JawaPos.com — Prediksi skor Leeds United vs Coventry City mengarah pada kemenangan tuan rumah 3-1 dalam pertandingan pekan ke-12 Premier League 2026/2027 di Stadion Elland Road, Sabtu (28/11/2026) pukul 22.00 WIB.

Leeds United memiliki modal dua kemenangan beruntun, pertahanan solid, dan rekor kandang impresif untuk menghadapi Coventry City yang mulai menemukan ketajamannya.

Pertandingan ini mempertemukan dua tim yang sama-sama meraih kemenangan penting pada pekan sebelumnya.

Leeds United menghancurkan Chelsea 4-1 di Stamford Bridge, sedangkan Coventry City menaklukkan Crystal Palace dengan skor 3-2.

Leeds United Sedang Panas, Dua Kemenangan Beruntun Jadi Modal Penting

Leeds United menunjukkan kebangkitan luar biasa setelah sebelumnya melewati lima pertandingan Premier League tanpa kemenangan.

Pasukan Daniel Farke berhasil mengalahkan Tottenham Hotspur dan Chelsea untuk kembali meramaikan persaingan papan atas klasemen.

Kemenangan 4-1 atas Chelsea menjadi salah satu pencapaian paling mengesankan Leeds United musim ini.

Hasil tersebut sekaligus mengakhiri penantian panjang kemenangan di Stamford Bridge yang berlangsung sejak 1999.

Tambahan enam poin dari dua pertandingan terakhir membawa Leeds United naik ke peringkat ketujuh klasemen sementara Premier League.

Posisi tersebut membuka peluang bagi The Whites untuk mulai membidik persaingan menuju kompetisi Eropa.

Kekuatan Leeds United tidak hanya terlihat dari produktivitas lini serang, tetapi juga organisasi pertahanannya.

Mereka baru kebobolan sembilan gol dalam 11 pertandingan, hanya kalah solid dibandingkan Arsenal yang kemasukan tujuh gol.

Elland Road juga menjadi benteng tangguh bagi anak asuh Daniel Farke sepanjang musim ini.

Leeds United belum terkalahkan dalam 10 pertandingan kandang terakhir di semua kompetisi dengan catatan enam kemenangan dan empat hasil imbang.

Rekor pertemuan menghadapi Coventry City semakin memperkuat optimisme tuan rumah menjelang pertandingan.

Leeds United hanya sekali kalah dalam 23 pertandingan liga kandang terakhir melawan Coventry City, dengan 16 kemenangan dan enam hasil imbang.

Coventry City Mulai Bangkit, tetapi Rekor Tandang Masih Mengkhawatirkan

Coventry City datang ke Elland Road dengan kepercayaan diri meningkat setelah mengalahkan Crystal Palace 3-2.

Kemenangan tersebut memperlihatkan perkembangan signifikan tim asuhan Frank Lampard setelah menjalani awal musim yang sulit.

The Sky Blues sempat menelan empat kekalahan beruntun pada awal kembalinya mereka ke Premier League. Bahkan, Coventry City tidak mampu mencetak gol dan kebobolan 10 kali dalam empat pertandingan tersebut.

Namun, situasinya mulai berubah ketika Coventry City berhasil memenangkan empat dari tujuh pertandingan berikutnya.

Performa menyerang mereka juga meningkat dengan torehan 12 gol sejak awal Oktober, menyamai produktivitas Bournemouth pada periode tersebut.

Meski demikian, masalah konsistensi masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Frank Lampard. Coventry City menempati peringkat ke-14 klasemen sementara dengan keunggulan hanya tiga poin atas zona degradasi.

Catatan pertandingan tandang menjadi salah satu kelemahan terbesar Coventry City musim ini. Mereka baru mengumpulkan tiga poin dari lima laga tandang melalui satu kemenangan dan empat kekalahan.

Lini pertahanan Coventry City juga belum menunjukkan perkembangan sebaik sektor penyerangan. The Sky Blues termasuk empat tim yang telah kebobolan sedikitnya 20 gol dan gagal mencatatkan clean sheet dalam lima pertandingan terakhir.

