JawaPos.com - Eks pemain Manchester United Gary Neville memprediksi Erling Haaland akan meninggalkan Manchester City dan bergabung dengan Real Madrid dalam waktu maksimal 18 bulan.

Gary Neville bahkan meyakini kepindahan itu dapat terjadi pada akhir musim ini. Prediksi itu disampaikan Neville dalam acara siniar (podcast) The Overlap.

Menurut Neville, Haaland berpeluang menjadi penyerang tengah Real Madrid, sedangkan Kylian Mbappe akan menempati posisi sayap kiri. Sementara itu, Vinicius Junior diperkirakan bakal meninggalkan Santiago Bernabeu.

“Saya benar-benar yakin Erling Haaland akan menjadi pemain Real Madrid dalam waktu maksimal 18 bulan, mungkin pada akhir musim ini,” ujar Neville dikutip dari Marca.

Pernyataan pria berusia 51 tahun itu pun langsung menuai perhatian karena Haaland masih terikat kontrak jangka panjang bersama Manchester City. Penyerang asal Norwegia itu memiliki kontrak yang berlaku hingga 2034.

Meskipun demikian, Neville menilai Real Madrid berpotensi menjadi tujuan berikutnya dalam perjalanan karier Haaland. Neville juga memperkirakan kehadiran penyerang Manchester City itu akan mengubah komposisi lini depan Los Blancos.

Tidak hanya memprediksi kedatangan Haaland, Neville juga memperkirakan Vinicius Junior akan meninggalkan Real Madrid. Menurutnya, situasi itu akan membuka jalan bagi Mbappe untuk kembali menempati posisi sayap kiri.

“Saya pikir Vinicius akan meninggalkan Real Madrid, Mbappe akan bergeser ke sayap kiri, dan Haaland akan menjadi penyerang tengah Real Madrid,” kata Neville.

Mbappe dan Haaland dinilai memiliki karakteristik berbeda yang dapat saling melengkapi. Mbappe dikenal memiliki kecepatan dan kemampuan menusuk dari sisi kiri, sedangkan Haaland merupakan penyerang tengah dengan kekuatan fisik serta ketajaman dalam penyelesaian akhir.

Jika skenario Neville benar-benar terwujud, Real Madrid berpotensi memiliki salah satu kombinasi penyerang paling diperhitungkan di sepak bola Eropa. Namun, hingga saat ini, prediksi itu masih sebatas pandangan pribadi Neville. Belum ada konfirmasi resmi mengenai kesepakatan transfer Haaland maupun rencana kepergian Vinicius dari Real Madrid.

Peluang Haaland bergabung dengan Real Madrid sebelumnya juga pernah menjadi rumor setelah pernyataan ayahnya, Alfie Haaland. Alfie sempat mengisyaratkan ketertarikan Haaland dengan Real Madrid. “Erling bahagia di City, dia memiliki kontrak panjang, tetapi setiap pemain ingin bermain untuk Real Madrid,” ujar Alfie.

Nama Haaland juga sempat mencuat dalam kampanye pemilihan presiden Real Madrid. Penyerang Norwegia itu menjadi salah satu daya tarik utama yang diusung kandidat Enrique Riquelme sebelum Florentino Perez akhirnya kembali memenangkan pemilihan.

Sementara itu, Jose Mourinho sempat membahas terkait aktivitas rencana Real Madrid di bursa transfer Januari. Pernyataan itu disampaikan sang pelatih dalam konferensi pers prapertandingan La Liga melawan Alaves.