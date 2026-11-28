JawaPos.com — Inter Milan diprediksi mengalahkan Genoa dengan skor 3-1 dalam pertandingan pekan ke-13 Serie A 2026/2027 di Stadion Giuseppe Meazza, San Siro, Minggu (29/11/2026) pukul 02.45 WIB.

Nerazzurri berpeluang melanjutkan dominasi atas Genoa sekaligus memangkas jarak tiga poin dari Lazio yang kini memimpin klasemen sementara Liga Italia.

Pertandingan Inter Milan vs Genoa menjadi momentum penting bagi pasukan Cristian Chivu untuk menjaga persaingan gelar Scudetto.

Namun, kebangkitan Genoa bersama Daniele De Rossi membuat duel ini berpotensi menghadirkan perlawanan lebih sengit dibandingkan catatan pertemuan sebelumnya.

Inter Milan memasuki pertandingan dengan kepercayaan diri setelah mengalahkan Stuttgart 2-0 dalam lanjutan Liga Champions, Rabu lalu.

Kemenangan tersebut sekaligus memperpanjang tren positif mereka di kompetisi Eropa menjadi tiga kemenangan beruntun tanpa kebobolan.

Sebaliknya, Genoa datang membawa modal lima kemenangan dari tujuh pertandingan terakhir Serie A.

Performa tersebut membuat tim berjuluk Rossoblu berhasil meninggalkan zona degradasi dan menembus papan tengah atas klasemen.

Inter Milan Memburu Kebangkitan setelah Kehilangan Puncak Klasemen Inter Milan membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi setelah tergeser ke peringkat ketiga klasemen Serie A.

Sang juara bertahan kini tertinggal tiga poin dari Lazio, sementara AS Roma berada di antara kedua tim tersebut.

Penurunan posisi Inter Milan tidak terlepas dari hasil imbang dramatis 4-4 melawan Atalanta pada pertandingan sebelumnya.

Padahal, Francesco Pio Esposito tampil luar biasa dengan mencetak hattrick pertamanya di kasta tertinggi sepak bola Italia.

Sayangnya, pertahanan Inter Milan kehilangan konsentrasi menjelang pertandingan berakhir sehingga Atalanta mampu mencetak gol-gol penting.

Kegagalan mempertahankan keunggulan tersebut menjadi pekerjaan rumah Cristian Chivu menjelang kedatangan Genoa.

Meski demikian, kemenangan atas Stuttgart memberikan suntikan moral besar bagi para pemain Nerazzurri.

Lautaro Martinez juga kembali mencetak gol setelah pulih dari cedera, memperbesar pilihan Chivu di lini serang.

Inter Milan memiliki catatan kandang yang sangat meyakinkan dengan enam kemenangan beruntun dalam pertandingan Serie A di San Siro. Mereka bahkan selalu mencetak sedikitnya dua gol dalam setiap kemenangan tersebut.

Produktivitas tersebut menjadi modal penting menghadapi Genoa yang sedang menikmati peningkatan performa.

Apabila mampu menjaga keseimbangan antara menyerang dan bertahan, Inter Milan memiliki peluang besar mengamankan tiga poin.

Genoa Bangkit Bersama Daniele De Rossi, Siap Berikan Kejutan Genoa menunjukkan perubahan signifikan sejak Daniele De Rossi berhasil melewati periode sulit pada jeda internasional Oktober.

Dari tim yang sempat terjebak di zona degradasi, Rossoblu kini mampu bersaing di separuh atas klasemen.

Dalam tujuh pertandingan terakhir Serie A, Genoa berhasil mengumpulkan lima kemenangan yang memperlihatkan perkembangan permainan mereka.

Kepercayaan diri para pemain meningkat seiring membaiknya produktivitas serangan dan efektivitas penyelesaian akhir.

Pada pertandingan terakhir, Genoa mengalahkan Sassuolo dengan skor 2-0 melalui dua gol Milutin Osmajic.

Hasil tersebut sekaligus mengantarkan Rossoblu mencatatkan dua kemenangan tandang beruntun untuk pertama kalinya sejak 2024.

