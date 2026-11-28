JawaPos.com — Prediksi skor Frosinone vs Parma mengarah pada kemenangan tuan rumah dengan skor 2-1 dalam pertandingan pekan ke-13 Serie A 2026/2027 di Stadion Benito Stirpe, Sabtu (28/11/2026) pukul 21.00 WIB.

Frosinone memiliki modal lima kemenangan kandang beruntun, sedangkan Parma masih berjuang menjauh dari zona degradasi setelah sama-sama menelan kekalahan telak 1-5 pada pertandingan sebelumnya.

Pertemuan kedua tim menjadi kesempatan penting untuk mengembalikan kepercayaan diri setelah hasil mengecewakan pada akhir pekan lalu.

Frosinone dihajar AC Milan di San Siro, sementara Parma dipermalukan AS Roma di hadapan pendukung sendiri.

Meski sama-sama terluka, posisi kedua kesebelasan di klasemen menunjukkan perbedaan cukup mencolok. Frosinone menempati peringkat ketujuh dengan keunggulan 12 poin atas Parma yang baru mengumpulkan delapan angka.

Frosinone Berusaha Bangkit dengan Modal Lima Kemenangan Kandang Beruntun Frosinone memiliki peluang besar kembali ke jalur kemenangan berkat catatan impresif ketika bermain di Stadion Benito Stirpe.

Tim asuhan Massimiliano Alvini berhasil memenangkan lima pertandingan kandang terakhir setelah sebelumnya kalah tipis dari Juventus.

Performa tersebut menjadi fondasi penting bagi klub promosi yang tampil mengejutkan pada awal musim Serie A 2026/2027.

Frosinone bahkan berhasil mengamankan enam kemenangan dari 11 pertandingan pertama dengan mengandalkan permainan menyerang yang agresif.

Namun, konsistensi mereka mulai mendapatkan ujian serius menjelang pertandingan menghadapi Parma. Dua kekalahan beruntun dari Cagliari dan AC Milan menjadi catatan negatif pertama Frosinone sepanjang musim ini.

Kekalahan 0-1 dari Cagliari sebenarnya masih memperlihatkan kemampuan Frosinone memberikan perlawanan sengit.

Situasinya berubah drastis ketika mereka menghadapi AC Milan dan sudah tertinggal dua gol dalam 20 menit pertama.

Alih-alih memperbaiki keseimbangan permainan, Frosinone terus berusaha menyerang sehingga meninggalkan ruang yang bisa dimanfaatkan lawan.

Hasilnya, mereka harus menerima kekalahan telak 1-5 yang memperlihatkan kelemahan dalam organisasi pertahanan.

Catatan tandang Frosinone juga belum terlalu meyakinkan karena hanya mengumpulkan dua poin sejak mengalahkan Fiorentina pada akhir Agustus.

Kondisi tersebut membuat performa kandang menjadi faktor utama yang menjaga posisi mereka di papan atas.

Menghadapi Parma, Alvini diperkirakan tetap mempertahankan pendekatan ofensif meskipun beberapa pemain depan mengalami cedera.

Dukungan publik Benito Stirpe diharapkan membantu Frosinone kembali menunjukkan permainan agresif seperti pada awal kompetisi.

Parma Masih Terpuruk, Kemenangan atas Atalanta Jadi Satu-satunya Harapan?

Parma datang dengan kondisi lebih mengkhawatirkan setelah mengalami delapan kekalahan dari 12 pertandingan Serie A musim ini.

Tim berjuluk Gialloblu tersebut baru mengumpulkan delapan poin dan masih berada dalam ancaman zona degradasi.

Kekalahan 1-5 dari AS Roma pada pertandingan terakhir semakin memperlihatkan persoalan serius dalam pertahanan Parma.

Penyerang Roma, Donyell Malen, bahkan berhasil mencetak empat gol sekaligus memperkuat posisinya dalam persaingan pencetak gol terbanyak.

Pergantian pelatih dari Carlos Cuesta kepada Alberto Gilardino belum menghasilkan perubahan signifikan terhadap performa tim.

Sejak mengambil alih kursi kepelatihan, Gilardino baru mampu mempersembahkan satu kemenangan bagi Parma.

