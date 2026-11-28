JawaPos.com — Prediksi skor Torino vs Lazio mengarah pada kemenangan tim tamu 2-0 dalam pertandingan pekan ke-13 Serie A Liga Italia 2026/2027 di Stadion Olimpico Grande Torino, Minggu (29/11/2026) pukul 00.00 WIB.

Lazio datang sebagai pemuncak klasemen yang belum terkalahkan, sementara Torino berusaha mengakhiri empat pertandingan beruntun tanpa kemenangan.

Pertandingan ini menjadi kesempatan Lazio mempertegas status sebagai kandidat juara Serie A setelah tampil mengejutkan sepanjang awal musim.

Sebaliknya, Torino menghadapi tantangan berat karena pertahanan kandangnya terus menunjukkan kelemahan yang belum mampu diperbaiki.

Lazio menjadi salah satu kejutan terbesar Serie A musim ini setelah mengawali 12 pertandingan liga tanpa sekalipun menelan kekalahan.

Pasukan Gennaro Gattuso bahkan hanya kehilangan empat poin dan kini memimpin klasemen dengan keunggulan tiga angka atas Inter Milan.

Keberhasilan tersebut semakin menarik karena Lazio sempat mengawali kepemimpinan Gattuso dengan kekalahan mengejutkan dari Mantova di Coppa Italia.

Namun, kegagalan tersebut justru menjadi titik balik bagi Biancocelesti untuk menemukan konsistensi permainan di kompetisi domestik.

Lazio kini berpeluang mencatatkan 11 kemenangan dari 13 pertandingan pertama apabila berhasil menaklukkan Torino.

Pencapaian serupa terakhir kali dibukukan Napoli pada musim 2022/2023, ketika klub asal Naples tersebut akhirnya berhasil merebut Scudetto.

Performa impresif Lazio juga terlihat ketika mereka mengalahkan Lecce pada pertandingan sebelumnya melalui kontribusi dua pemain andalan.

Tijjani Noslin mencetak dua gol, sedangkan Davide Frattesi melengkapi kemenangan dengan penyelesaian cerdik dari luar kotak penalti.

Kemenangan atas Lecce semakin memperkuat optimisme pendukung Lazio untuk menyaksikan tim kesayangannya kembali mengangkat trofi Serie A.

Apalagi, klub ibu kota Italia tersebut sedang memburu gelar liga pertama dalam 27 tahun terakhir.

Torino justru memasuki pertandingan melawan Lazio dengan kondisi yang jauh dari ideal setelah gagal memenangkan empat pertandingan terakhir.

Tim asuhan Ignazio Abate hanya mengumpulkan satu poin dalam periode tersebut, termasuk ketika menyerah 0-1 kepada Napoli pada pertandingan sebelumnya.

Padahal, Torino sempat memperlihatkan perkembangan menjanjikan dengan membukukan tiga kemenangan beruntun setelah melewati awal musim yang sulit.

Sayangnya, momentum tersebut menghilang dan membuat Granata kembali merosot menuju papan tengah bawah klasemen Serie A.

Persoalan terbesar Torino terletak pada lemahnya organisasi pertahanan, terutama ketika bermain di hadapan pendukung sendiri.

Mereka rata-rata kebobolan hampir dua gol setiap pertandingan kandang musim ini, sebuah catatan yang berpotensi dimanfaatkan lini serang Lazio.

Lebih mengkhawatirkan lagi, Torino telah melewati 11 pertandingan kandang Serie A secara beruntun tanpa mencatatkan clean sheet.

Rekor negatif tersebut menunjukkan betapa sulitnya Granata mempertahankan keunggulan ataupun mengamankan hasil ketika menghadapi lawan dengan serangan efektif.

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Meski demikian, Torino memiliki modal psikologis dari pertemuan terakhir kedua tim pada Maret lalu.

Ketika itu, Granata berhasil mengalahkan Lazio dengan skor 2-0 dan kini berkesempatan mencatatkan dua kemenangan beruntun atas Biancocelesti untuk pertama kalinya sejak 2013.

