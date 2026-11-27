JawaPos.com - Caykur Rizespor akan menjamu Kasımpaşa SK pada pekan ke-13 Super Lig Turki 2026/2027 di Caykur Didi Stadium, Sabtu (28/11) pukul 00.00 WIB.

Kedua tim datang dengan modal cukup baik. Namun, Kasımpaşa memiliki catatan lebih konsisten sepanjang musim ini.

Tim tamu menempati peringkat kelima klasemen sementara dengan koleksi 23 poin dari 12 pertandingan. Caykur Rizespor berada di posisi ke-10 dengan 17 poin.

Tuan rumah telah mencatatkan lima kemenangan, dua hasil imbang, dan lima kekalahan. Mereka masih memiliki pekerjaan rumah untuk memperbaiki performa di hadapan pendukung sendiri.

Rizespor sebenarnya mulai menunjukkan kebangkitan setelah meraih dua kemenangan beruntun.

Salah satunya adalah kemenangan 2-0 saat menghadapi Amedspor. Hasil tersebut menjadi tambahan kepercayaan diri bagi skuad tuan rumah sebelum menghadapi lawan yang memiliki catatan lebih baik.

Di sisi lain, Kasımpaşa datang dengan statistik yang cukup meyakinkan. Mereka baru menelan satu kekalahan dalam 12 pertandingan liga musim ini.

Empat kemenangan dari lima laga terakhir juga menunjukkan konsistensi tim tamu dalam persaingan papan atas.

Meski demikian, Kasımpaşa tidak datang dengan kondisi skuad ideal.

Sejumlah pemain belakang seperti Kamil Corekci, Godfried Frimpong, Mortadha Ben Ouanes, Fousseni Diabate, dan Kevin Mouanga dilaporkan mengalami cedera. Ayberk Karapo juga harus absen akibat skorsing.

Situasi tersebut bisa dimanfaatkan Rizespor untuk memberikan tekanan sejak awal pertandingan.

Formasi 4-1-4-1 yang diproyeksikan digunakan tuan rumah memungkinkan mereka mengembangkan serangan melalui kedua sisi lapangan.

Pertandingan kali ini diperkirakan berlangsung cukup terbuka. Rizespor memiliki keuntungan bermain di kandang dan sedang dalam tren positif.

Akan tetapi, konsistensi Kasımpaşa serta ketajaman Benedyczak membuat tim tamu tetap lebih diunggulkan.

Kedua kesebelasan berpeluang mencetak gol. Meski demikian, Kasımpaşa diprediksi mampu membawa pulang hasil positif melalui pertandingan yang berlangsung ketat.