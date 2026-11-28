JawaPos.com — Prediksi skor Ipswich Town vs Aston Villa mengarah pada kemenangan tipis tim tamu 2-1 dalam pertandingan pekan ke-12 Premier League 2026/2027 di Stadion Portman Road, Minggu (29/11/2026) pukul 00.30 WIB.

Aston Villa berpeluang mengakhiri enam pertandingan tanpa kemenangan dengan memanfaatkan pertahanan Ipswich Town yang sudah kebobolan 22 gol dari 11 laga.

Pertandingan ini mempertemukan dua tim yang sama-sama membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi di klasemen Premier League.

Ipswich Town berada di peringkat ke-16 dengan keunggulan dua poin atas zona degradasi, sedangkan Aston Villa menempati posisi ke-12.

Ipswich Town Terancam Mendekati Zona Degradasi

Ipswich Town menghadapi tekanan setelah gagal meraih kemenangan dalam lima pertandingan terakhir Premier League.

Pasukan Gary O'Neil hanya mengumpulkan dua hasil imbang dan menelan tiga kekalahan sepanjang periode tersebut.

Situasi semakin mengkhawatirkan setelah Ipswich Town kalah 1-2 dari Bournemouth dan 0-2 menghadapi Tottenham Hotspur.

Dua kekalahan tersebut memperlihatkan kesulitan mereka menjaga konsistensi permainan, terutama ketika menghadapi lawan dengan kualitas serangan lebih baik.

Gary O'Neil mengakui penampilan anak asuhnya belum mencapai standar yang diharapkan ketika menghadapi Tottenham Hotspur.

Evaluasi tersebut menjadi perhatian penting menjelang kedatangan Aston Villa yang juga sedang berusaha keluar dari periode sulit.

Persoalan terbesar Ipswich Town terletak pada organisasi pertahanan yang belum menunjukkan perkembangan signifikan.

Mereka telah kebobolan 22 gol dalam 11 pertandingan, menjadikannya salah satu dari tiga tim dengan pertahanan terburuk di Premier League.

Catatan lainnya bahkan lebih mengkhawatirkan karena Ipswich Town gagal mencatatkan clean sheet dalam 30 pertandingan terakhir di kasta tertinggi.

Kondisi tersebut membuka peluang Aston Villa untuk kembali menemukan ketajaman lini serang yang belakangan mengalami penurunan produktivitas.

Meski demikian, Portman Road tetap memberikan keuntungan tersendiri bagi Ipswich Town sepanjang musim ini.

Sebanyak tujuh dari total 11 poin mereka diperoleh melalui pertandingan kandang, dengan rincian dua kemenangan, satu imbang, dan dua kekalahan.

Aston Villa Mengincar Kebangkitan setelah Enam Laga Tanpa Kemenangan

Aston Villa datang ke markas Ipswich Town dengan membawa catatan enam pertandingan tanpa kemenangan di seluruh kompetisi.

Tim asuhan Unai Emery membukukan tiga hasil imbang dan tiga kekalahan sejak terakhir mengalahkan Manchester City 2-1 pada 24 Oktober.

Kekalahan terbaru terjadi ketika Aston Villa menyerah 0-1 kepada Galatasaray dalam pertandingan Liga Champions, Selasa lalu.

Hasil tersebut semakin memperpanjang periode sulit The Villans yang sebelumnya bermain imbang tanpa gol menghadapi Sunderland di Premier League.

Masalah penyelesaian akhir menjadi pekerjaan rumah terbesar bagi Unai Emery menjelang pertandingan melawan Ipswich Town.

Aston Villa gagal mencetak gol dalam empat dari enam pertandingan terakhir, termasuk ketika tidak menghasilkan satu pun tembakan tepat sasaran menghadapi Galatasaray.

Kondisi tersebut cukup mengejutkan mengingat Aston Villa memiliki sejumlah pemain berpengalaman di lini tengah dan serangan.

John McGinn, Leon Goretzka, dan Nicolas Jackson diharapkan mampu meningkatkan kreativitas sekaligus efektivitas serangan tim tamu.

