuluk The Potters itu berhasil mengubah penampilan mereka pada musim ini setelah sebelumnya lebih sering berkutat di papan tengah Championship.

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Stoke City telah memenangi 11 dari 14 pertandingan liga terakhir. Tim asuhan Mark Robins itu juga tidak terkalahkan dalam tujuh laga beruntun, dengan catatan enam kemenangan dan satu hasil imbang.

The Potters saat ini menempati posisi kedua klasemen sementara Championship 2026/2027. Mereka mengoleksi 35 poin, sama seperti Middlesbrough di puncak klasemen, sehingga peluang untuk merebut posisi teratas tetap terbuka.

Catatan lima kemenangan beruntun di kompetisi liga juga menjadi modal penting bagi tim besutan Stoke City. Apalagi, West Ham United sedang dibayangi tren negatif.

Meski demikian, Stoke City tetap perlu mewaspadai potensi kebangkitan tuan rumah. West Ham United memiliki kualitas pemain yang cukup untuk memberikan perlawanan, terlebih pertandingan ini berlangsung di London Stadium.

Prediksi West Ham United vs Stoke City Stoke City memiliki modal yang jauh lebih baik untuk menghadapi laga ini. Catatan lima kemenangan beruntun membuat mereka sangat percaya diri dan berpeluang memberikan tekanan sejak awal.

Sebaliknya, West Ham United masih harus membenahi sejumlah persoalan. Namun, bermain di London Stadium tetap memberikan The Hammers kesempatan untuk menghentikan tren negatif.

West Ham United juga memiliki kualitas skuad yang lebih bagus dibanding Stoke City. Akan tetapi, The Hammers diprediksi belum bisa keluar dari bayang-bayang buruk dalam enam laga terakhir.

Kedua kesebelasan diperkirakan bertarung sengit sejak menit awal, namun tidak banyak gol yang tercipta. Pertandingan ini diprediksi akan keluar tanpa pemenang dengan skor minimalis.

Prediksi skor: West Ham United 1-1 Stoke City

Prediksi Susunan Pemain West Ham United vs Stoke City West Ham United: Finlay Herrick (PG); Joel Veltman, Konstantinos Mavropanos, Max Kilman, Ezra Mayers; Edson Alvarez; Jarrod Bowen, Arne Engels, Mohamadou Kante, Manor Solomon; Joel Piroe.

Pelatih: Scott Parker.

Stoke City: Viktor Johansson (PG); Ben Wilmot, Bosun Lawal, Luke Graham; Ben Johnson, Jack McGlynn, Ethan Galbraith, Justin Devenny; Million Manhoef, Bae Jun-ho, George Hirst.