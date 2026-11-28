JawaPos.com — Prediksi skor Malaga vs Athletic Bilbao mengarah pada pertandingan ketat yang berpotensi berakhir imbang 1-1 ketika kedua tim bertemu pada pekan ke-14 La Liga 2026/2027, Sabtu (28/11/2026) pukul 22.15 WIB.

Bermain di Estadio La Rosaleda, Malaga berambisi meraih kemenangan liga pertamanya musim ini untuk membuka peluang keluar dari zona degradasi.

Malaga memasuki pertandingan dengan tekanan besar setelah gagal meraih kemenangan dalam 13 pertandingan pertama La Liga musim ini.

Sementara itu, Athletic Bilbao datang dengan ambisi memperbaiki posisi di klasemen sekaligus menjaga peluang bersaing memperebutkan tiket kompetisi Eropa.

Meski terpaut cukup jauh dalam klasemen, pertandingan ini diperkirakan tidak akan berjalan mudah bagi tim tamu.

Athletic Bilbao memiliki catatan tandang kurang meyakinkan, sedangkan Malaga beberapa kali mampu mengamankan hasil imbang ketika bermain di hadapan pendukung sendiri.

Malaga Belum Pernah Menang, Ancaman Degradasi Semakin Nyata

Malaga masih terjebak di dasar klasemen La Liga 2026/2027 setelah hanya mengumpulkan lima poin dari 13 pertandingan.

Tim asuhan Juan Francisco Funes mencatatkan lima hasil imbang dan delapan kekalahan tanpa sekalipun merasakan kemenangan di kompetisi liga.

Situasi tersebut membuat Malaga tertinggal tujuh poin dari Valencia yang menempati peringkat ke-17 atau batas aman zona degradasi.

Kekalahan dari Athletic Bilbao berpotensi semakin menyulitkan perjuangan mereka mempertahankan tempat di kasta tertinggi sepak bola Spanyol.

Sebagai tim promosi yang berhasil kembali ke La Liga melalui playoff Segunda Division 2025/2026, Malaga memang menghadapi tantangan besar.

Perbedaan kualitas lawan dan tingginya intensitas pertandingan menjadi persoalan yang belum mampu diatasi secara konsisten.

Dalam tiga pertandingan liga terakhir, Malaga selalu menelan kekalahan ketika menghadapi Real Betis, Racing de Santander, dan Osasuna.

Rentetan hasil negatif tersebut memperlihatkan persoalan serius dalam menjaga keseimbangan permainan, terutama ketika menghadapi tekanan lawan. Satu-satunya kemenangan Malaga di seluruh kompetisi musim ini justru terjadi pada ajang Copa del Rey.

Mereka berhasil mengalahkan Alcazar dengan skor meyakinkan 3-0 pada akhir Oktober, tetapi momentum positif itu belum berlanjut ke La Liga.

Athletic Bilbao Incar Kebangkitan, tetapi Rekor Tandang Jadi Masalah

Athletic Bilbao memiliki posisi lebih menguntungkan dengan menempati peringkat kedelapan klasemen sementara La Liga 2026/2027.

Pasukan Edin Terzic mengumpulkan 16 poin dari 12 pertandingan melalui empat kemenangan, empat hasil imbang, dan empat kekalahan.

Los Leones hanya terpaut tiga poin dari Sevilla yang berada di posisi keenam klasemen sementara.

Kemenangan atas Malaga akan menjadi modal penting untuk memperbesar peluang mereka kembali bersaing memperebutkan tiket kompetisi Eropa.

Namun, Athletic Bilbao tidak datang dengan kondisi sepenuhnya ideal setelah menelan kekalahan 0-1 dari Espanyol.

Hasil tersebut sekaligus mengakhiri periode tanpa kekalahan mereka sejak tumbang menghadapi Levante pada 21 Oktober.

Performa Athletic Bilbao ketika bermain di luar kandang juga belum cukup meyakinkan sepanjang musim ini. Dari lima pertandingan tandang La Liga, mereka baru mengumpulkan lima poin dengan satu kemenangan.

Catatan tersebut menjadi alasan Malaga tetap memiliki peluang mengamankan angka meskipun berada di dasar klasemen. Apalagi, tiga dari enam pertandingan kandang Malaga musim ini berakhir imbang sehingga mereka tidak selalu mudah dikalahkan di La Rosaleda.

