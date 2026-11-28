JawaPos.com — Prediksi skor Real Betis vs Rayo Vallecano mengarah pada kemenangan tuan rumah 2-0 dalam pertandingan pekan ke-14 La Liga Spanyol 2026/2027, Sabtu (28/11/2026) pukul 20.00 WIB.

Bermain di hadapan pendukung sendiri, pasukan Manuel Pellegrini berpeluang mengamankan tiga poin untuk memperkuat posisi empat besar klasemen, sementara Rayo Vallecano berusaha menjauh dari zona degradasi.

Real Betis memasuki pertandingan dengan modal kemenangan 2-0 atas Slovan Bratislava pada ajang Liga Champions, Selasa lalu.

Hasil tersebut menempatkan klub asal Sevilla itu di peringkat keenam klasemen fase liga dengan koleksi 12 poin dari lima pertandingan.

Performa Real Betis di kompetisi domestik juga cukup menjanjikan meskipun mereka gagal meraih kemenangan pada pertandingan terakhir.

Dari 13 pertandingan La Liga, tim berjuluk El Glorioso tersebut mengumpulkan 27 poin melalui delapan kemenangan, tiga hasil imbang, dan dua kekalahan.

Sebaliknya, Rayo Vallecano datang dengan kondisi kurang ideal setelah menelan dua kekalahan beruntun dari Real Sociedad dan Valencia. Situasi semakin sulit karena tim asuhan Benat San Jose hanya mampu mengumpulkan dua poin dari enam pertandingan tandang musim ini.

Mengapa Real Betis Lebih Diunggulkan Mengalahkan Rayo Vallecano?

Real Betis memiliki keunggulan performa, kualitas pemain, dan faktor kandang menjelang pertemuan melawan Rayo Vallecano.

Pasukan Manuel Pellegrini saat ini menempati posisi keempat klasemen La Liga, unggul lima poin atas Real Sociedad yang berada di peringkat kelima.

Jarak dengan Atletico Madrid di posisi ketiga juga hanya empat poin sehingga peluang memperbaiki peringkat masih terbuka. Karena itu, kemenangan atas Rayo Vallecano menjadi target penting untuk menjaga persaingan di papan atas.

Namun, Real Betis sebenarnya belum sepenuhnya konsisten dalam beberapa pertandingan terakhir kompetisi domestik.

Mereka hanya bermain imbang 1-1 menghadapi Sevilla pada derbi kota akhir pekan lalu, setelah sebelumnya mengalahkan Elche 2-0 pada 8 November.

Kekalahan terakhir Real Betis di La Liga terjadi ketika Barcelona mempermalukan mereka 5-2 pada 17 Oktober.

Sejak pertandingan tersebut, Pellegrini berusaha memperbaiki keseimbangan permainan agar timnya tidak mudah kehilangan kendali ketika menghadapi lawan agresif.

Kemenangan atas Slovan Bratislava memberikan tambahan kepercayaan diri menjelang pertandingan akhir pekan ini.

Meski waktu pemulihan relatif singkat, keberhasilan mencetak dua gol tanpa kebobolan menunjukkan peningkatan efektivitas permainan Real Betis.

Bisakah Rayo Vallecano Mengakhiri Rekor Buruk Pertandingan Tandang?

Rayo Vallecano menghadapi tantangan berat karena menjadi salah satu tim dengan catatan tandang terburuk di La Liga musim ini.

Dari enam pertandingan di markas lawan, mereka hanya mengumpulkan dua poin dan belum mampu menemukan konsistensi permainan.

Tim asuhan Benat San Jose kini menempati peringkat ke-16 dengan 12 poin dari 12 pertandingan. Mereka mencatat tiga kemenangan, tiga hasil imbang, dan enam kekalahan, serta memiliki jumlah poin sama dengan Getafe di posisi ke-18.

Kondisi tersebut membuat setiap pertandingan semakin penting dalam upaya menjauh dari ancaman degradasi.

Kekalahan beruntun menghadapi Real Sociedad dan Valencia memperlihatkan persoalan yang harus segera diselesaikan, terutama ketika bermain di luar kandang.

