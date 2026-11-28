JawaPos.com — Palmeiras dan Estudiantes diprediksi bermain imbang 1-1 dalam final Copa Libertadores 2026 di Stadion Centenario, Montevideo, Uruguay, Minggu (29/11/2026) pukul 03.00 WIB.

Pertandingan yang mempertemukan dua kekuatan besar Amerika Selatan ini berpotensi ditentukan melalui adu penalti, dengan Estudiantes sedikit lebih diunggulkan berkat ketangguhan kiper Fernando Muslera.

Final Copa Libertadores 2026 sekaligus menghadirkan reuni bersejarah setelah kedua klub terakhir bertemu dalam perebutan gelar pada 1968.

Palmeiras memburu trofi keempat, sedangkan Estudiantes berambisi menambah koleksi gelar kontinental sekaligus mengulang keberhasilan mereka 58 tahun silam.

Pertemuan tersebut menjadi kesempatan Palmeiras membalas kekalahan menyakitkan dalam final 1968 yang berlangsung hingga tiga pertandingan.

Namun, Estudiantes datang dengan pertahanan solid dan pengalaman menghadapi tekanan besar sepanjang fase gugur kompetisi musim ini.

Bagaimana Kondisi Palmeiras Menjelang Final Copa Libertadores 2026?

Palmeiras menghadapi final Copa Libertadores 2026 dengan kondisi performa yang belum sepenuhnya meyakinkan setelah gagal meraih kemenangan dalam empat pertandingan terakhir di seluruh kompetisi.

Pasukan Abel Ferreira juga selalu kebobolan dalam lima laga terakhir, sebuah catatan yang berpotensi menjadi masalah ketika menghadapi Estudiantes.

Kekalahan 0-3 dari Chapecoense pada pertandingan terakhir semakin memperpanjang tren negatif klub asal Brasil tersebut.

Meski demikian, Ferreira memang melakukan rotasi besar dengan menurunkan pemain cadangan untuk menjaga kebugaran skuad utamanya menjelang final.

Sebelumnya, Palmeiras juga harus menerima kenyataan pahit setelah kehilangan gelar kompetisi domestik kepada Flamengo pada akhir pekan lalu.

Situasi tersebut membuat Copa Libertadores menjadi kesempatan penting untuk menyelamatkan ambisi meraih trofi bergengsi musim ini.

Perjalanan Palmeiras menuju final memperlihatkan karakter tim yang mampu bertahan dalam situasi sulit meskipun penampilannya tidak selalu dominan.

Mereka mencatat dua hasil imbang sepanjang enam pertandingan fase grup sebelum menunjukkan peningkatan intensitas ketika memasuki babak gugur.

Pada babak 16 besar, Palmeiras berhasil membalas perlawanan Cerro Porteno setelah kedua klub bertemu empat kali sepanjang musim ini.

Tantangan semakin berat ketika mereka harus melewati LDU Quito pada perempat final dan Fluminense pada semifinal melalui adu penalti.

Kiper Carlos Miguel menjadi salah satu figur penting dalam keberhasilan tersebut setelah mencatat tiga penyelamatan penalti dari dua pertandingan.

Penampilan penjaga gawang itu memberikan modal psikologis berharga apabila final melawan Estudiantes kembali harus ditentukan melalui titik putih.

Mengapa Estudiantes Berpeluang Mengejutkan Palmeiras?

Estudiantes memasuki final Copa Libertadores 2026 dengan kekuatan utama berupa organisasi pertahanan yang disiplin dan kemampuan menghadapi pertandingan bertekanan tinggi.

Tim asuhan Alexander Medina hanya kebobolan rata-rata 0,5 gol per pertandingan dalam 10 penampilan terakhirnya di kompetisi kontinental.

Ketangguhan tersebut terlihat jelas ketika Estudiantes menghadapi Flamengo pada semifinal setelah sebelumnya bertemu dua kali dalam fase grup.

Mereka berhasil menahan juara bertahan itu dengan dua hasil imbang tanpa gol sebelum memastikan kelolosan melalui adu penalti.

Fernando Muslera tampil sebagai pahlawan dengan menggagalkan eksekusi penalti Jorginho, Lucas Paqueta, dan Bruno Henrique dalam pertandingan penentuan.

