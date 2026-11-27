JawaPos.com - Alanyaspor akan menjamu Konyaspor dalam lanjutan pekan ke-13 Liga Super Turki 2026/2027. Kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan setelah melewati periode sulit pada awal musim ini.

Laga tersebut dijadwalkan berlangsung di Alanya Oba Stadyumu, Jumat (27/11) pukul 20.00 waktu setempat atau Sabtu (28/11) pukul 00.00 WIB.

Bermain di kandang sendiri menjadi kesempatan bagi Alanyaspor untuk mengakhiri tren negatif sekaligus menjauh dari ancaman zona degradasi.

Alanyaspor saat ini menempati peringkat ke-14 klasemen sementara dengan koleksi 12 poin dari 12 pertandingan. Namun, performa mereka sedang jauh dari harapan setelah menelan lima kekalahan beruntun di kompetisi liga.

Pada pertandingan sebelumnya, Alanyaspor harus mengakui keunggulan Kasımpaşa dengan skor 1-2. Sebelumnya, mereka juga kalah dari Trabzonspor, Gençlerbirliği, Kocaelispor, dan Fenerbahçe.

Rentetan hasil tersebut membuat tekanan terhadap tim semakin besar. Manajemen klub pun menunjuk Uğur Uçar sebagai pelatih baru pada 10 November 2026 dengan harapan mampu membawa perubahan dalam permainan tim.

Kehadiran Uğur Uçar menjadi salah satu hal menarik menjelang pertandingan ini. Alanyaspor tentu ingin mendapatkan hasil positif di hadapan pendukung sendiri setelah serangkaian kekalahan.

Di sisi lain, Konyaspor datang dengan kondisi yang tidak jauh berbeda. Mereka berada di peringkat ke-15 dengan delapan poin dari 12 pertandingan.

Tim asuhan İlhan Palut tersebut juga sedang mengalami penurunan performa setelah menelan tiga kekalahan beruntun. Konyaspor kalah 0-4 dari Galatasaray, takluk 0-1 dari Samsunspor, kemudian menyerah 2-4 ketika menghadapi Beşiktaş.

Rentetan hasil tersebut memperlihatkan masih adanya persoalan di sektor pertahanan. Konyaspor perlu memperbaiki organisasi permainan jika ingin membawa pulang poin dari markas Alanyaspor.

Catatan tandang Konyaspor juga menjadi perhatian. Mereka masih kesulitan membangun produktivitas ketika bermain di luar kandang, sehingga Alanyaspor berpeluang mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan.

Alanyaspor berpotensi mengandalkan kreativitas Ianis Hagi untuk membangun serangan. Sementara itu, Ruan dan Hwang Ui-jo bisa menjadi pilihan untuk memberikan ancaman di lini depan.

Konyaspor kemungkinan bertumpu pada Jackson Muleka dan Enis Destan untuk membongkar pertahanan tuan rumah. Dukungan Deniz Türüç dan Jean-Luc Dompé dari sisi sayap juga bisa menjadi senjata untuk menciptakan peluang.

Dari sisi ketersediaan pemain, Alanyaspor dipastikan kehilangan Fidan Aliti akibat skorsing. Fatih Aksoy dan Paolo Fernandes juga masih diragukan tampil karena masalah kebugaran.

Sementara itu, Konyaspor tidak bisa diperkuat Adil Demirbağ yang mengalami cedera. Chidozie Awaziem juga masih diragukan tampil.

Jika melihat kondisi kedua kesebelasan, pertandingan ini berpeluang berjalan seimbang. Alanyaspor memiliki keuntungan kandang dan motivasi untuk memperbaiki hasil bersama pelatih baru. Namun, Konyaspor juga membutuhkan poin untuk memperbaiki posisi di klasemen.

Kedua tim sama-sama memiliki persoalan dalam menjaga konsistensi. Karena itu, hasil imbang menjadi kemungkinan yang cukup terbuka.

Alanyaspor diprediksi mampu memberikan perlawanan, tetapi belum tentu mudah mengamankan tiga poin.