Nicolas Jackson menjadi salah satu tumpuan utama Aston Villa setelah mencetak enam gol dalam 10 pertandingan Premier League musim ini.

Produktivitas penyerang tersebut berpotensi menjadi pembeda ketika menghadapi pertahanan Ipswich Town yang rata-rata kebobolan dua gol setiap pertandingan.

Pertandingan ini juga menghadirkan momentum bersejarah bagi Aston Villa yang akan menjalani laga ke-5.000 dalam empat kasta teratas sepak bola Inggris.

Sebelum pertandingan tersebut, mereka mencatatkan 2.050 kemenangan, 1.199 hasil imbang, dan 1.750 kekalahan.

Rekor Pertemuan dan Kondisi Pemain Menguntungkan Aston Villa

Aston Villa mempunyai modal positif dari catatan pertemuan menghadapi Ipswich Town dalam beberapa musim terakhir. Kedua tim bermain imbang 2-2 di Portman Road dan 1-1 di Villa Park pada Premier League musim 2024/2025.

Ipswich Town bahkan belum pernah mengalahkan Aston Villa dalam pertandingan kasta tertinggi sejak Februari 1993. Rekor tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Gary O'Neil untuk mengakhiri dominasi tim tamu.

Unai Emery juga memiliki catatan mengesankan ketika menghadapi klub promosi sepanjang menangani Aston Villa.

Dari 22 pertandingan liga melawan tim promosi, Aston Villa tidak pernah kalah dengan koleksi 15 kemenangan dan tujuh hasil imbang.

Dari sisi kondisi pemain, Ipswich Town mendapatkan kabar positif setelah Leif Davis pulih dari cedera pergelangan kaki.

Bek kiri tersebut dipastikan kembali menjadi starter untuk memperkuat pertahanan sekaligus membantu serangan melalui sisi lapangan.

Gary O'Neil juga berpeluang melakukan perubahan komposisi pemain dengan mempertimbangkan Emersonn sebagai ujung tombak.

Jack Clarke, Abdul Fatawu, dan Jacob Greaves turut menjadi pilihan untuk meningkatkan kualitas permainan tuan rumah.

Sementara itu, Aston Villa masih kehilangan Amadou Onana akibat cedera lutut dan Matteo Ruggeri karena masalah hamstring.

Namun, Matty Cash sudah tersedia setelah menyelesaikan protokol gegar otak dan berpeluang langsung menempati posisi bek kanan.

Prediksi Susunan Pemain dan Skor Ipswich Town vs Aston Villa

Ipswich Town diperkirakan menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan Christian Walton sebagai penjaga gawang utama. Dara O'Shea, Issa Diop, Jacob Greaves, dan Leif Davis akan mengisi lini pertahanan untuk meredam serangan Aston Villa.

Di lini tengah, Sasa Lukic dan Exequiel Palacios berpeluang menjadi pengatur keseimbangan permainan tuan rumah.

Jack Clarke, Julio Enciso, dan Daizen Maeda diproyeksikan mendukung Emersonn yang bertugas sebagai penyerang tengah.

Aston Villa diprediksi menurunkan Zion Suzuki dengan dukungan Matty Cash, Victor Lindelof, Pau Torres, dan Ian Maatsen.

Boubacar Kamara serta Leon Goretzka akan menjaga keseimbangan lini tengah, sementara Alysson, John McGinn, dan Johan Manzambi mendukung Nicolas Jackson.

Melihat kondisi kedua tim, Aston Villa memiliki peluang lebih besar untuk mengamankan tiga poin meskipun sedang mengalami penurunan performa.

Kelemahan pertahanan Ipswich Town dan produktivitas Nicolas Jackson menjadi faktor penting yang dapat menentukan hasil pertandingan.

Ipswich Town tetap berpotensi memberikan perlawanan sengit berkat dukungan publik Portman Road dan kebutuhan mendesak meraih poin.

Namun, pengalaman Unai Emery serta rekor positif menghadapi tim promosi membuat Aston Villa lebih diunggulkan untuk mengakhiri pertandingan dengan kemenangan.