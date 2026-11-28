JawaPos.com — Kevin Diks mencetak satu gol dan meraih rating 7,5 saat Borussia Monchengladbach bermain imbang 3-3 melawan Werder Bremen pada pekan ke-11 Bundesliga 2026/2027 di Stadion Weserstadion, Bremen, Sabtu (28/11/2026) pukul 02.30 WIB.

Bek Timnas Indonesia tersebut tampil selama 90 menit dengan akurasi umpan mencapai 91 persen, tetapi kontribusinya belum mampu mengangkat Gladbach dari dasar klasemen.

Kevin Diks menjadi salah satu pemain yang mencuri perhatian dalam pertandingan penuh drama tersebut.

Selain sukses menjalankan tugas sebagai eksekutor penalti, pemain berusia 30 tahun itu memperlihatkan kemampuan distribusi bola dan kontribusi pertahanan yang cukup menjanjikan.

Berdasarkan statistik FotMob, Kevin Diks memperoleh rating 7,5 setelah mencatatkan satu gol, 72 sentuhan, dan empat aksi bertahan.

Catatan tersebut memperlihatkan peran pentingnya sebagai bek tengah yang tidak hanya menjaga pertahanan, tetapi juga membantu membangun serangan.

Sayangnya, penampilan positif Kevin Diks belum berbuah kemenangan bagi Borussia Monchengladbach. Keunggulan 3-1 yang sempat mereka miliki justru menghilang setelah Werder Bremen mencetak dua gol pada pengujung pertandingan.

Bagaimana Kevin Diks Mencetak Gol ke Gawang Werder Bremen?

Kevin Diks membuka keunggulan Borussia Monchengladbach melalui tendangan penalti pada menit ke-27. Eksekusi kaki kanannya gagal dihentikan penjaga gawang Werder Bremen, Karl Hein, sehingga tim tamu unggul 1-0.

Gol tersebut menjadi satu-satunya tembakan Kevin Diks sepanjang pertandingan. Meski hanya melepaskan satu percobaan, pemain Timnas Indonesia itu mencatatkan akurasi tembakan sempurna sebesar 100 persen.

Berdasarkan data FotMob, peluang penalti tersebut memiliki nilai expected goals (xG) sebesar 0,79.

Sementara itu, nilai expected goals on target (xGOT) mencapai 0,63, menunjukkan kualitas tembakan yang berhasil diarahkan ke gawang.

Keberhasilan Kevin Diks mengeksekusi penalti memberikan keuntungan awal bagi Borussia Monchengladbach.

Namun, Werder Bremen mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-38 melalui Eren Dinkci setelah tembakannya membentur bagian dalam tiang gawang.

Memasuki babak kedua, Borussia Monchengladbach kembali memimpin melalui Franck Honorat pada menit ke-46. Gol tersebut tercipta setelah Honorat memanfaatkan umpan Zento Uno untuk mengubah kedudukan menjadi 2-1.

Honorat kemudian mencetak gol keduanya pada menit ke-78 melalui skema serangan balik yang melibatkan Wael Mohya.

Keunggulan 3-1 membuat Borussia Monchengladbach berada dalam posisi menguntungkan menjelang berakhirnya pertandingan.

Namun, Werder Bremen memperkecil ketertinggalan melalui gol kedua Dinkci pada menit ke-85 setelah menerima umpan silang Mick Schmetgens.

Niclas Fullkrug akhirnya menyamakan kedudukan menjadi 3-3 pada menit ke-90+2 setelah memanfaatkan bola pantul.

Seberapa Bagus Statistik Kevin Diks dengan Rating 7,5?

Rating 7,5 yang diperoleh Kevin Diks tidak hanya ditopang keberhasilannya mencetak gol melalui penalti.

Statistik FotMob memperlihatkan kontribusi cukup seimbang antara distribusi bola, keterlibatan permainan, dan pekerjaan defensif sepanjang 90 menit.

Kevin Diks mencatatkan 48 umpan akurat dari 53 percobaan dengan tingkat keberhasilan mencapai 91 persen.

