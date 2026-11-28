JawaPos.com — Atletico Madrid berpeluang melanjutkan tren kemenangan saat bertandang ke markas Elche pada pekan ke-14 La Liga 2026/2027, Minggu (29/11/2026) pukul 00.30 WIB.

Pasukan Diego Simeone memburu kemenangan ketiga beruntun di semua kompetisi untuk menjaga persaingan gelar juara, sementara Elche berusaha keluar dari zona degradasi setelah menjalani awal musim yang mengecewakan.

Pertandingan Elche vs Atletico Madrid mempertemukan dua tim dengan kondisi bertolak belakang di klasemen sementara Liga Spanyol.

Atletico Madrid menempati peringkat ketiga dengan 31 poin, sedangkan Elche terpuruk di posisi ke-19 setelah hanya mengumpulkan 11 poin dari 13 pertandingan.

Meski demikian, Atletico Madrid tidak bisa memandang sebelah mata kekuatan tuan rumah yang memiliki catatan pertemuan cukup menjanjikan.

Elche berhasil memenangkan dua dari empat pertandingan terakhir melawan Los Rojiblancos, termasuk kemenangan dramatis 3-2 pada April 2026.

Bisakah Elche Mengakhiri Rekor Buruk di Kandang?

Elche menghadapi tantangan besar untuk memperbaiki performa kandang yang menjadi kelemahan utama mereka sepanjang La Liga 2026/2027.

Tim asuhan Martin Anselmi baru mengumpulkan satu poin dari enam pertandingan kandang, menjadikannya klub dengan rekor kandang terburuk di kompetisi musim ini.

Situasi tersebut semakin mengkhawatirkan karena Elche juga kesulitan mendapatkan kemenangan dalam beberapa pertandingan terakhir.

Dari sembilan poin maksimal yang tersedia dalam tiga laga terkini, Los Franjiverdes hanya mampu mengamankan satu angka.

Pada pertandingan terakhir, Elche bermain imbang 1-1 melawan Levante setelah sebelumnya menelan kekalahan beruntun dari Valencia dan Real Betis.

Hasil tersebut membuat mereka semakin membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi di papan bawah klasemen.

Secara keseluruhan, Elche baru mencatatkan dua kemenangan, lima hasil imbang, dan enam kekalahan dari 13 pertandingan liga. Catatan tersebut menunjukkan persoalan konsistensi yang harus segera diselesaikan Anselmi apabila ingin membawa timnya menjauh dari ancaman degradasi.

Namun, Elche memiliki keuntungan dari sisi kebugaran karena mendapatkan waktu pemulihan lebih panjang dibandingkan Atletico Madrid. Tim tamu baru menyelesaikan pertandingan Liga Champions pada Rabu, sehingga faktor kelelahan berpotensi memengaruhi intensitas permainan mereka.

Atletico Madrid Sedang Panas, Mampukah Menjaga Persaingan Gelar?

Atletico Madrid datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mencatatkan dua kemenangan beruntun di semua kompetisi.

Los Rojiblancos mengalahkan Getafe 3-0 di La Liga sebelum menundukkan Viking 2-0 dalam pertandingan Liga Champions.

Alexander Sorloth dan Julian Alvarez menjadi pencetak gol ketika Atletico Madrid mengamankan kemenangan atas Viking pada Rabu.

Hasil tersebut memberikan modal positif bagi pasukan Diego Simeone menjelang pertandingan tandang menghadapi Elche.

Performa Atletico Madrid di kompetisi domestik juga menunjukkan konsistensi yang jauh lebih baik dibandingkan calon lawannya.

Dari 13 pertandingan La Liga musim ini, mereka mencatatkan sepuluh kemenangan, satu hasil imbang, dan hanya dua kekalahan.

Koleksi 31 poin membuat Atletico Madrid berada di peringkat ketiga, terpaut dua angka dari Real Madrid dan lima poin dari Barcelona.

Kemenangan atas Elche menjadi sangat penting untuk menjaga tekanan terhadap kedua rival dalam persaingan menuju gelar juara Liga Spanyol.

Simeone juga berhasil membawa timnya bangkit setelah kekalahan 1-2 dari Barcelona sebelum jeda internasional November. Respons positif melalui kemenangan telak atas Getafe memperlihatkan kemampuan Atletico Madrid menjaga mentalitas sekaligus memperbaiki performa permainan.