Menariknya, kemenangan tersebut justru diraih ketika Parma menjalani pertandingan tandang menghadapi Atalanta.

Mereka tampil mengejutkan dengan kemenangan 3-0 di Bergamo setelah sebelumnya mengalami enam kekalahan tandang beruntun.

Hasil melawan Atalanta membuktikan Parma sebenarnya mempunyai kemampuan memberikan kejutan ketika mampu menjalankan strategi secara disiplin.

Namun, kekalahan berikutnya menunjukkan mereka masih kesulitan mempertahankan konsistensi dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya.

Menghadapi Frosinone yang agresif sejak awal, Parma membutuhkan organisasi pertahanan lebih solid dibandingkan penampilan melawan Roma.

Gilardino juga harus memastikan pemainnya mampu memanfaatkan kesempatan serangan balik tanpa terlalu banyak kehilangan penguasaan bola.

Krisis Penyerang Frosinone Bisa Mengubah Jalannya Pertandingan Frosinone menghadapi persoalan serius di lini depan karena Antonio Raimondo masih belum pulih dari cedera.

Absennya penyerang yang sebelumnya bersaing dalam daftar pencetak gol terbanyak Serie A tersebut mengurangi ketajaman tuan rumah.

Situasi semakin rumit setelah Daniel Birligea mengalami cedera hamstring ketika menghadapi AC Milan. Padahal, Birligea sebelumnya mencetak dua gol melawan Lecce dan tampil produktif bersama tim nasional Romania.

Alvini kini harus menentukan pilihan antara Tomas Bobcek sebagai penyerang tengah atau menggunakan pendekatan tanpa striker murni.

Fares Ghedjemis, Romano Schmid, dan Giorgi Kvernadze tetap menjadi senjata penting karena masing-masing telah menghasilkan empat assist di Serie A.

Kabar positif datang dari Gabriele Bracaglia yang kembali tersedia setelah menjalani hukuman larangan bermain. Sebaliknya, Florian Grillitsch masih belum bisa dimainkan akibat masalah pada bagian paha.

Parma juga menghadapi kendala kebugaran sejumlah pemain menjelang perjalanan menuju markas Frosinone.

David Romero dipastikan absen karena cedera bahu serius, sedangkan Diego Carlos dan Dominik Drobnic masih diragukan tampil.

Kembalinya Abdoulaye Ndiaye setelah menjalani skorsing menjadi tambahan tenaga penting bagi pertahanan tim tamu.

Untuk lini serang, Nesta Elphege berpeluang dimainkan bersama El Bilal Toure setelah mencetak satu-satunya gol Parma menghadapi Roma.

Prediksi Skor Frosinone vs Parma: Keunggulan Awal Bisa Jadi Penentu Frosinone diperkirakan langsung mengambil inisiatif serangan untuk memanfaatkan kelemahan Parma dalam menghadapi tekanan sejak menit awal.

Statistik menunjukkan tuan rumah sudah mencetak 11 gol dalam 30 menit pertama, terbanyak di Serie A musim ini.

Sebaliknya, Parma belum pernah mencetak gol sebelum pertandingan memasuki menit ke-30 sepanjang kompetisi berjalan.

Perbedaan tersebut berpotensi menjadi faktor penentu, terutama jika Frosinone mampu mencetak gol cepat.

Meski kehilangan beberapa penyerang, kreativitas Ghedjemis, Schmid, dan Kvernadze masih memungkinkan tuan rumah menciptakan peluang berbahaya.

Parma berpeluang membalas melalui serangan balik, tetapi kelemahan pertahanan mereka membuat kemenangan tandang sulit diwujudkan.

Keunggulan kandang dan kemampuan mencetak gol lebih awal diperkirakan cukup untuk membawa Frosinone mengakhiri dua kekalahan beruntun.

Prediksi susunan pemain Frosinone (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Monterisi, Calvani, Bracaglia; Masini, Calo; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Bobcek.

Prediksi susunan pemain Parma (3-5-2): Daffara; Delprato, Troilo, Ndiaye; Britschgi, Fabbian, Sierro, Keita, Valeri; Elphege, Toure.