Osmajic menjadi salah satu pemain paling berbahaya dalam skuad Genoa musim ini. Penyerang asal Montenegro tersebut telah mencetak enam gol dari 12 penampilan pertamanya di Serie A.

Menariknya, sebanyak 77 persen gol Genoa di liga musim ini tercipta pada babak pertama.

Statistik tersebut menunjukkan kemampuan Rossoblu memberikan tekanan sejak awal pertandingan, termasuk ketika menghadapi lawan dengan kualitas lebih tinggi.

Namun, menghadapi Inter Milan di San Siro tentu menghadirkan tantangan berbeda dibandingkan pertandingan sebelumnya.

Genoa membutuhkan disiplin pertahanan sekaligus efektivitas serangan balik untuk mengimbangi dominasi penguasaan bola tuan rumah.

Rekor Pertemuan Inter Milan vs Genoa Sangat Timpang Inter Milan memiliki keunggulan mencolok dalam sejarah pertemuan kandang melawan Genoa di Serie A. Nerazzurri selalu memenangkan 12 pertandingan liga terakhir ketika menjamu Rossoblu di San Siro.

Lebih mengesankan lagi, Inter Milan mencatatkan 10 clean sheet sepanjang rangkaian kemenangan tersebut. Genoa bahkan hanya mampu mencetak dua gol dalam 12 kunjungan terakhirnya ke markas Nerazzurri.

Dominasi tersebut tidak hanya terlihat ketika Inter Milan bermain di kandang sendiri. Dalam 14 pertemuan terakhir kedua tim di semua stadion, Genoa belum sekalipun berhasil meraih kemenangan.

Catatan historis itu menjadi tantangan psikologis tersendiri bagi pasukan Daniele De Rossi. Apalagi, Genoa juga belum pernah mencatatkan tiga kemenangan tandang beruntun di Serie A selama sekitar 12 tahun.

Menariknya, kedua tim akan kembali bertemu beberapa hari setelah pertandingan liga ini. Mereka dijadwalkan memperebutkan tiket perempat final Coppa Italia dalam pertemuan berikutnya di Milan.

Prediksi Susunan Pemain dan Skor Inter Milan vs Genoa Inter Milan diperkirakan kehilangan Hakan Calhanoglu dan Ange Bonny akibat cedera paha, sementara Alessandro Bastoni serta Piotr Zielinski masih diragukan.

Kondisi tersebut membuat Cristian Chivu perlu mempertimbangkan rotasi, terutama setelah menjalani pertandingan Liga Champions.

Di lini depan, Lautaro Martinez berpeluang berduet dengan Francesco Pio Esposito yang sedang menunjukkan ketajaman.

Marcus Thuram juga menjadi alternatif penting apabila Chivu membutuhkan perubahan pendekatan serangan.

Genoa menghadapi persoalan serupa setelah Lorenzo Colombo mengalami cedera ligamen lutut yang berpotensi mengakhiri musimnya lebih cepat.

Sementara itu, Morten Frendrup masih berjuang memulihkan cedera pergelangan kaki dan Leo Ostigard diperkirakan tersedia setelah mengalami demam tinggi.

Prediksi susunan pemain Inter Milan (3-5-2): Josep Martinez; Yann Bisseck, Manuel Akanji, Carlos Augusto; Djed Spence, Nicolo Barella, Petar Sucic, Curtis Jones, Federico Dimarco; Francesco Pio Esposito, Lautaro Martinez.

Prediksi susunan pemain Genoa (3-4-2-1): Justin Bijlow; Alessandro Marcandalli, Leo Ostigard, Johan Vasquez; Kingsley Ehizibue, Morten Frendrup, Hamed Traore, Mikael Ellertsson; Junior Messias, Stephan El Shaarawy; Milutin Osmajic.

Pertandingan diperkirakan berlangsung terbuka karena Genoa memiliki kecenderungan mencetak gol lebih awal, sedangkan Inter Milan unggul dalam kualitas penyelesaian akhir.

Dukungan publik San Siro dan rekor pertemuan yang dominan membuat Nerazzurri tetap menjadi favorit.

Lautaro Martinez dan Francesco Pio Esposito berpeluang menjadi pembeda, sementara Milutin Osmajic memiliki kesempatan mencetak gol balasan bagi tim tamu.