JawaPos.com — Manchester United menghadapi ujian berat saat menjamu Brentford pada lanjutan Premier League 2026/2027 di Stadion Old Trafford, Sabtu (28/11/2026) pukul 22.00 WIB.

Pertandingan ini menjadi debut kandang Mauricio Pochettino sebagai pelatih Setan Merah di Premier League, dengan tuan rumah membutuhkan kemenangan untuk keluar dari zona degradasi setelah sembilan pertandingan liga tanpa kemenangan.

Manchester United kini terpuruk di peringkat ke-19 klasemen sementara dengan hanya satu kemenangan dari 11 pertandingan.

Sebaliknya, Brentford tampil lebih meyakinkan dengan menempati posisi keenam, unggul sembilan poin dan 13 tingkat atas tim tuan rumah.

Perbedaan performa kedua tim membuat pertandingan ini menarik untuk disaksikan, terutama ketika Manchester United sedang menghadapi tekanan besar.

Meski demikian, catatan kandang menghadapi Brentford memberikan sedikit harapan bagi pasukan Pochettino untuk mengakhiri periode buruk mereka.

Mengapa Manchester United Terpuruk di Zona Degradasi?

Manchester United sedang mengalami salah satu periode paling sulit dalam sejarah modern klub setelah gagal memenangkan sembilan pertandingan Premier League secara beruntun.

Rangkaian lima hasil imbang dan empat kekalahan tersebut menjadi catatan tanpa kemenangan terpanjang mereka di kompetisi liga sejak musim 1988/1989.

Kekalahan telak 0-4 dari Liverpool di Anfield pada pertandingan liga sebelumnya semakin memperburuk situasi Manchester United.

Hasil tersebut sekaligus menjadi debut Premier League yang mengecewakan bagi Pochettino setelah dipercaya menangani klub.

Masalah terbesar Manchester United terletak pada rapuhnya organisasi pertahanan yang sudah kebobolan 23 gol dalam 11 pertandingan liga.

Mereka juga telah kemasukan 36 gol dari 17 pertandingan di seluruh kompetisi, memperlihatkan persoalan serius dalam menjaga keseimbangan permainan.

Kondisi tersebut kembali terlihat ketika Manchester United bermain imbang 2-2 menghadapi Sporting Lisbon pada pertandingan Liga Champions, Rabu (25/11/2026).

Dua gol Bruno Fernandes sempat membalikkan keadaan sebelum kesalahan kiper Senne Lammens membantu Luis Suarez menyamakan kedudukan.

Pertandingan tersebut juga diwarnai tiga penalti, dua gol Manchester United yang dianulir, serta kartu merah Youri Tielemans.

Meski gagal menang, Pochettino mengaku sangat bangga terhadap respons pemainnya dalam menghadapi pertandingan penuh tekanan.

Manchester United kini sudah melewati 13 pertandingan tanpa mencatatkan clean sheet sejak kemenangan 4-0 atas Sabah pada 10 September.

Situasi ini menjadi perhatian utama Pochettino sebelum menghadapi Brentford yang memiliki kemampuan memanfaatkan kesalahan pertahanan lawan.

Bisakah Brentford Mengakhiri Kutukan Old Trafford?

Brentford datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menghancurkan Everton 4-0 pada pertandingan Premier League sebelumnya.

Kemenangan tersebut mengangkat tim asuhan Keith Andrews ke peringkat keenam dengan koleksi 17 poin dari 11 pertandingan.

Keane Lewis-Potter menjadi salah satu pemain paling menonjol setelah mencetak dua gol melalui tembakan yang mengalami perubahan arah.

Vitaly Janelt dan Fabio Carvalho turut menyumbangkan gol untuk memastikan kemenangan terbesar Brentford di kandang musim ini.

Namun, performa tandang Brentford masih menjadi persoalan yang belum berhasil diselesaikan Keith Andrews. Dari 17 poin yang dikumpulkan musim ini, hanya empat poin diperoleh ketika bermain di markas lawan.

Brentford bahkan belum memenangkan 10 pertandingan tandang terakhir mereka di Premier League dengan tujuh hasil imbang dan tiga kekalahan.

Catatan tersebut menjadi rangkaian tanpa kemenangan tandang terpanjang klub sejak menjalani 15 pertandingan serupa di Championship pada 2018.

