JawaPos.com — Real Madrid berpeluang memperpanjang tren kemenangan menjadi 11 pertandingan beruntun di semua kompetisi ketika menjamu Deportivo Alaves pada pekan ke-14 La Liga 2026/2027 di Stadion Santiago Bernabeu, Sabtu (28/11/2026) pukul 03.00 WIB.

Pasukan Jose Mourinho mengincar tiga poin untuk menyamai koleksi angka Barcelona di puncak klasemen sementara.

Real Madrid memasuki pertandingan dengan kepercayaan diri tinggi setelah menghancurkan PSV Eindhoven 5-1 dalam lanjutan Liga Champions.

Kemenangan tersebut sekaligus memperpanjang catatan impresif Los Blancos menjadi 10 kemenangan berturut-turut di seluruh kompetisi.

Sementara itu, Deportivo Alaves datang membawa modal kemenangan 3-1 atas Deportivo La Coruna pada pertandingan sebelumnya.

Namun, tim asuhan Quique Sanchez Flores menghadapi tantangan besar karena belum sekalipun meraih kemenangan tandang di La Liga musim ini.

Real Madrid Sedang Menggila, Mampukah Alaves Menghentikannya?

Real Madrid menunjukkan konsistensi luar biasa dengan menyapu bersih enam pertandingan terakhir La Liga menggunakan kemenangan.

Performa tersebut membawa Los Blancos menempati posisi kedua klasemen, hanya terpaut tiga poin dari Barcelona.

Kemenangan atas Alaves akan membuat Real Madrid menyamai perolehan poin rival abadinya tersebut.

Situasi ini menjadi motivasi tambahan bagi pasukan Jose Mourinho untuk mempertahankan momentum positif di hadapan pendukung sendiri.

Produktivitas serangan Real Madrid menjadi salah satu kekuatan utama sepanjang musim 2026/2027.

Los Blancos sudah mencetak 33 gol dan hanya kebobolan 11 kali, menjadikan mereka tim dengan catatan serangan serta pertahanan terbaik kedua di kompetisi.

Kylian Mbappe menjadi sosok paling menonjol dalam ketajaman lini depan Real Madrid musim ini.

Penyerang asal Prancis tersebut sudah mengoleksi 19 gol dari 18 penampilan di seluruh kompetisi, sekaligus menjadi ancaman terbesar bagi pertahanan Alaves.

Sebaliknya, Vinicius Junior masih berusaha menemukan performa terbaiknya meskipun Real Madrid terus meraih hasil positif. Pertandingan melawan Alaves bisa menjadi kesempatan bagi pemain Brasil tersebut untuk kembali menunjukkan kontribusi menentukan.

Rekor Pertemuan Memihak Real Madrid, Alaves Punya Kenangan Manis

Real Madrid memiliki dominasi mencolok dalam sejarah pertemuan menghadapi Deportivo Alaves di berbagai kompetisi.

Dari 46 pertandingan sebelumnya, Los Blancos berhasil mengamankan 38 kemenangan dan hanya menelan lima kekalahan.

Dominasi tersebut semakin terlihat dalam sembilan pertemuan terakhir kedua tim yang seluruhnya dimenangkan Real Madrid.

Pada pertandingan kandang musim 2025/2026, Los Blancos juga berhasil menundukkan Alaves dengan skor tipis 2-1.

Meski demikian, Alaves pernah menghadirkan kejutan besar ketika bertandang ke Santiago Bernabeu pada November 2020. Saat itu, tim asal Basque tersebut berhasil mempermalukan Real Madrid dengan kemenangan 2-1.

Menariknya, dua dari tiga kemenangan terakhir Alaves atas Real Madrid justru terjadi ketika bermain di kandang lawan.

Catatan tersebut memberikan sedikit harapan bagi tim tamu untuk kembali menciptakan kejutan meskipun menghadapi lawan yang sedang berada dalam performa terbaik.

Alaves kini menempati peringkat kesembilan klasemen sementara La Liga dengan koleksi 16 poin dari 13 pertandingan. Mereka mencatatkan empat kemenangan, empat hasil imbang, dan lima kekalahan sepanjang musim ini.

Namun, performa kandang dan tandang Alaves memperlihatkan perbedaan yang cukup mencolok.

Dari tujuh pertandingan kandang, mereka berhasil mengumpulkan 13 poin, sementara kemenangan tandang pertama masih belum berhasil diraih.

Kondisi Skuad Real Madrid dan Alaves Jelang Pertandingan

Real Madrid dipastikan kehilangan sejumlah pemain akibat cedera menjelang pertandingan menghadapi Deportivo Alaves.

Rodrygo mengalami cedera lutut, Raul Asencio bermasalah pada kaki, Ferland Mendy mengalami cedera pinggul, sedangkan Endrick harus menepi karena cedera pangkal paha.

Meski demikian, Jose Mourinho masih mempunyai banyak pilihan berkualitas untuk menyusun komposisi terbaik.

Denzel Dumfries, Ibrahima Konate, dan Dean Huijsen berpeluang mendapatkan kesempatan tampil sejak menit pertama setelah pertandingan Liga Champions menghadapi PSV.

Jude Bellingham juga diperkirakan kembali masuk susunan pemain utama untuk memperkuat kreativitas serangan Real Madrid.

Sementara itu, Arda Guler dan Vinicius Junior berpotensi mengisi sektor sayap dengan Kylian Mbappe sebagai ujung tombak.

Di kubu Deportivo Alaves, Quique Sanchez Flores harus menghadapi absennya Facundo Garces, Mikel Rodriguez, dan Hugo Noava akibat cedera. Namun, pelatih berpengalaman tersebut diperkirakan tetap mempertahankan sebagian besar susunan pemain yang berhasil mengalahkan Deportivo La Coruna.

Lucas Boye menjadi pemain yang paling patut diwaspadai Real Madrid karena sudah mencetak enam gol dari 12 penampilan musim ini. Penyerang berusia 30 tahun tersebut kemungkinan kembali menjadi andalan Alaves dengan dukungan Denis Suarez dan Antonio Blanco.

Prediksi Susunan Pemain dan Skor Real Madrid vs Alaves

Real Madrid diperkirakan menggunakan formasi 4-2-3-1 untuk memaksimalkan kreativitas lini tengah sekaligus ketajaman Kylian Mbappe.

Kombinasi Jude Bellingham, Arda Guler, dan Vinicius Junior diharapkan mampu menciptakan banyak peluang melalui pergerakan antarlini.

Prediksi susunan pemain Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella; Valverde, Tchouameni; Guler, Bellingham, Vinicius Junior; Mbappe.

Komposisi tersebut memberikan keseimbangan antara penguasaan bola, kreativitas serangan, dan perlindungan terhadap lini pertahanan.

Prediksi susunan pemain Deportivo Alaves (3-5-2): Sivera; Tenaglia, Koski, Otto; Perez, Ibanez, Blanco, Suarez, Rebbach; Martinez, Boye.

Tim tamu diperkirakan mengandalkan organisasi pertahanan rapat dan serangan balik cepat untuk mengganggu dominasi tuan rumah.

Secara keseluruhan, Real Madrid memiliki keunggulan signifikan dari kualitas individu, produktivitas gol, hingga rekor pertemuan kedua tim.

Meski Alaves berpotensi memberikan perlawanan melalui Lucas Boye, konsistensi pasukan Mourinho membuat peluang kemenangan tuan rumah jauh lebih besar.

Kylian Mbappe berpeluang kembali menjadi pembeda sekaligus mengantarkan Los Blancos meraih kemenangan ke-11 secara beruntun di seluruh kompetisi.