JawaPos.com - Chelsea menelan kekalahan ketiga secara beruntun pada Liga Inggris setelah takluk 2-3 dari Nottingham Forest dalam pertandingan pekan ke-12 di Stadion City Ground, Nottingham, dikutip dari ANTARA.

Berdasarkan catatan Premier League, Nottingham Forest mengamankan kemenangan berkat satu gol Igor Jesus dan dua gol Morgan Gibbs-White, sedangkan Chelsea membalas melalui dua gol Emmanuel Emegha pada pertandingan yang berlangsung Jumat (27/11) malam waktu setempat.

Chelsea sebelumnya juga menelan kekalahan dari Sunderland dan Leeds United dalam dua pertandingan terakhir Liga Inggris.

Kemenangan tersebut membawa Nottingham Forest naik ke peringkat ke-14 klasemen sementara Liga Inggris dengan 12 poin dari 12 pertandingan.

Sementara itu, Chelsea tertahan di peringkat kedelapan klasemen sementara.

Nottingham Forest membuka keunggulan ketika pertandingan baru berjalan lima menit setelah Igor Jesus mengonversi umpan Daniel Munoz menjadi gol.

Tim asuhan Oliver Glasner menggandakan keunggulan pada menit ke-51 melalui tendangan penalti Morgan Gibbs-White yang gagal dihentikan penjaga gawang Chelsea Emiliano Martinez.

Chelsea memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 pada menit ke-54 melalui gol Emmanuel Emegha yang memanfaatkan bola pantul.

Chelsea hampir menyamakan kedudukan melalui Morgan Rogers, tetapi tendangannya masih melenceng dari gawang Nottingham Forest.

Sempat mendapat tekanan, Nottingham Forest kembali memperbesar keunggulan menjadi 3-1 setelah Gibbs-White mencetak gol keduanya pada menit ke-72.

Chelsea kembali memperkecil ketertinggalan pada menit ke-89 melalui sundulan Emegha setelah menerima umpan silang Pedro Neto.