Pengalaman kiper Uruguay tersebut menjadi senjata penting bagi Estudiantes, terutama karena final berlangsung di negaranya sendiri.

Estudiantes juga menunjukkan mentalitas serupa ketika menghadapi Universidad Catolica di Chile serta Corinthians pada babak perempat final.

Mereka mampu menjaga keseimbangan permainan sekaligus membatasi ruang gerak lawan meskipun menghadapi tekanan sepanjang pertandingan.

Namun, produktivitas gol masih menjadi persoalan terbesar bagi klub asal Argentina tersebut menjelang pertandingan melawan Palmeiras.

Dalam sembilan dari 10 pertandingan terakhir Copa Libertadores, Estudiantes tidak pernah mencetak lebih dari satu gol.

Kondisi itu menunjukkan Estudiantes lebih mengandalkan efektivitas serangan daripada menciptakan pertandingan terbuka dengan banyak peluang.

Strategi tersebut berpotensi menyulitkan Palmeiras yang kemungkinan berusaha menguasai bola dan mengambil inisiatif serangan sejak awal.

Siapa Pemain yang Absen dalam Final Palmeiras vs Estudiantes?

Palmeiras masih menunggu perkembangan kondisi bek Murilo yang mengalami cedera paha kiri menjelang pertandingan final Copa Libertadores 2026.

Apabila belum pulih, Bruno Fuchs berpeluang menggantikannya untuk mendampingi Gustavo Gomez dan Alexander Barboza dalam formasi tiga bek.

Penyerang Paulinho juga diragukan tampil akibat peradangan pada jaringan otot dan tulang di bagian betisnya.

Sementara itu, Joaquin Piquerez diperkirakan kembali mengisi sektor kiri setelah mendapatkan waktu istirahat pada pertandingan sebelumnya.

Di kubu Estudiantes, Gabriel Neves masih menjalani pemulihan akibat patah tulang lengan sehingga kemungkinan besar tidak tersedia.

Baltasar Rodriguez dipastikan absen karena menjalani hukuman kartu merah yang diterimanya pada pertandingan semifinal.

Kondisi Joaquin Correa juga belum sepenuhnya pulih setelah mengalami cedera otot paha kanan tingkat dua pada 7 November.

Tim medis terus mengupayakan pemulihannya agar sang penyerang setidaknya dapat masuk daftar pemain cadangan.

Prediksi susunan pemain Palmeiras (3-4-3): Carlos Miguel; Gustavo Gomez, Murilo, Alexander Barboza; Agustin Giay, Freitas, Pereira, Joaquin Piquerez; Jhon Arias, Vitor Roque, Jose Lopez.

Prediksi susunan pemain Estudiantes (4-2-3-1): Fernando Muslera; Leonardo Mancuso, Nunez, Palacios, Marcos Rojo; Santiago Ascacibar Piovi, Burgos; Castro, Palacios, Edwuin Cetre; Guido Carrillo.

Prediksi Skor Palmeiras vs Estudiantes: Siapa Juara Copa Libertadores 2026?

Final Copa Libertadores 2026 diperkirakan berlangsung ketat karena Palmeiras dan Estudiantes sama-sama memiliki pertahanan terorganisasi serta penjaga gawang berpengalaman.

Palmeiras berpotensi mendominasi penguasaan bola, tetapi Estudiantes memiliki kemampuan memanfaatkan situasi bola mati untuk menciptakan peluang berbahaya.

Sejarah pertemuan kedua klub juga memberikan motivasi tambahan bagi Estudiantes yang pernah menang 2-0 pada pertandingan penentuan final 1968.

Ketika itu, gol Ribaudo dan Juan Ramon Veron memastikan gelar pertama Estudiantes di Stadion Centenario.

Palmeiras tetap memiliki peluang besar melalui kualitas individu pemain depan dan pengalaman Abel Ferreira menghadapi pertandingan menentukan.

Namun, kemampuan Muslera membaca arah penalti dapat menjadi faktor pembeda apabila kedua tim gagal menentukan pemenang selama waktu normal dan perpanjangan waktu.