Angka tersebut menunjukkan kemampuannya menjaga penguasaan bola ketika Borussia Monchengladbach berusaha membangun serangan dari lini belakang.

Pemain berusia 30 tahun itu juga membukukan tujuh operan menuju sepertiga akhir lapangan. Kontribusi tersebut memperlihatkan keberaniannya mengalirkan bola ke area yang lebih ofensif meskipun dimainkan sebagai bek tengah.

Dari total 72 sentuhan, Kevin Diks hanya mencatatkan satu sentuhan di dalam kotak penalti lawan. Dia juga menghasilkan expected assists (xA) sebesar 0,01 tanpa menciptakan peluang langsung bagi rekan setimnya.

Untuk distribusi jarak jauh, Kevin Diks mencatatkan satu bola panjang akurat dari tiga percobaan. Sementara itu, satu percobaan dribelnya tidak berhasil, meskipun dia tidak tercatat kehilangan penguasaan bola akibat direbut lawan. Gabungan xG dan xA Kevin Diks mencapai 0,80 sepanjang pertandingan. Nilai tersebut sebagian besar berasal dari peluang penalti yang berhasil dikonversinya menjadi gol pembuka.

Bagaimana Kontribusi Kevin Diks dalam Bertahan?

Kevin Diks tetap menjalankan tugas utamanya sebagai bek tengah Borussia Monchengladbach meskipun berhasil mencetak gol.

Berdasarkan FotMob, dia mencatatkan empat aksi bertahan, termasuk satu tekel, dua sapuan, dan satu intersepsi.

Kontribusi lainnya terlihat melalui delapan kali pemulihan penguasaan bola sepanjang pertandingan.

Angka tersebut menunjukkan keterlibatannya dalam membantu Borussia Monchengladbach merebut kembali bola setelah kehilangan penguasaan.

Dalam duel darat, Kevin Diks memenangkan tiga dari lima kesempatan dengan persentase keberhasilan mencapai 60 persen.

Sementara itu, dia memenangkan dua dari empat duel udara atau setara dengan tingkat keberhasilan 50 persen.

Kevin Diks juga mencatatkan dua halauan menggunakan kepala ketika menghadapi tekanan pemain Werder Bremen. Menariknya, dia tidak sekali pun berhasil dilewati lawan melalui dribel sepanjang pertandingan.

Dari aspek kedisiplinan, Kevin Diks melakukan satu pelanggaran dan dua kali menjadi korban pelanggaran pemain lawan.

Statistik tersebut melengkapi gambaran penampilannya sebagai pemain belakang yang cukup aktif dalam perebutan bola.

Meski demikian, Borussia Monchengladbach tetap kebobolan tiga gol, termasuk dua gol pada menit-menit akhir.

Situasi tersebut memperlihatkan persoalan pertahanan kolektif yang belum terselesaikan meskipun Kevin Diks menghasilkan sejumlah catatan individu positif.

Mengapa Gol Kevin Diks Belum Mampu Menyelamatkan Gladbach?

Gol Kevin Diks belum mampu menghadirkan kemenangan karena Borussia Monchengladbach gagal mempertahankan keunggulan dua gol menjelang pertandingan berakhir.

Werder Bremen menunjukkan daya juang tinggi dengan mencetak gol pada menit ke-85 dan 90+2 untuk memaksakan hasil imbang 3-3.

Hasil tersebut membuat Borussia Monchengladbach masih tertahan di posisi juru kunci klasemen sementara Bundesliga.

Kegagalan mengamankan kemenangan terasa semakin mengecewakan karena mereka sempat memimpin 3-1 hingga memasuki 10 menit terakhir waktu normal.

Bagi Kevin Diks, pertandingan ini tetap menghadirkan catatan individu yang patut diperhatikan publik sepak bola Indonesia.

Gol penalti, akurasi umpan 91 persen, dan rating 7,5 menjadi gambaran kontribusinya dalam pertandingan yang berlangsung ketat.

Namun, tantangan berikutnya bukan sekadar mempertahankan performa individu, melainkan membantu Borussia Monchengladbach memperbaiki konsentrasi pertahanan.