Athletic Bilbao juga perlu membagi konsentrasi menghadapi jadwal pertandingan berikutnya yang tidak kalah penting. Mereka dijadwalkan menghadapi Numancia pada Copa del Rey sebelum menjamu Real Madrid dalam pertandingan La Liga pada 6 Desember.

Kondisi Pemain Malaga dan Athletic Bilbao Jelang Pertandingan

Malaga mendapatkan tambahan kekuatan setelah Adam Aznou dipastikan bisa kembali masuk skuad menghadapi Athletic Bilbao.

Pemain berusia 20 tahun tersebut sebelumnya harus menjalani hukuman larangan bermain satu pertandingan ketika timnya menghadapi Osasuna.

Meski demikian, Juan Francisco Funes masih menghadapi persoalan ketersediaan pemain akibat sejumlah cedera.

Rafita, Fernando Calero, Julen Lobete, dan Aaron Ochoa diperkirakan belum dapat diturunkan dalam pertandingan akhir pekan ini.

Harapan terbesar Malaga untuk mencetak gol kemungkinan kembali bertumpu kepada Adrian Nino yang menunjukkan performa cukup menjanjikan.

Penyerang berusia 22 tahun tersebut sudah mengoleksi lima gol dari sembilan penampilan sepanjang musim ini.

Sementara itu, Athletic Bilbao juga menghadapi masalah cedera yang membuat beberapa pemain penting harus menepi.

Unai Eguiluz, Gorka Guruzeta, Maroan Sannadi, dan Dani Vivian diperkirakan tidak tersedia untuk pertandingan menghadapi Malaga.

Edin Terzic diperkirakan tetap mempertahankan sebagian besar komposisi pemain meskipun sebelumnya gagal meraih poin menghadapi Espanyol.

Inaki Williams berpeluang kembali dimainkan sebagai penyerang tengah dengan dukungan Nico Williams dan Alex Berenguer dari kedua sisi serangan.

Kombinasi tersebut memberikan Athletic Bilbao keunggulan dalam kecepatan dan kemampuan menciptakan peluang dari area sayap.

Namun, efektivitas penyelesaian akhir tetap menjadi faktor penting untuk menentukan apakah mereka mampu membawa pulang tiga poin.

Prediksi Skor Malaga vs Athletic Bilbao: Mengapa Hasil Imbang Paling Realistis?

Prediksi skor Malaga vs Athletic Bilbao cukup sulit mengarah pada kemenangan mutlak salah satu tim karena keduanya memiliki kelemahan berbeda.

Malaga belum pernah menang di liga, sedangkan Athletic Bilbao baru sekali meraih kemenangan dalam lima pertandingan tandang.

Dari catatan pertemuan, Athletic Bilbao memiliki sedikit keunggulan dengan 13 kemenangan dibandingkan 11 kemenangan milik Malaga. Los Leones juga berhasil memenangi dua dari tiga pertemuan terakhir kedua tim.

Namun, pertemuan terakhir kedua kesebelasan di Estadio La Rosaleda justru menghasilkan pertandingan sengit yang berakhir dengan skor 3-3.

Malaga sendiri terakhir kali mengalahkan Athletic Bilbao dengan skor 2-1 pada Oktober 2016.

Faktor kandang berpotensi membantu Malaga tampil lebih berani, terutama ketika mencoba memanfaatkan tekanan yang sedang dihadapi Athletic Bilbao.

Sebaliknya, kualitas individu pemain depan tim tamu membuat mereka tetap memiliki peluang besar mencetak gol.

Dengan mempertimbangkan performa terkini, rekor kandang dan tandang, serta kondisi pemain kedua kesebelasan, hasil imbang menjadi kemungkinan yang cukup masuk akal.

Malaga diprediksi mampu memberikan perlawanan sengit, tetapi belum cukup konsisten untuk mengamankan kemenangan pertama mereka di La Liga musim ini.

Prediksi susunan pemain Malaga (4-4-1-1): Herrero; Murillo, Pastor, Recio, Aznou; Munoz, Rodriguez, Martinez, Larrubia; Dotor; Nino.

Prediksi susunan pemain Athletic Bilbao (4-2-3-1): Simon; Rincon, Alvarez, Laporte, Berchiche; Prados, Canales; Berenguer, Sancet, Nico Williams; Inaki Williams.