JawaPos.com - Pelatih Chelsea Xabi Alonso menilai skuad asuhannya mengalami krisis kepercayaan diri setelah takluk 2-3 dari Nottingham Forest. Ini menjadi kekalahan ketiga secara beruntun The Blues dalam pertandingan Liga Inggris, dikutip dari ANTARA.

"Setelah memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2, kami justru kembali kebobolan menjadi 1-3 tepat saat kami mulai mendapatkan sedikit dorongan semangat dari gol tersebut," ujar Alonso dalam laman Chelsea pada Sabtu.

Chelsea tertinggal 0-2 sampai menit ke-54 gara-gara gol cepat Igor Jesus dan kemudian Morgan Gibbs-White pada babak kedua.

Emmanuel Emegha memperkecil kedudukan menjadi 1-2, tapi Gibbs-White mengubah lagi skor menjadi 3-1 sebelum Emegha mencetak gol keduanya sampai kedudukan akhir 3-2 untuk tuan rumah.

Alonso menegaskan di level kompetisi seketat Liga Inggris, timnya tidak boleh terus-menerus kebobolan dengan mudah.

Alonso menyatakan bertanggung jawab penuh atas tren negatif klub London Barat itu dan menekankan pentingnya persatuan di ruang ganti untuk segera bangkit menemukan solusi.

Mantan pelatih Real Madrid itu menilai Chelsea harus bersatu agar dapat melewati badai demi menghindari masalah yang jauh lebih rumit.

"Kami harus terus mencari solusi dan bersikap kritis terhadap diri sendiri. Kami tidak boleh berhenti," pungkasnya.