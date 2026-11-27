JawaPos.com - Wasit asal Suriah Hanna Hattab membantah tuduhan mabuk saat memimpin pertandingan Liga Champions Asia 2 (ACL Two) antara Gol Gohar dari Iran dan Al Jazira asal Uni Emirat Arab (UEA).

Hanna Hattab menyebut tuduhan itu sebagai bentuk penghinaan dan pencemaran nama baik.

Hattab bahkan mengancam akan menempuh jalur hukum terhadap pihak-pihak yang menyebarkan tuduhan tersebut.

Kontroversi itu sebenarnya mencuat setelah sejumlah rekaman pertandingan beredar luas di media sosial.

Dalam video itu, Hattab terlihat kehilangan konsentrasi ketika menjalankan tugasnya sebagai pengadil lapangan.

Rekaman yang beredar memperlihatkan sejumlah keputusan Hattab yang kontroversial.

Salah satu insiden yang paling banyak disorot terjadi saat Hattab memberikan kartu kuning kepada penjaga gawang Al Jazira.

Keputusan itu dinilai janggal karena pelanggaran saat itu sebenarnya terjadi di dekat garis tengah lapangan yang jauh dari posisi kiper.

Dilansir dari The Independent, Hattab sendiri diperkirakan berada sejauh 40 yard atau sekitar 36 meter dari titik kejadian. Hattab lalu digantikan oleh wasit keempat pada babak kedua.

Sementara itu, laporan Polymarket FC pada 26 November menyebut, anggota dari kedua tim melihat Hattab mimum minuman keras sebelum pertandingan.

Tuduhan serupa pun ramai disampaikan oleh pengguna media sosial.

Hattab yang merupakan bagian dari kelompok elite wasit Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) langsung membantah tuduhan itu.

Melalui pernyataan resminya di Facebook, Hattab menyebut tuduhan yang beredar sebagai penghinaan dan pencemaran nama baik.

“Saya menegaskan bahwa kehidupan keluarga dan pribadi bukanlah tanggung jawab orang lain dan bukan permainan yang bisa kalian kendalikan," tutur Hattab.

"Agama, akal sehat, dan moral tidak membenarkan penghinaan terhadap privasi seseorang ataupun pencemaran nama baik,” tulis Hattab.

Hanna Hattab juga menegaskan bahwa dirinya memiliki hak untuk mengambil tindakan hukum terhadap siapa pun yang menyebarkan atau turut terlibat dalam penyebaran tuduhan itu.

“Saya juga menegaskan hak penuh saya untuk mengambil seluruh langkah hukum dan peradilan terhadap siapa pun yang menerbitkan, membuat pernyataan, atau berkontribusi dalam penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap saya, tanpa memandang posisi atau status mereka, baik individu, institusi, maupun entitas olahraga,” lanjut dia.

Hattab menjelaskan bahwa dirinya akan memberi pernyataan lanjutan setelah berkomunikasi dengan Federasi Sepak Bola Suriah (SFA).

Hattab berjanji menjelaskan seluruh detail dan fakta mengenai insiden yang terjadi secara transparan.

Pihak federasi pun telah menyatakan dukungannya terhadap Hattab lewat akun X resminya pada 26 November.

“Komite Wasit Utama Federasi Sepak Bola Arab Suriah menegaskan dukungan penuh kepada wasit internasionalnya, Bapak Hanna Hattab, terkait insiden yang dialaminya,” tulis federasi.

SFA juga telah meminta AFC untuk menyelidiki kasus itu dengan mempertimbangkan catatan medis wasit.

“Komite meminta Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) untuk meminta laporan medis wasit, laporan pengamatan pertandingan, dan laporan penilaian wasit guna menentukan secara akurat keadaan insiden tersebut dan menyelesaikan prosedur yang diperlukan,” lanjut SFA.

Sementara itu, jurnalis sepak bola Oman Issa Said turut memberikan informasi mengenai kemungkinan penyebab kondisi Hattab saat memimpin pertandingan.

Melalui media sosial, Issa Said menduga Hattab mengalami penurunan kadar gula darah yang membuat sang wasit kehilangan konsentrasi dan fokus.

“Apa yang terjadi padanya merupakan akibat turunnya kadar gula darah yang menyebabkan ia kehilangan konsenrasi dan kesadaran. Ia menjalani pemeriksaan medis setelah pertandingan dan tidak dalam keadaan mabuk seperti informasi yang berdar,” tulis Issa Said di X.

Meskipun demikian, informasi itu belum dikonfirmasi melalui hasil pemeriksaan medis resmi yang dipublikasikan pihak berwenang.