Meski demikian, Atletico Madrid harus mengatur energi karena menghadapi jadwal pertandingan yang cukup padat hingga awal Desember. Setelah melawan Elche, mereka dijadwalkan menghadapi Barcelona dan Real Betis sebelum bertandang ke markas PSV Eindhoven pada 9 Desember.

Kondisi Pemain Elche dan Atletico Madrid, Siapa yang Absen?

Elche diperkirakan masih kehilangan lima pemain akibat cedera menjelang pertandingan menghadapi Atletico Madrid.

Ruben Sanchez, Adam Boayar, Ali Houary, Marc Aguado, dan Yago Santiago belum diperkirakan tersedia untuk memperkuat tim asuhan Martin Anselmi.

Di tengah keterbatasan tersebut, Fer Nino menjadi pemain yang paling diandalkan untuk memberikan ancaman terhadap pertahanan Atletico Madrid.

Penyerang berusia 26 tahun itu telah mencetak enam gol dalam 13 penampilan sepanjang musim ini.

Nino berpeluang kembali berduet dengan Abiel Osorio yang telah mencatatkan satu gol dan satu assist dari 11 pertandingan.

Kombinasi keduanya diharapkan mampu memanfaatkan peluang serangan balik, terutama ketika Atletico Madrid meningkatkan tekanan melalui penguasaan bola.

Sementara itu, Atletico Madrid dipastikan masih harus menghadapi absennya Ademola Lookman dan Cristian Romero karena cedera. Namun, Simeone tidak mendapatkan laporan masalah kebugaran baru setelah pertandingan Liga Champions menghadapi Viking.

Pablo Barrios dan Giuliano Simeone diperkirakan kembali masuk susunan pemain utama untuk memberikan keseimbangan permainan di lini tengah. Perubahan tersebut berpotensi membuat Alexander Sorloth dan Lee Kang-in memulai pertandingan dari bangku cadangan.

Perhatian juga tertuju kepada Julian Alvarez yang belum menunjukkan ketajaman terbaiknya sepanjang musim ini. Penyerang Argentina tersebut baru mencetak tiga gol di semua kompetisi, termasuk satu gol dalam pertandingan La Liga.

Prediksi Skor Elche vs Atletico Madrid, Siapa Lebih Diunggulkan?

Atletico Madrid lebih diunggulkan memenangkan pertandingan berdasarkan konsistensi performa, kualitas skuad, dan posisi kedua tim di klasemen.

Meski Elche memiliki catatan pertemuan yang cukup baik, kelemahan mereka saat bermain di kandang menjadi persoalan serius.

Elche kemungkinan mengandalkan permainan disiplin dengan menunggu kesempatan melancarkan serangan balik melalui Fer Nino dan Abiel Osorio.

Sebaliknya, Atletico Madrid diperkirakan berusaha mengendalikan tempo permainan melalui Koke, Pablo Barrios, dan Alex Baena. Kekuatan pertahanan Atletico Madrid juga menjadi faktor penting dalam menghadapi ancaman lini depan tuan rumah.

Kehadiran Jan Oblak, Robin Le Normand, dan David Hancko memberikan fondasi bagi tim tamu untuk menjaga keseimbangan ketika menyerang.

Walaupun demikian, Elche berpotensi mencetak gol apabila mampu memanfaatkan kelelahan Atletico Madrid setelah pertandingan Liga Champions. Dukungan suporter kandang dan keberhasilan mengalahkan Los Rojiblancos pada pertemuan sebelumnya juga bisa meningkatkan motivasi mereka.

Pertandingan diperkirakan berlangsung ketat, terutama apabila Elche mampu mempertahankan kedisiplinan sepanjang babak pertama. Namun, kedalaman skuad dan pengalaman Atletico Madrid dalam menghadapi pertandingan penting membuat tim asuhan Simeone lebih berpeluang membawa pulang tiga poin.

Los Rojiblancos diperkirakan mampu mengatasi perlawanan tuan rumah sekaligus menjaga momentum kemenangan dalam persaingan papan atas La Liga 2026/2027.

Prediksi Susunan Pemain

Elche (4-4-2): Dituro; Sangare, Redondo Solari, Chust, Revivo; Cepeda, Morcillo, Villar, Valera; Osorio, Fer Nino.

Atletico Madrid (4-5-1): Oblak; Llorente, Le Normand, Hancko, Grimaldo; Koke, Giuliano Simeone, Barrios, Cardoso, Baena; Julian Alvarez.