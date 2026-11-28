JawaPos.com - Kapten Manchester United (MU) Bruno Fernandes terancam absen membela timnya saat menjamu Brentford pada pekan ke-12 Liga Inggris di Stadion Old Trafford, Manchester, Sabtu pukul 22.00, dikutip dari ANTARA.

Dikutip dari laman resmi Manchester United, Sabtu, gelandang asal Portugal tersebut melewatkan sesi latihan tim karena sakit akibat infeksi virus.

Pelatih Manchester United Mauricio Pochettino belum dapat memastikan apakah Fernandes bisa diturunkan dalam laga kandang pertamanya sejak menukangi Setan Merah.

"Ya, kami tidak tahu. Dia terkena virus dari Portugal. Dia menyelesaikan pertandingan dengan sedikit masalah dan hari ini dia tidak bisa mengikuti sesi latihan," ujar Pochettino dalam konferensi pers prapertandingan.

Fernandes sebelumnya mencetak dua gol saat Manchester United bermain imbang 2-2 melawan Sporting CP pada fase liga Liga Champions, Kamis (26/11) dini hari.

Pochettino mengatakan pihak klub akan terus memantau kondisi sang kapten hingga menjelang pertandingan dan tidak ingin mengambil risiko dengan memaksakannya bermain.

"Kita lihat saja nanti. Kami akan melihat kondisinya sepanjang hari ini dan besok, bagaimana keadaannya saat bangun tidur. Kami tidak akan mengambil risiko apa pun karena saat situasi seperti ini terjadi, Anda merasa tidak mampu melakukannya," kata pelatih asal Argentina tersebut.

"Kami akan memberikan perhatian penuh, tetapi hingga saat ini kami belum memutuskan apa pun," tambahnya.

Selain Fernandes, Manchester United diperkirakan masih belum dapat diperkuat Carlos Baleba, Manuel Ugarte, Marcus Rashford, dan Benjamin Sesko, meskipun Rashford menunjukkan perkembangan positif dalam proses pemulihannya.

Sementara itu, bek tengah Leny Yoro dapat kembali bermain setelah banding atas kartu merah yang diterimanya saat menghadapi Liverpool pekan lalu dikabulkan.