Kondisi tersebut berpotensi menjadi masalah ketika menghadapi Leeds United yang sedang produktif. Apalagi, The Whites selalu mencetak gol dalam sembilan pertemuan terakhir menghadapi Coventry City.

Noah Okafor dan Calvert-Lewin Jadi Ancaman, Coventry City Kehilangan Awoniyi

Leeds United diperkirakan kembali mengandalkan Noah Okafor dan Dominic Calvert-Lewin sebagai duet penyerang utama.

Keduanya sedang menunjukkan ketajaman yang berpotensi menyulitkan pertahanan Coventry City sepanjang pertandingan.

Okafor telah mencetak tiga gol dalam dua penampilan terakhir, termasuk dua gol ketika Leeds United menghancurkan Chelsea. Sementara itu, Calvert-Lewin mencatatkan tujuh gol dalam delapan pertandingan terakhirnya di Elland Road.

Daniel Farke juga memiliki keuntungan karena sebagian besar pemain utamanya tersedia untuk pertandingan ini. Hanya Mateo Joseph yang dipastikan absen akibat cedera lutut, sedangkan Joe Rodon sudah kembali siap dimainkan.

Di sektor pertahanan, James Justin, Nico Elvedi, dan Tarik Muharemovic berpeluang kembali dipercaya sebagai tiga bek tengah.

Jayden Bogle serta Gabriel Gudmundsson diperkirakan mengisi posisi bek sayap untuk mendukung serangan sekaligus menjaga keseimbangan.

Sebaliknya, Coventry City menghadapi persoalan serius karena sejumlah pemain penting masih mengalami cedera.

Taiwo Awoniyi dipastikan absen akibat cedera pergelangan kaki meskipun sebelumnya berhasil mencetak gol pembuka melawan Crystal Palace.

Haji Wright, Josh Eccles, Aurele Amenda, dan Luke Woolfenden juga belum tersedia untuk pertandingan tersebut.

Kondisi Caleb Yirenkyi serta Ephron Mason-Clark masih harus diperiksa menjelang pertandingan untuk menentukan kemungkinan keterlibatan mereka.

Frank Lampard kemungkinan mengandalkan Jack Rudoni sebagai penggerak utama serangan dari lini kedua.

Gelandang berusia 25 tahun tersebut telah mencetak tiga gol dan menyumbangkan dua assist, menjadikannya salah satu pemain paling berpengaruh bagi Coventry City.

Prediksi Skor Leeds United vs Coventry City: Tuan Rumah Unggul

Pertandingan Leeds United melawan Coventry City diperkirakan berlangsung terbuka karena kedua tim sedang menunjukkan peningkatan produktivitas.

Lima dari enam pertandingan liga terakhir Coventry City menghasilkan sedikitnya empat gol, memperlihatkan kecenderungan pertandingan dengan skor tinggi.

Peluang kedua tim mencetak gol juga cukup besar apabila melihat sejarah pertemuan mereka.

Sembilan dari 13 pertandingan terakhir antara Leeds United dan Coventry City berakhir dengan kedua kesebelasan sama-sama mencetak gol.

Namun, Leeds United memiliki keunggulan dalam keseimbangan permainan, ketajaman penyerang, serta konsistensi pertahanan.

Dukungan publik Elland Road juga berpotensi memberikan tekanan tambahan kepada Coventry City yang masih kesulitan ketika bermain tandang.

Dengan mempertimbangkan seluruh faktor tersebut, Leeds United lebih diunggulkan untuk mengamankan kemenangan ketiga secara beruntun di Premier League.

Coventry City tetap berpeluang mencetak gol, tetapi tuan rumah diprediksi mampu mengendalikan pertandingan dan menutup laga dengan kemenangan.

Prediksi Susunan Pemain

Leeds United (3-5-2): Trafford; Justin, Elvedi, Muharemovic; Bogle, Takana, Ampadu, Longstaff, Gudmundsson; Okafor, Calvert-Lewin.

Coventry City (4-2-3-1): Rushworth; Van Ewijk, Thomas, Pinnock, Mfuni; Torp, Grimes; Sakamoto, Rudoni, Gboho; Cherif.