Lazio diperkirakan tetap mempertahankan kerangka utama tim meskipun Gattuso harus menghadapi persoalan cedera pada sektor pertahanan.

Nuno Tavares dan Josip Sutalo masih menepi akibat cedera otot fleksor, sedangkan kapten Mattia Zaccagni telah kembali mengikuti latihan penuh.

Kembalinya Zaccagni memberikan tambahan pilihan bagi Gattuso, meskipun sang kapten kemungkinan baru memulai pertandingan dari bangku cadangan.

Lazio tetap mempunyai kekuatan menyerang melalui Frattesi yang telah mencetak lima gol Serie A dan menjadi pencetak gol terbanyak tim.

Selain Frattesi, Noslin menjadi pemain yang patut mendapatkan perhatian khusus dari barisan pertahanan Torino.

Penyerang tersebut selalu terlibat dalam terciptanya minimal satu gol sepanjang empat pertandingan terakhirnya bersama Lazio.

Sementara itu, Torino mengandalkan Che Adams yang telah mengoleksi empat gol liga serta pengalaman Giovanni Simeone menghadapi Lazio.

Penyerang asal Argentina tersebut memiliki catatan mengesankan berupa 10 gol Serie A ke gawang Biancocelesti sepanjang kariernya.

Namun, Abate harus memutar otak setelah Ardian Ismajli menjalani operasi akibat cedera otot aduktor yang dialaminya ketika menghadapi Napoli.

Kondisi Rafik Belghali dan Ricardo Rodriguez juga belum sepenuhnya meyakinkan sehingga Torino berpotensi melakukan perubahan pada sektor sayap.

Zakaria Aboukhlal, Nicolo Fortini, dan Nathan Patterson menjadi beberapa alternatif untuk mengisi posisi bek sayap kanan Torino.

Situasi tersebut bisa menjadi keuntungan bagi Lazio apabila mereka mampu mengeksploitasi ruang kosong melalui kecepatan Gustav Isaksen dan Noslin.

Pertemuan Torino dan Lazio juga menghadirkan duel menarik antara dua pelatih yang pernah saling mengenal ketika berada di AC Milan.

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Gattuso dan Abate kini berhadapan sebagai rival dengan kebutuhan berbeda, yakni mempertahankan puncak klasemen dan menghentikan kemerosotan performa.

Secara statistik, Lazio memiliki keunggulan karena berhasil memenangkan separuh dari 22 pertandingan tandang terakhir menghadapi Torino di Serie A.

Catatan tersebut semakin memperkuat peluang Biancocelesti mengamankan tiga poin, terutama melihat kesulitan tuan rumah menjaga pertahanan.

Gattuso kemungkinan menginstruksikan pemainnya menguasai lini tengah melalui kombinasi Frattesi, Reda Belahyane, dan Kenneth Taylor.

Sementara itu, Torino dapat mengandalkan Nikola Vlasic dan Rolando Mandragora untuk mengalirkan bola kepada duet Adams serta Simeone.

Prediksi susunan pemain Torino (3-5-2): Perri; Comuzzo, Coco, Comert; Aboukhlal, Braganca, Mandragora, Vlasic, Cacciamani; Adams, Simeone.

Abate diperkirakan menggunakan pendekatan lebih berhati-hati untuk mengurangi risiko kebobolan cepat dari serangan Lazio.

Prediksi susunan pemain Lazio (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Doekhi, Provstgaard, Pedraza; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Noslin.

Komposisi tersebut memungkinkan Lazio mempertahankan keseimbangan permainan sekaligus memaksimalkan efektivitas tiga pemain depan.

Dengan mempertimbangkan performa terkini, produktivitas serangan, dan rapuhnya pertahanan Torino, Lazio lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan.

Biancocelesti juga memiliki pertahanan solid dengan rata-rata kebobolan kurang dari satu gol setiap pertandingan liga musim ini. Lazio diprediksi melanjutkan tren tak terkalahkan dan menjaga posisi puncak klasemen Serie A.