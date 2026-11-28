JawaPos.com — Prediksi skor Columbus Crew vs Inter Miami mengarah pada pertandingan sengit dalam laga kedua putaran pertama playoff Major League Soccer (MLS) 2026 di ScottsMiracle-Gro Field, Columbus, Amerika Serikat.

Columbus Crew berpeluang menyingkirkan juara bertahan setelah mengantongi kemenangan telak 3-0 pada pertemuan pertama, sementara Lionel Messi menghadapi ancaman eliminasi lebih cepat.

Pertandingan ini menjadi ujian besar bagi Inter Miami yang harus bangkit dari kekalahan menyakitkan pada akhir pekan lalu.

Sebaliknya, Columbus Crew hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk memastikan tiket ke babak berikutnya melalui format playoff best-of-three.

Keunggulan tersebut membuat Columbus Crew berada dalam posisi menguntungkan menjelang pertandingan kandang.

Namun, pengalaman Lionel Messi dan kualitas individu pemain Inter Miami tetap menjadi ancaman serius bagi tuan rumah.

Columbus Crew Sedang Menggila, Inter Miami Terancam Jadi Korban Berikutnya

Columbus Crew memasuki pertandingan dengan modal enam kemenangan beruntun di Major League Soccer.

Tim asuhan Laurent Courtois juga memperlihatkan ketajaman luar biasa dengan mencetak sedikitnya tiga gol dalam empat dari lima pertandingan terakhir menghadapi sesama klub MLS.

Catatan pertahanan mereka tidak kalah mengesankan karena mampu membukukan tiga clean sheet dalam periode tersebut.

Kombinasi produktivitas serangan dan organisasi pertahanan membuat Columbus Crew menjadi salah satu tim paling berbahaya pada fase playoff.

Kemenangan 3-0 atas Inter Miami pada pertandingan pertama memperlihatkan efektivitas serangan Columbus Crew.

Mereka berhasil mengonversi tiga dari lima tembakan tepat sasaran menjadi gol sekaligus memanfaatkan kelemahan koordinasi pertahanan lawan.

Gonzalo Tapia menjadi pemain paling menonjol setelah mencetak dua gol ke gawang Inter Miami. Sementara itu, Taha Habroune turut menyumbangkan satu gol untuk memastikan kemenangan meyakinkan tim tuan rumah.

Penampilan Patrick Schulte juga memberikan kontribusi penting dalam menjaga keunggulan Columbus Crew.

Penjaga gawang tersebut melakukan tiga penyelamatan sekaligus memastikan gawangnya tidak kebobolan sepanjang pertandingan.

Columbus Crew mempunyai pengalaman positif ketika menghadapi situasi serupa pada playoff 2023. Saat itu, mereka berhasil melewati Atlanta United melalui tiga pertandingan setelah lebih dahulu memenangi laga pembuka.

Lionel Messi Jadi Harapan Inter Miami, tetapi Rekor Tandang Mengkhawatirkan

Inter Miami menghadapi tekanan besar setelah mengalami salah satu kekalahan terburuk sepanjang sejarah penampilan mereka di playoff MLS.

Kekalahan tiga gol tanpa balas membuat tim asuhan Kily Gonzalez wajib memperbaiki banyak aspek permainan untuk mempertahankan peluang lolos.

Masalah utama Inter Miami terletak pada kerapuhan pertahanan dan kurangnya kedisiplinan ketika menghadapi tekanan lawan.

Dalam dua pertandingan terakhir melawan klub MLS, mereka sudah kebobolan enam gol sehingga membutuhkan perubahan signifikan.

Situasi semakin rumit setelah Gonzalo Lujan menerima kartu merah pada pertandingan pertama. Bek tersebut dipastikan menjalani hukuman skorsing sehingga Inter Miami harus melakukan penyesuaian komposisi pemain belakang.

Kabar positif datang dari Lionel Messi yang tetap tersedia untuk pertandingan kedua. Pemain asal Argentina tersebut hanya menerima kartu kuning setelah melempar bola ke arah Gonzalo Tapia dalam insiden kontroversial.

