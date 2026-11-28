JawaPos.com - Zakho FC meraih kemenangan 3-0 tanpa harus menyelesaikan pertandingan melawan Karbala SC dalam Liga Utama Irak, Jumat (27/11). Pertandingan terpaksa dihentikan pada menit ke-14 setelah Karbala kehilangan satu pemain akibat cedera dan jumlah pemain mereka tidak memenuhi syarat pertandingan.

Pertandingan Zakho FC melawan Karbala SC dalam lanjutan pekan ke-15 Liga Utama Irak berakhir dengan situasi yang tidak biasa. Karbala hanya mampu menurunkan tujuh pemain sejak awal pertandingan akibat aksi boikot yang dilakukan sebagian besar anggota skuad.

Berdasarkan aturan pertandingan, setiap tim wajib memiliki minimal tujuh pemain untuk memulai pertandingan. Karbala pun terpaksa memainkan laga dengan jumlah pemain minimum itu ketika menghadapi Zakho di Stadion Zakho.

Kondisi itu langsung dimanfaatkan tuan rumah. Gelandang asal Afrika Selatan, Sipho Mbule, membuka keunggulan Zakho ketika pertandingan baru berjalan lima menit. Empat menit berselang, Sherko Karim menggandakan keunggulan tuan rumah menjadi 2-0.

Namun, pertandingan tidak berlangsung lama. Pada menit ke-14, pemain Karbala, Mohammed Baqir, mengalami cedera dan tidak dapat melanjutkan permainan.

Karbala tidak memiliki pemain pengganti di bangku cadangan. Akibatnya, jumlah pemain mereka berkurang menjadi enam orang. Situasi itu membuat pertandingan tidak bisa dilanjutkan sehingga wasit memutuskan menghentikan laga.

Sesuai regulasi kompetisi, pertandingan yang dihentikan karena salah satu tim tidak lagi memiliki jumlah pemain minimum dicatat sebagai kekalahan walkover atau forfeit. Dengan demikian, Zakho FC dinyatakan menang 3-0 atas Karbala SC.

Sementara itu, Karbala SC mengungkapkan bahwa situasi yang mereka alami merupakan dampak dari persoalan keuangan dan administrasi klub. Melalui pernyataan resmi di X (dulu Twitter), Karbala menjelaskan bahwa keputusan menurunkan tujuh pemain bukanlah pilihan yang diambil secara sukarela.

Sebagian besar pemain profesional dan lokal menolak melakukan perjalanan ke Kota Zakho sebagai bentuk tuntutan atas pembayaran gaji yang tertunda. Klub menyebut para pemain belum menerima hak mereka selama tiga bulan terakhir. Kondisi keuangan yang tidak stabil membuat manajemen kesulitan memenuhi kewajiban terhadap pemain maupun staf pelatih.

Karbala juga menyoroti kekosongan administrasi yang telah berlangsung selama 43 hari. Menurut klub, situasi itu terjadi karena Komite Olimpiade Nasional Irak belum membentuk badan administrasi sementara untuk mengelola klub.

Kondisi itu berdampak langsung terhadap kemampuan Karbala dalam menjalankan kegiatan operasional, termasuk memenuhi kebutuhan tim untuk mengikuti kompetisi.

“Keputusan tim kami untuk menurunkan jumlah pemain yang terbatas bukanlah keputusan yang dibuat oleh klub atas kemauan sendiri, dan juga bukan dimaksudkan untuk berdampak negatif pada kompetisi Liga Bintang Irak,” tulis Karbala dalam pernyataan resminya.

Klub menegaskan bahwa aksi boikot itu merupakan bentuk protes pemain terhadap hak finansial mereka yang belum dipenuhi, bukan upaya untuk mengganggu jalannya kompetisi.

Karbala juga menyampaikan bahwa mereka tidak menerima dukungan keuangan institusional yang memadai selama periode itu. Satu-satunya bantuan yang disebutkan klub berasal dari Gubernur Karbala, Nassif Jassim Al-Khattabi.

Bantuan itu diberikan sebelum pertandingan melawan Zakho untuk menutupi biaya perjalanan dan keikutsertaan tim dalam kompetisi Liga Bintang Irak. Meski mengapresiasi bantuan itu, Karbala menilai dukungan tersebut belum cukup untuk menyelesaikan persoalan struktural yang sedang mereka hadapi.

Dalam pernyataan yang sama, Karbala memperingatkan bahwa krisis administrasi dan keuangan yang tidak segera diselesaikan dapat mengancam keberlangsungan klub. Mereka bahkan membuka kemungkinan untuk menangguhkan seluruh kegiatan olahraga jika tidak ada langkah konkret dari pihak berwenang.

Karbala juga meminta Komite Olimpiade Nasional Irak segera membentuk badan administrasi sementara agar klub kembali memiliki kepastian dalam pengelolaan organisasi dan keuangan. Menurut mereka, para pemain dan staf pelatih tidak seharusnya menanggung konsekuensi dari persoalan administrasi yang berada di luar kendali mereka.