Meski demikian, Rayo Vallecano memiliki catatan pertemuan yang cukup menarik ketika menghadapi Real Betis.

Empat pertandingan terakhir kedua tim selalu berakhir imbang, sementara kekalahan terakhir Rayo dari klub Sevilla tersebut terjadi pada September 2023.

Pertemuan pada musim 2025/2026 berakhir dengan skor 1-1, sama seperti pertandingan di stadion yang sama pada Desember 2024.

Secara keseluruhan, Real Betis tetap unggul dengan 21 kemenangan berbanding 13 milik Rayo Vallecano, sedangkan 16 dari 50 pertemuan berakhir imbang.

Bagaimana Kondisi Pemain dan Prediksi Susunan Pemain Kedua Tim?

Real Betis mendapatkan tambahan kekuatan setelah Cucho Hernandez kembali bermain dan langsung mencetak dua gol menghadapi Slovan Bratislava.

Penyerang berusia 27 tahun tersebut berpeluang menjalani penampilan pertamanya di La Liga sejak pertengahan Oktober.

Kehadiran Hernandez memberikan lebih banyak pilihan bagi Pellegrini untuk meningkatkan ketajaman lini depan.

Antony dan Isco diperkirakan tetap menjadi andalan dalam membangun serangan, sedangkan Pablo Fornals berpeluang berduet dengan Marc Roca di lini tengah.

Namun, Real Betis masih kehilangan Facundo Bernal akibat hukuman skorsing, sementara Dani Ceballos, Giovani Lo Celso, Iker Losada, dan Jose Morante mengalami cedera.

Absennya sejumlah pemain tersebut menuntut Pellegrini mengatur rotasi secara cermat di tengah jadwal pertandingan yang padat.

Rayo Vallecano juga menghadapi masalah kebugaran karena Augusto Batalla, Luiz Felipe, dan Oscar Valentin belum dapat dimainkan.

Meski begitu, Sergio Camello tetap menjadi ancaman utama setelah mengoleksi tujuh gol dari 13 penampilan musim ini.

Randy Nteka berpeluang kembali mendapatkan kesempatan sebagai penyerang meskipun belum mencetak gol sepanjang musim.

Kombinasi Camello dan Nteka diharapkan mampu memberikan tekanan kepada pertahanan Real Betis melalui serangan cepat.

Prediksi susunan pemain Real Betis (4-2-3-1): Valles; Bellerin, Bartra, Natan, Garcia; Fornals, Roca; Antony, Isco, Ezzalzouli; Hernandez.

Prediksi susunan pemain Rayo Vallecano (4-4-2): Audero; Ratiu, Lejeune, Sadick, Tsiaishvili; Palazon, Ciss, Lopez, De Frutos; Nteka, Camello.

Prediksi Skor Real Betis vs Rayo Vallecano, Siapa yang Akan Menang?

Real Betis diprediksi mengalahkan Rayo Vallecano dengan skor 2-0 berkat keunggulan kualitas serangan dan performa kandang.

Kehadiran kembali Cucho Hernandez menjadi faktor penting, terutama setelah penyerang tersebut langsung menunjukkan ketajamannya di Liga Champions.

Rayo Vallecano berpotensi memberikan perlawanan melalui Sergio Camello yang telah mencetak tujuh gol musim ini.

Namun, buruknya catatan tandang serta absennya beberapa pemain membuat peluang mereka mencuri kemenangan relatif kecil.

Real Betis juga memiliki motivasi besar untuk kembali menang setelah ditahan Sevilla pada pertandingan sebelumnya.

Tambahan tiga poin akan membantu mereka mempertahankan posisi empat besar sebelum menghadapi Atletico Madrid dalam pertandingan liga berikutnya.

Meski empat pertemuan terakhir selalu berakhir imbang, situasi kedua tim musim ini menunjukkan perbedaan performa cukup mencolok. Apabila Real Betis mampu memaksimalkan peluang sekaligus menjaga disiplin pertahanan, kemenangan tanpa kebobolan menjadi skenario paling memungkinkan.