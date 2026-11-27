JawaPos.com - Lionel Messi dipastikan tampil dalam laga penghormatan untuk mantan rekan setimnya di Timnas Argentina, Carlos Tevez.

Pertandingan bertajuk Apache's Last Dance itu dijadwalkan berlangsung di Stadion La Bombonera, Buenos Aires, pada 20 Desember.

Kepastian kehadiran Messi diumumkan penyelenggara melalui akun Instagram resmi mereka pada Kamis (26/11).

Megabintang Inter Miami itu menjadi salah satu nama besar yang masuk dalam daftar pemain untuk memeriahkan pertandingan penghormatan bagi Tevez.

Messi akan bergabung dengan sejumlah mantan pesepak bola ternama yang telah lebih dulu mengonfirmasi kehadiran mereka.

Beberapa di antaranya ialah Rio Ferdinand, Sergio Aguero, Leandro Paredes, Gianluigi Buffon, dan Martin Palermo.

Pihak penyelenggara pun menyambut kehadiran Messi dengan penuh antusias.

“Merupakan kehormatan sejati untuk menyambut pemain terbaik di dunia dalam pesta perpisahan Apache,” tulis penyelenggara melalui Instagram.

Dalam pengumuman itu, penyelenggara juga menyoroti pencapaian Messi bersama Timnas Argentina, termasuk keberhasilannya menjuarai Copa America 2021, Piala Dunia 2022 di Qatar, dan Copa America 2024.

Messi memiliki hubungan panjang dengan Carlos Tevez di level internasional. Keduanya pernah mengenakan seragam Timnas Argentina secara bersamaan dalam 47 pertandingan.

Keduanya juga menjadi bagian dari skuad Argentina di Piala Dunia 2006 dan 2010 serta Copa America 2011.

Pertemuan di La Bombonera pada Desember mendatang akan menjadi kesempatan bagi Messi dan Taves untuk kembali bermain bersama setelah mengakhiri perjalanan panjang di tim nasional.

Sementara itu, Carlos Tevez yang dikenal dengan julukan Apache telah memutuskan pensiun sebagai pesepak bola profesional pada 2022.

Tevez mengakhiri kariernya di klub masa kecilnya, Boca Juniors, setelah melewati perjalanan panjang bersama sejumlah klub besar.

Pemilihan La Bombonera sebagai lokasi pertandingan juga berkaitan dengan kariernya di Boca Juniors.

Pemain kelahiran 5 Februari 1984 itu pernah memperkuat Corinthians, West Ham United, Manchester United, Manchester City, Juventus, hingga Shanghai Shenhua.

Dilansir dari Reuters, Tevez sebenarnya juga pernah mengungkapkan keinginannya untuk menghadirkan Messi dan Cristiano Ronaldo dalam pertandingan testimonial itu.

Tevez bahkan membayangkan kedua megabintang itu berada di kubu yang berlawanan.