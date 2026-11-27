JawaPos.com - Real Salt Lake menghadapi pertandingan hidup-mati saat menjamu Vancouver Whitecaps FC pada Game 2 Putaran Pertama Playoff MLS Cup 2026. Kekalahan 0-2 pada pertandingan pertama membuat tuan rumah wajib menang jika ingin menjaga peluang melanjutkan perjuangan.

Duel tersebut dijadwalkan berlangsung di America First Field, Sandy, Utah, pada Jumat (27/11) pukul 20.00 waktu setempat atau Sabtu (28/11) pukul 10.00 WIB.

Vancouver memiliki keunggulan 1-0 dalam seri best-of-three setelah menang 2-0 di BC Place pada Game 1. Édier Ocampo membuka keunggulan sebelum Bruno Caicedo menambah gol pada babak kedua.

Hasil tersebut membuat Vancouver hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk memastikan tempat di semifinal Wilayah Barat. Sebaliknya, Real Salt Lake harus menang agar seri berlanjut ke Game 3 yang akan digelar di markas Vancouver pada 2 Desember.

Performa kedua tim sepanjang musim reguler memperlihatkan perbedaan cukup mencolok. Vancouver berhasil finis di posisi pertama Wilayah Barat dengan koleksi 64 poin dari 34 pertandingan. Mereka mencatatkan 19 kemenangan, tujuh hasil imbang, dan delapan kekalahan.

Produktivitas menjadi salah satu kekuatan utama Vancouver. Mereka mencetak 74 gol sepanjang musim reguler dan menjadi tim paling produktif di Wilayah Barat.

Sementara itu, Real Salt Lake harus melewati babak Wild Card untuk mendapatkan tempat di putaran pertama playoff. Mereka menyingkirkan Seattle Sounders melalui adu penalti setelah bermain imbang 1-1.

Penampilan Rafael Cabral menjadi salah satu faktor penting keberhasilan RSL dalam pertandingan tersebut. Kiper asal Brasil itu kembali menunjukkan kualitasnya pada Game 1 melawan Vancouver dengan mencatatkan lima penyelamatan.

Namun, performa lini serang RSL belum cukup meyakinkan. Mereka gagal mencetak gol dalam tiga pertemuan melawan Vancouver sepanjang 2026, termasuk kekalahan 0-2 pada Game 1.

Kondisi tersebut kemungkinan membuat Real Salt Lake tampil lebih agresif di hadapan pendukung sendiri. Sergi Solans yang menjadi pencetak gol terbanyak klub musim ini akan menjadi tumpuan di lini depan, didukung Morgan Guilavogui dan Saba Lobjanidze.

Di sisi lain, Vancouver memiliki sejumlah pemain yang bisa menjadi ancaman serius. Édier Ocampo dan Bruno Caicedo sudah membuktikan kemampuan mereka pada pertandingan pertama. Thomas Müller juga dapat memberikan pengalaman dan kreativitas dalam membangun serangan.

Andrés Cubas memiliki peran penting untuk menjaga keseimbangan permainan Vancouver. Kemampuannya memutus serangan lawan bisa menyulitkan RSL ketika mencoba membangun tekanan.

Meski demikian, kondisi Brian White perlu diperhatikan. Penyerang Vancouver tersebut mengalami masalah pada paha kanan dan harus meninggalkan lapangan lebih awal pada Game 1. Status kebugarannya menjadi salah satu hal yang perlu dipantau menjelang pertandingan.

Real Salt Lake juga memiliki sejumlah pemain yang diragukan tampil. Diego Luna dan Emeka Eneli masih bermasalah dengan cedera lutut, sedangkan Ariath Piol mengalami cedera hamstring. Zach Booth juga harus melewati protokol pemulihan gegar otak.

Rekor pertemuan sepanjang 2026 lebih berpihak kepada Vancouver. Whitecaps memenangi ketiga pertandingan melawan RSL tahun ini, termasuk kemenangan 1-0 pada Februari, 3-0 di America First Field pada September, dan 2-0 pada Game 1 playoff.

Meski demikian, bermain di kandang sendiri memberikan kesempatan bagi Real Salt Lake untuk membalikkan keadaan. Mereka harus mampu memanfaatkan peluang dan menghindari kesalahan di lini belakang.

Melihat kualitas skuad, konsistensi, serta keunggulan pada pertandingan sebelumnya, Vancouver Whitecaps lebih diunggulkan. Real Salt Lake diprediksi memberikan perlawanan lebih terbuka, tetapi efektivitas serangan tim tamu bisa menjadi pembeda.