JawaPos.com - Manchester United menjamu Brentford di pekan ke-12 Liga Inggris. Kedua tim akan saling mengalahkan di Old Trafford, Sabtu (28/11/2026) pukul 22.00 WIB.

Bruno Fernandes menjadi salah satu pemain andalan yang diragukan tampil di laga melawan Brentford. Mauricio Pochettino mengatakan bahwa kapten timnya itu terinfeksi virus setelah laga melawan Sporting.

"Ya, kami tidak tahu, dia terinfeksi virus dari Portugal. Dia menyelesaikan pertandingan [melawan Sporting] dengan sedikit masalah, dan hari ini dia tidak bisa ikut sesi latihan. Kita lihat saja nanti. Kami akan mengevaluasi sepanjang hari dan besok (hari ini) bagaimana kondisinya saat bangun tidur, dan kita lihat saja nanti. Kami tidak akan mengambil risiko apa pun, karena Anda tahu ketika situasi seperti ini terjadi, Anda tidak merasakan... kami akan terus memantau, tetapi kami masih belum memutuskan apa pun," kata Mauricio Pochettino yang dikutip laman resmi Manchester United, Sabtu (28/11/2026).

Pochettino juga memberikan kondisi Carlos Baleba dan Marcus Rashford yang masih akan absen karena cedera. Bagi Baleba, dia masih akan absen hingga 12 minggu, sementara Rashford sudah mulai ikut latihan individu.

"Ya, Baleba, momennya adalah saat di Roma [ketika dia] cedera. Staf medis memperkirakan sekitar 10, 12 minggu, saya rasa begitu. Marcus, hari ini dia mulai menjalani sesi latihan individu di lapangan. Saya rasa dia mulai merasa jauh lebih baik, kita akan lihat hari demi hari, bekerja dengan perasaan yang akan dia berikan setelah setiap sesi latihan dengan peningkatan kemajuan pemulihannya," ujar Pochettino.

Pelatih asal Argentina tersebut mengaku menantikan kerja samanya dengan Marcus Rashford. Pochettino juga ingin melihat semua pemain cedera kembali bugar dan tersedia.

"Ya, saya sangat menantikan untuk bekerja sama dengan semua pemain, terutama pemain yang cedera, saya harap mereka bisa pulih secepat mungkin. Saya rasa memiliki skuad lengkap yang bugar dan siap dipilih adalah hal terpenting bagi staf pelatih," pungkas Mauricio Pochettino.

Prediksi Susunan Pemain Manchester United vs Brentford Meski diragukan bermain, Bruno Fernandes masih punya potensi untuk tetap dimainkan sebagai starter dan memimpin lini tengah Manchester United. Melansir Sports Mole, Joshua Zirkzee akan menjadi kekuatan baru di lini depan.

Sementara Brentford juga datang dengan kekuatan terbaiknya. Salah satunya adalah Callum Wilson yang jadi ancaman lini belakang Manchester United.

Manchester United: Lammens; Dalot, Yoro, Maguire, Martinez; Mainoo, Tielemans; Mbeumo, Fernandes, Cunha; Zirkzee