Tantangan semakin berat karena Brentford selalu kalah dalam delapan kunjungan terakhir ke Old Trafford. Mereka juga belum pernah memenangkan pertandingan tandang Premier League menghadapi Manchester United.

Meski demikian, Brentford mempunyai peluang memanfaatkan lemahnya pertahanan tuan rumah yang sedang kehilangan kepercayaan diri.

Kecepatan Kevin Schade dan kemampuan Mathias Jensen menciptakan peluang bisa menjadi ancaman serius bagi Manchester United.

Bagaimana Kondisi Pemain Kedua Tim?

Manchester United dipastikan menghadapi Brentford tanpa Carlos Baleba, Benjamin Sesko, dan Manuel Ugarte akibat cedera.

Kondisi Bruno Fernandes juga meragukan setelah gelandang asal Portugal tersebut absen dalam latihan Jumat karena sakit.

Marcus Rashford, Luke Shaw, dan Karl Darlow turut masuk daftar pemain yang belum dipastikan tersedia.

Absennya sejumlah pemain penting membuat Pochettino harus mempertimbangkan perubahan komposisi tim untuk menjaga keseimbangan permainan.

Kabar positif datang dari Leny Yoro setelah kartu merahnya saat menghadapi Liverpool dibatalkan. Bek muda tersebut berpeluang kembali menjadi starter bersama Harry Maguire atau Matthijs de Ligt di jantung pertahanan.

Matheus Cunha juga tersedia setelah menyelesaikan hukuman larangan bermain di kompetisi Eropa. Kehadirannya bisa memberikan variasi serangan bersama Bryan Mbeumo yang berpeluang menghadapi mantan klubnya.

Sementara itu, Brentford kehilangan Igor Thiago yang menjalani pertandingan kedua dari hukuman larangan bermain selama tiga laga.

Aaron Hickey, Nathan Collins, Rico Henry, Antoni Milambo, Josh Dasilva, dan Kaye Furo juga belum tersedia karena masalah kebugaran maupun cedera.

Keith Andrews berpeluang mengandalkan Callum Wilson sebagai penyerang utama dengan dukungan Schade dan Jaidon Anthony.

Mathias Jensen juga layak diperhitungkan karena sudah mencetak empat gol sepanjang kariernya ketika menghadapi Manchester United.

Prediksi Skor Manchester United vs Brentford

Pertandingan Manchester United vs Brentford diperkirakan berlangsung terbuka karena kedua tim mempunyai persoalan pertahanan yang bisa dimanfaatkan lawan.

Manchester United membutuhkan kemenangan untuk keluar dari zona degradasi, sedangkan Brentford ingin mempertahankan persaingan di enam besar.

Catatan pertemuan memperlihatkan kedua tim selalu mencetak gol dalam enam duel terakhir. Selain itu, 12 dari 14 pertandingan kandang terakhir Manchester United menghasilkan sedikitnya tiga gol.

Keuntungan bermain di Old Trafford berpotensi membantu Pochettino meningkatkan agresivitas serangan Manchester United sejak menit awal.

Namun, buruknya koordinasi pertahanan Setan Merah membuat Brentford tetap memiliki peluang besar untuk mencetak gol.

Dengan mempertimbangkan kondisi kedua tim, hasil imbang menjadi kemungkinan yang cukup realistis dalam pertandingan ini.

Manchester United diprediksi mampu memberikan perlawanan lebih baik, tetapi Brentford memiliki kualitas serangan untuk menggagalkan kemenangan perdana Pochettino di kandang.

Prediksi susunan pemain Manchester United (4-2-3-1): Senne Lammens; Diogo Dalot, Leny Yoro, Harry Maguire, Lisandro Martinez; Kobbie Mainoo, Youri Tielemans; Bryan Mbeumo, Bruno Fernandes, Matheus Cunha; Joshua Zirkzee.

Prediksi susunan pemain Brentford (4-2-3-1): Caoimhin Kelleher; Michael Kayode, Sepp van den Berg, Kristoffer Ajer, Keane Lewis-Potter; Yehor Yarmoliuk, Vitaly Janelt; Jaidon Anthony, Mathias Jensen, Kevin Schade; Callum Wilson.