Kehadiran Messi menjadi modal penting bagi Inter Miami untuk membangun serangan dan menciptakan peluang.

Namun, kontribusi sang megabintang membutuhkan dukungan kolektif agar kelemahan pertahanan tidak kembali menjadi penyebab kekalahan.

Rekor tandang Inter Miami pada playoff juga memperlihatkan persoalan yang cukup serius.

Dari lima pertandingan playoff di kandang lawan sepanjang sejarah klub, mereka mengalami empat kekalahan dan hanya mencatat satu kemenangan.

Satu-satunya kemenangan tandang tersebut terjadi ketika Inter Miami menghancurkan FC Cincinnati dengan skor 4-0 pada 2025.

Catatan tersebut menjadi pengingat jika mereka sebenarnya mempunyai kemampuan menghasilkan penampilan luar biasa dalam pertandingan bertekanan tinggi.

Rekor Pertemuan dan Kondisi Pemain Bisa Menentukan Hasil

Columbus Crew mempunyai kenangan manis ketika menyingkirkan Inter Miami dari Leagues Cup 2024. Bermain di stadion yang sama, mereka berhasil meraih kemenangan dramatis 3-2 pada babak 16 besar.

Keberhasilan tersebut memberikan tambahan kepercayaan diri bagi Columbus Crew menjelang pertemuan kali ini.

Apalagi, mereka hanya pernah mengalami satu kekalahan kandang pada pertandingan postseason sejak kekalahan di final MLS Cup 2015.

Meski demikian, Columbus Crew tidak dapat menurunkan Wessam Abou Ali akibat cedera ligamen lutut.

Absennya penyerang tersebut membuat Laurent Courtois perlu mengandalkan ketajaman Gonzalo Tapia serta kreativitas para gelandang.

Di kubu Inter Miami, Mateo Silvetti masih mengalami masalah bahu dan Tadeo Allende menghadapi gangguan lutut. Israel Boatwright juga belum tersedia karena sedang menjalani pemulihan cedera ligamen.

Kondisi Sergio Reguilon, David Ayala, dan Cesar Abadia masih diragukan akibat masalah pada tubuh bagian bawah.

Banyaknya pemain yang belum sepenuhnya bugar berpotensi membatasi pilihan rotasi Kily Gonzalez dalam pertandingan krusial ini.

Prediksi Susunan Pemain dan Skor Columbus Crew vs Inter Miami

Columbus Crew diperkirakan tetap mengandalkan pendekatan menyerang dengan Gonzalo Tapia sebagai salah satu ancaman utama.

Sementara itu, Inter Miami kemungkinan mengandalkan kombinasi Lionel Messi, Luis Suarez, dan German Berterame untuk membongkar pertahanan tuan rumah.

Prediksi susunan pemain Columbus Crew (4-2-4): Patrick Schulte; Mohamed Farsi, Steven Moreira, Sean Zawadzki, Malte Amundsen; Anass Zaroury, Dylan Chambost; Taha Habroune, Rodriguez, Gonzalo Tapia, Mendez.

Prediksi susunan pemain Inter Miami (4-3-3): Dayne St. Clair; Ian Fray, Casemiro, Micael, Maximiliano Falcon; Rodrigo De Paul, Yannick Bright, Telasco Segovia; Lionel Messi, Luis Suarez, German Berterame.

Inter Miami diperkirakan tampil lebih agresif sejak awal pertandingan karena membutuhkan kemenangan untuk memperpanjang persaingan. Namun, pendekatan menyerang tersebut berisiko membuka ruang yang dapat dimanfaatkan Columbus Crew melalui transisi cepat.

Efektivitas penyelesaian akhir Gonzalo Tapia dan kemampuan Columbus Crew mengeksploitasi celah pertahanan menjadi faktor pembeda. Dengan momentum positif serta keuntungan bermain di kandang, tuan rumah lebih diunggulkan untuk kembali mengalahkan Lionel Messi dan rekan-rekannya.

Prediksi skor: Columbus Crew 3-2 Inter Miami.