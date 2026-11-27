JawaPos.com - Pertandingan FC Heidenheim melawan FC Nurnberg pada pekan ke-13 Bundesliga 2 diprediksi berlangsung menarik.

Kedua tim akan bertemu di Voith-Arena pada Sabtu (28/11) pukul 00.30 WIB. Laga ini menjadi kesempatan bagi masing-masing tim untuk memperbaiki posisi dan menjaga persaingan di papan atas.

Nurnberg datang dengan posisi yang lebih baik. Hingga pekan ke-12, mereka menempati peringkat kedua dengan koleksi 24 poin.

Dari 12 pertandingan, tim tamu mencatatkan tujuh kemenangan, tiga hasil imbang, dan dua kekalahan. Produktivitas mereka juga cukup menjanjikan dengan rata-rata 2,25 gol per pertandingan.

Meski begitu, Nurnberg tidak sepenuhnya berada dalam kondisi ideal. Mereka baru saja menelan kekalahan 1-2 dari Eintracht Braunschweig.

Hasil tersebut tentu menjadi catatan yang perlu segera diperbaiki jika ingin terus menjaga persaingan di jalur promosi.

Di sisi lain, Heidenheim masih berusaha menemukan konsistensi.

Mereka berada di posisi ketujuh dengan 16 poin setelah mengoleksi empat kemenangan, empat hasil imbang, dan empat kekalahan.

Catatan lima pertandingan terakhir juga belum menggembirakan karena belum mampu meraih kemenangan.

Namun, bermain di hadapan pendukung sendiri bisa menjadi keuntungan bagi Heidenheim. Voith-Arena sejauh ini masih menjadi tempat yang cukup sulit bagi tim tamu.

Mereka belum terkalahkan dalam enam pertandingan kandang musim ini dengan catatan tiga kemenangan dan tiga hasil imbang.

Rekor pertemuan juga memberikan kepercayaan diri tambahan bagi tuan rumah. Heidenheim berhasil memenangkan tiga pertemuan kompetitif terakhir saat menjamu Nürnberg.

Kendati demikian, Heidenheim tetap harus memperhatikan kondisi lini belakang.

Absennya kiper Thomas Dahne dan bek Jonas Fohrenbach akibat cedera berpotensi memengaruhi keseimbangan pertahanan.

Situasi tersebut bisa dimanfaatkan Nürnberg yang memiliki produktivitas gol cukup tinggi.

Tim tamu juga mempunyai pekerjaan rumah tersendiri karena Mohamed Ali Zoma, yang sudah mencetak tujuh gol musim ini, dilaporkan harus absen.

Kehilangan pencetak gol utama tentu mengurangi sejumlah opsi di lini serang Nürnberg.

Melihat kondisi kedua tim, pertandingan diperkirakan berjalan cukup terbuka.

Heidenheim memiliki keuntungan kandang dan rekor pertemuan yang bagus, sedangkan Nurnberg lebih unggul dari segi posisi klasemen serta konsistensi sepanjang musim.

Kedua tim sama-sama memiliki peluang untuk mencetak gol.

Hasil imbang menjadi salah satu kemungkinan, meski Heidenheim berpotensi memberikan perlawanan sengit dan membuat Nürnberg kesulitan membawa pulang poin penuh.